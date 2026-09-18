Президент Нукусдаги 24/7 гавжум кўчада сайр қилди: Халқ билан самимий мулоқот (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Республикаси Президенти Шоукат Мирзиёев Нукус шаҳрида туну кун фаолият юритувчи гавжум кўчада оддий фуқаролар билан самимий мулоқот қилди.
- Давлат раҳбари билан учрашган нукусликлар уни «Спасибо!
- Уважаемий президент!
- Любим вас!» деб қарши олган бўлса, Президент тинчлик тилаб, «Я вас тоже очен люблю» деб жавоб берди. Ушбу 24/7 ишлайдиган кўча шаҳарда янги иш ўринлари яратиб, ёшлар ва тадбиркорлар учун имкониятлар очмоқда.
Қорақалпоғистон Республикасига ташриф буюрган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев кун тартибидаги расмий тадбирлардан сўнг Нукус шаҳридаги замонавий, туну кун (24/7) фаолият юритувчи гавжум кўчага ташриф буюрди. Расмий протокол чегараларидан холи, ўта самимий ва илиқ руҳда кечган сайр давомида давлат раҳбари сайр қилиб юрган юзлаб оддий шаҳарликлар, ёшлар, оилалар ва нуронийлар билан юзма-юз учрашиб, кўнгилдан суҳбатлашди.
Кутилмаганда Президентни кўрган нукусликлар уни қизғин қарши олиб, «Спасибо! Уважаемый президент! Любим вас! Любим, уважаем!» дея ҳайқиришди. Бунга жавобан Шавкат Мирзиёев: «Доим мана шундай тинчлигимизга кўз тегмасин. Сизларни мана шундай кайфиятда кўриб турганимдан жуда хурсандман, соғ-омон бўлинглар. Я вас тоже очень люблю, очень люблю. Большое вам спасибо!» дея қўлини кўксига қўйиб самимий миннатдорлик билдирди. Оролбўйи аҳли эса кўзларида қувонч билан: «Живите долго! Дай Бог! Спасибо вам большое!» дея дуо ва эзгу тилаклар ёғдирди.
Хўш, Нукусдаги туну кун фаолият юритувчи янги марказ шаҳар ҳаётини қандай ўзгартирди, бундай кўчалар ёшлар ва тадбиркорларга қандай янги имкониятлар очмоқда ҳамда давлат раҳбарининг одамлар ичида очиқ юриши жамоатчиликка қандай руҳий кайфият бағишламоқда?
«Тинчлик ва севги изҳори»: Тезкор суҳбатдан муҳим иқтибослар
Нукус кўчасида бўлиб ўтган диалогнинг асосий тафсилотлари:
Президентнинг тинчлик дуоси: «Доим мана шундай тинчлигимизга кўз тегмасин. Сизларни мана шундай кайфиятда кўриб турганимдан жуда хурсандман, соғ-омон бўлинглар»;
Халқнинг юракдан чиққан эътирофи: «Спасибо! Уважаемый президент! Любим вас! Любим, уважаем!»;
Давлат раҳбаридан жавоб муҳаббати: «Я вас тоже очень люблю, очень люблю. Большое вам спасибо»;
Фуқароларнинг эзгу тилаклари: «Живите долго! Дай Бог! Спасибо вам большое!».
Нукуснинг 24/7 тунги ҳаёти: «Хавфсиз ва жўшқин шаҳар» концепцияси
Президент кўздан кечирган туну кун ишлайдиган кўчанинг аҳамияти:
Хавфсиз муҳит ва оилавий сайр: Тинч ва ёруғ кўчалар аҳолига, болалар ва ёшларга сутканинг исталган вақтида кўнгилли ҳордиқ чиқариш имконини бермоқда;
Хизмат кўрсатиш ва кичик бизнес гуркираши: 24/7 форматидаги кафелар, китоб дўконлари, савдо расталари ва дам олиш масканлари Нукусда юзлаб янги иш ўринлари ҳамда қўшимча солиқ тушумлари манбаига айланди;
Ёшлар ва маданият маркази: Тунги вақтда ҳам ҳаёт қайнаб турган ушбу кўча шаҳарнинг энг ёрқин ижодий ва мулоқот майдонига айланиб улгурди.
Ижтимоий ва сиёсий таҳлил: Экспертлар хулосаси
Жамоатчилик фаоллари ва сиёсатшуносларнинг мазкур мулоқот бўйича баҳолари:
Очиқ мулоқот — мустаҳкам ишонч кўприги: Давлат раҳбарининг қаттиқ қўриқлаш кордонларисиз, оддий одамлар орасида бевосита юриб, уларнинг шодлигига шерик бўлиши жамиятда давлатга ва келажакка бўлган ишончни кескин мустаҳкамлайди;
Оролбўйидаги ўзгаришлар намойиши: Одамларнинг кўзидаги табассум ва шодлик сўнгги йилларда ҳудудга қаратилаётган улкан эътибор ва инфратузилмавий ютуқларнинг реал ҳаётдаги ифодасидир;
Қадрият ва тинчлик қадри: Президент Шавкат Мирзиёевнинг биринчи навбатда «тинчликка кўз тегмасин» дея таъкидлаши юртимиздаги осойишталик ва барқарорлик барча ислоҳотларнинг энг бош пойдевори эканини кўрсатади.
Нукус шаҳри кўчаларидаги ушбу беғубор, самимий ва юракдан чиққан суҳбат давлат ва халқ бирлигининг, тинчлик ҳамда осойишталик тантанасининг ҳақиқий амалий рамзи бўлди.
Сизнингча, шаҳар ва туманларимизда туну кун (24/7) фаолият юритувчи бундай замонавий кўчаларнинг кўпайиши одамларнинг кайфияти ва маҳаллий бизнесга қандай ижобий таъсир кўрсатади? Давлат раҳбарининг оддий халқ ичига кириб, мана шундай самимий мулоқотда бўлиши ҳақида қандай фикрдасиз? Ўз самимий муносабатингизни изоҳларда қолдиринг ва Нукусдан олинган ушбу таъсирли, қувончли лаҳзалар шарҳини барча дўстларингиз ҳамда юртдошларимизга улашинг!
Изоҳлар 0
…