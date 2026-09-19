Баҳодир Жалоловнинг навбатдаги жанги тафсилотлари маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Баҳодир Жалолов 17-октябр куни Лондонда Соломон Дакрсга қарши жанг ўтказади.
- Жалолов профессионал фаолиятида 17 та жангнинг барчасида ғалаба қозонган, Дакрс эса 11 та жангдан 10 тасида зафар қучган.
- Бу жанг Баҳодирни оғир вазндаги мутлақ чемпионлик камарларига яқинлаштириши кутилмоқда.
Профессионал бокснинг оғир вазн тоифасида енгилмас юриш қилаётган икки карра Олимпия чемпиони ва миллий фахримиз Баҳодир Жалоловнинг навбатдаги катта жанги бўйича барча тафсилотлар расман тасдиқланди. Ўзбек «Катта машинаси» номи билан машҳур нокаутчи 17 октябрь куни Буюк Британия пойтахти Лондон шаҳридаги даҳшатли Дюбуа — Уордли супер бокс оқшоми доирасида рингга кўтарилади.
Ушбу масъулиятли жангда Жалоловга қарши маҳаллий британиялик хавфли жангчи Соломон Дакрс тўқнаш келади. Британиялик боксчи шу пайтгача профессионал рингда 11 та жанг ўтказиб, 10 та ғалаба ва 1 та мағлубият қайд этган бўлиб, ўзининг ягона мағлубиятини (нокаут билан) икки йил аввал Дэвид Адельедан қабул қилиб олган эди. Баҳодир Жалолов эса профессионал фаолиятидаги барча 17 та жангида мутлақ зафар қучиб, рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмасдан келмоқда.
Хўш, Лондондаги мухлислар босими остида кечадиган баҳсда Жалоловнинг имкониятлари қандай баҳоланмоқда, Дакрс нега жиддий синов саналади ва ушбу ғалаба Баҳодирни оғир вазндаги мутлақ чемпионлик камарига қай даражада яқинлаштиради?
«17-0 қаршисида 10-1 кўрсаткич»: Рингда тўқнаш келадиган кучлар қиёси
Лондондаги жанг олдидан боксчиларнинг асосий статистик рақамлари:
Баҳодир Жалолов (Ўзбекистон): 17 та жанг, 17 та ғалаба, мутлақ мағлубиятсиз рекорд ва аксарият жангларни муддатидан олдин якунлаган даҳшатли нокаутлар серияси;
Соломон Дакрс (Буюк Британия): 11 та жанг, 10 та ғалаба ва 1 та мағлубият; Британиянинг оғир вазндаги тажрибали ва кучли мактабига эга вакили;
Дакрснинг ягона мағлубияти: Икки йил аввал Дэвид Адельега қарши жангда нокаутга учраган, бироқ шундан сўнг яна қайта тикланиб, ғалабали серия қайд этган;
Жанг майдони ва вақти: 17 октябрь, Лондон — марказий жанглардан бири сифатида Дюбуа — Уордли шоуси кардида бўлиб ўтади.
«Дюбуа — Уордли андеркарди»: Нима учун бу жанг Жалоловга керак?
Лондон оқшомининг Жалолов карьерасидаги стратегик аҳамияти:
Британия бокс бозорини забт этиш: Британия оғир вазннинг дунёдаги бош молиявий ва медиа платформаси саналади; бу ердаги ғалаба рейтингларни кескин кўтаради;
Глобал промоутерлар нигоҳида: Дюбуа ва Уордли иштирокидаги оқшомни миллионлаб томошабинлар ва дунёнинг бош промоутерлик компаниялари жонли кузатади;
Топ-10 сари муҳим қадам: Соломон Дакрсни унинг ўз уйида ишончли мағлуб этиш Баҳодирга жаҳон чемпионлиги (WBC, WBA, WBO ва IBF) камарларига расмий даъвогар бўлиш эшигини ланг очади;
Маҳаллий ринг муҳити: Инглиз мухлисларининг Дакрсни қўллаб-қувватлаши Жалолов учун катта психологик босим ва чидамлилик имтиҳони бўлади.
Спорт таҳлили: Мутахассисларнинг хулосаси ва жангдан кутилмалар
Халқаро бокс шарҳловчилари ва экспертларнинг фикри:
Жалоловнинг бўйи ва масофа устунлиги: Баҳодир ўзининг узун қўллари, тезкор жеб зарбалари ва чап томондан йўлланадиган кучли зарбаси билан жанг тизгинини дастлабки раундлардан ўз қўлига олиши кутилмоқда;
Дакрснинг тажовузкорлиги: Маҳаллий боксчи жанг темпини пасайтирмаслик ва яқин масофага кириб, кутилмаган зарба беришга уриниши тайин;
Нокаут эҳтимоли жуда юқори: Экспертлар Дакрснинг аввал нокаутга учраганини ҳисобга олиб, Жалоловнинг кучли прессинги остида жанг муддатидан олдин тугаши мумкинлигини тахмин қилишмоқда.
17 октябрь куни Лондонда бўлиб ўтадиган ушбу тўқнашув Баҳодир Жалоловнинг профессионал бокс оламидаги ҳақиқий ҳукмронлигини исботловчи яна бир тарихий лаҳза бўлиши кутилмоқда.
Сизнингча, Баҳодир Жалолов Лондондаги ушбу жангда Соломон Дакрсни нечанчи раундда нокаутга учратади ёки жанг тўлиқ давом этадими? Бу ғалабадан кейин Жалоловни оғир вазннинг қайси суперюлдузига қарши кўришни истардингиз? Ўз таҳлилий фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ўзбек боксининг ушбу оламшумул янгилиги таҳлилини барча бокс ихлосмандлари ва дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…