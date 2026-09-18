Президент Нукусдаги 24/7 гавжум кўчада сайр қилди: Халқ билан самимий мулоқот (видео)

·0·Ўзбекистон
Президент Нукусдаги 24/7 гавжум кўчада сайр қилди: Халқ билан самимий мулоқот (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Республикаси Президенти Шоукат Мирзиёев Нукус шаҳрида туну кун фаолият юритувчи гавжум кўчада оддий фуқаролар билан самимий мулоқот қилди.
  • Давлат раҳбари билан учрашган нукусликлар уни «Спасибо!
  • Уважаемий президент!
  • Любим вас!» деб қарши олган бўлса, Президент тинчлик тилаб, «Я вас тоже очен люблю» деб жавоб берди. Ушбу 24/7 ишлайдиган кўча шаҳарда янги иш ўринлари яратиб, ёшлар ва тадбиркорлар учун имкониятлар очмоқда.

Қорақалпоғистон Республикасига ташриф буюрган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев кун тартибидаги расмий тадбирлардан сўнг Нукус шаҳридаги замонавий, туну кун (24/7) фаолият юритувчи гавжум кўчага ташриф буюрди. Расмий протокол чегараларидан холи, ўта самимий ва илиқ руҳда кечган сайр давомида давлат раҳбари сайр қилиб юрган юзлаб оддий шаҳарликлар, ёшлар, оилалар ва нуронийлар билан юзма-юз учрашиб, кўнгилдан суҳбатлашди.

Кутилмаганда Президентни кўрган нукусликлар уни қизғин қарши олиб, «Спасибо! Уважаемый президент! Любим вас! Любим, уважаем!» дея ҳайқиришди. Бунга жавобан Шавкат Мирзиёев: «Доим мана шундай тинчлигимизга кўз тегмасин. Сизларни мана шундай кайфиятда кўриб турганимдан жуда хурсандман, соғ-омон бўлинглар. Я вас тоже очень люблю, очень люблю. Большое вам спасибо!» дея қўлини кўксига қўйиб самимий миннатдорлик билдирди. Оролбўйи аҳли эса кўзларида қувонч билан: «Живите долго! Дай Бог! Спасибо вам большое!» дея дуо ва эзгу тилаклар ёғдирди.

Хўш, Нукусдаги туну кун фаолият юритувчи янги марказ шаҳар ҳаётини қандай ўзгартирди, бундай кўчалар ёшлар ва тадбиркорларга қандай янги имкониятлар очмоқда ҳамда давлат раҳбарининг одамлар ичида очиқ юриши жамоатчиликка қандай руҳий кайфият бағишламоқда?

«Тинчлик ва севги изҳори»: Тезкор суҳбатдан муҳим иқтибослар

Нукус кўчасида бўлиб ўтган диалогнинг асосий тафсилотлари:

  • Президентнинг тинчлик дуоси: «Доим мана шундай тинчлигимизга кўз тегмасин. Сизларни мана шундай кайфиятда кўриб турганимдан жуда хурсандман, соғ-омон бўлинглар»;

  • Халқнинг юракдан чиққан эътирофи: «Спасибо! Уважаемый президент! Любим вас! Любим, уважаем!»;

  • Давлат раҳбаридан жавоб муҳаббати: «Я вас тоже очень люблю, очень люблю. Большое вам спасибо»;

  • Фуқароларнинг эзгу тилаклари: «Живите долго! Дай Бог! Спасибо вам большое!».

Нукуснинг 24/7 тунги ҳаёти: «Хавфсиз ва жўшқин шаҳар» концепцияси

Президент кўздан кечирган туну кун ишлайдиган кўчанинг аҳамияти:

  • Хавфсиз муҳит ва оилавий сайр: Тинч ва ёруғ кўчалар аҳолига, болалар ва ёшларга сутканинг исталган вақтида кўнгилли ҳордиқ чиқариш имконини бермоқда;

  • Хизмат кўрсатиш ва кичик бизнес гуркираши: 24/7 форматидаги кафелар, китоб дўконлари, савдо расталари ва дам олиш масканлари Нукусда юзлаб янги иш ўринлари ҳамда қўшимча солиқ тушумлари манбаига айланди;

  • Ёшлар ва маданият маркази: Тунги вақтда ҳам ҳаёт қайнаб турган ушбу кўча шаҳарнинг энг ёрқин ижодий ва мулоқот майдонига айланиб улгурди.

Ижтимоий ва сиёсий таҳлил: Экспертлар хулосаси

Жамоатчилик фаоллари ва сиёсатшуносларнинг мазкур мулоқот бўйича баҳолари:

  • Очиқ мулоқот — мустаҳкам ишонч кўприги: Давлат раҳбарининг қаттиқ қўриқлаш кордонларисиз, оддий одамлар орасида бевосита юриб, уларнинг шодлигига шерик бўлиши жамиятда давлатга ва келажакка бўлган ишончни кескин мустаҳкамлайди;

  • Оролбўйидаги ўзгаришлар намойиши: Одамларнинг кўзидаги табассум ва шодлик сўнгги йилларда ҳудудга қаратилаётган улкан эътибор ва инфратузилмавий ютуқларнинг реал ҳаётдаги ифодасидир;

  • Қадрият ва тинчлик қадри: Президент Шавкат Мирзиёевнинг биринчи навбатда «тинчликка кўз тегмасин» дея таъкидлаши юртимиздаги осойишталик ва барқарорлик барча ислоҳотларнинг энг бош пойдевори эканини кўрсатади.

Нукус шаҳри кўчаларидаги ушбу беғубор, самимий ва юракдан чиққан суҳбат давлат ва халқ бирлигининг, тинчлик ҳамда осойишталик тантанасининг ҳақиқий амалий рамзи бўлди.

Сизнингча, шаҳар ва туманларимизда туну кун (24/7) фаолият юритувчи бундай замонавий кўчаларнинг кўпайиши одамларнинг кайфияти ва маҳаллий бизнесга қандай ижобий таъсир кўрсатади? Давлат раҳбарининг оддий халқ ичига кириб, мана шундай самимий мулоқотда бўлиши ҳақида қандай фикрдасиз? Ўз самимий муносабатингизни изоҳларда қолдиринг ва Нукусдан олинган ушбу таъсирли, қувончли лаҳзалар шарҳини барча дўстларингиз ҳамда юртдошларимизга улашинг!

Шавкат МирзиёевНукусКаракалпоғистон Республикаси24/7 туну кун
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент Нукусдаги Дийқан арна маҳалласига борди — даромад топишнинг янги модели!Президент Нукусдаги Дийқан арна маҳалласига борди — даромад топишнинг янги модели!Бугун, 18:08Президент Шавкат Мирзиёев Кегейлидаги инновацион иссиқхонани кўздан кечирди (видео)Президент Шавкат Мирзиёев Кегейлидаги инновацион иссиқхонани кўздан кечирди (видео)Бугун, 18:02Президент Кегейлидаги «ADM Agro» саноатлашган боғини кўздан кечирди (видео)Президент Кегейлидаги «ADM Agro» саноатлашган боғини кўздан кечирди (видео)Бугун, 17:54Ўзбекистон ва АҚШ ядро хавфсизлиги бўйича ҳамкорликни кучайтирадиЎзбекистон ва АҚШ ядро хавфсизлиги бўйича ҳамкорликни кучайтирадиБугун, 11:54Ўзбекистонда аҳолининг маиший таъминоти: 100 та оилага нечта музлатгич тўғри келмоқда?Ўзбекистонда аҳолининг маиший таъминоти: 100 та оилага нечта музлатгич тўғри келмоқда?Кеча, 17:08Ўзбекистон ва Жанубий Корея стратегик шериклиги рақамларда — Алоқалар янги босқичда!Ўзбекистон ва Жанубий Корея стратегик шериклиги рақамларда — Алоқалар янги босқичда!Кеча, 17:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?