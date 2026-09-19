Шаҳзодбек Ярашев Грознийдаги йирик халқаро турнирда шоҳсупага кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россиянинг Грозний шаҳрида ўтказилган халқаро эркин кураш турнирида 70 кг вазн тоифасида Ўзбекистон вакили Шаҳзодбек Ярашев фахрли бронза медалини қўлга киритди.
- Ушбу мусобақада доғистонлик Азнаур Таваев олтин, чеченистонлик Магомед-Еми Элтемиров кумуш медалга сазовор бўлди.
- Шаҳзодбек Ярашевнинг ушбу муваффақияти ўзбек спортчилари кучли рақобат муҳитида ҳам юқори натижаларга эриша олишини кўрсатди.
Россиянинг Грозний шаҳрида эркин кураш бўйича дунёнинг энг сара полвонларини бир жойга жамлаган Чеченистоннинг биринчи президенти Ахмат-Ҳожи Қодиров хотирасига бағишланган нуфузли халқаро турнир якунига етди. Кавказнинг ашаддий ва машҳур кураш мактаблари тарбияланувчилари саф тортган ушбу ўта кескин ва муросасиз мусобақада Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган истеъдодли полвонимиз Шаҳзодбек Ярашев ҳақиқий маҳорат ва темир ирода намойиш этди.
70 килограммгача бўлган энг рақобатбардош вазн тоифасида гиламга чиққан ҳамюртимиз барча қийинчиликларни енгиб ўтиб, фахрли бронза медалини қўлга киритди ва миллий спорт курашимиз нуфузини яна бир бор халқаро пойдеворда мустаҳкамлади. Ушбу вазнда бош совринлар кураш ватани саналган Доғистон ҳамда мезбон Чеченистон вакилларига насиб этди: доғистонлик Азнаур Таваев олтин, чеченистонлик Магомед-Эми Элтемиров кумуш медалга эга чиққан бўлса, Шаҳзодбек Ярашев ва қозоғистонлик Маис Алиев шоҳсупанинг учинчи поғонасини банд этишди.
Хўш, эркин кураш бўйича жаҳоннинг энг хавфли мактаблари ҳукмронлик қилган Грозний гиламида Ярашевнинг ғалабаси қандай омиллар эвазига қўлга киритилди ва бу муваффақият ўзбек курашининг катта мусобақалар олдидаги салоҳиятини қандай баҳолайди?
«70 кг вазндаги оловли беллашувлар ва шоҳсупа тақсимоти»: Натижалар
Грознийдаги халқаро турнирнинг 70 кг вазн тоифасидаги якуний пешқадамлар қатори:
1-ўрин (Олтин медаль): Азнаур Таваев (Доғистон) — техника ва тактика борасида турнирнинг энг ёрқин курашчиси бўлди;
2-ўрин (Кумуш медаль): Магомед-Эми Элтемиров (Чеченистон) — мезбонлар сафида финалгача етиб бориб, кумуш совринни нақд қилди;
3-ўрин (Бронза медаль): Шаҳзодбек Ярашев (Ўзбекистон) — қаттиқ жанглар ва совуққонлик билан мамлакатимизга қимматли медаль олиб келди;
3-ўрин (Бронза медаль): Маис Алиев (Қозоғистон) — Марказий Осиё кураш мактабининг яна бир вакили сифатида шоҳсупага кўтарилди.
«Кавказ босими ва гиламдаги ҳақиқий жанг»: Ярашевнинг муваффақият сири
Грозний турнирининг ўзига хос хусусиятлари ва ҳамюртимизнинг кўрсатган натижаси:
Энг кучли рақобат муҳити: Доғистон, Чеченистон ва Шимолий Кавказ кураш мактаблари дунёда эркин курашнинг энг юқори эталони ҳисобланади; ушбу аренада шоҳсупага чиқишнинг ўзи улкан маҳорат талаб қилади;
Тактик барқарорлик: 70 кг вазнда ҳар бир ҳаракат сониялар ичида ҳал бўлади; Шаҳзодбек тажрибали ва агрессив курашадиган рақибларга қарши ҳимоя ва қарши ҳужум мувозанатини тўғри қурди;
Халқаро тажриба орттириш: Мазкур хотира турнири спортчиларимизга келгуси жаҳон чемпионатлари ва қитъа биринчиликлари олдидан энг юқори босимда курашиш имконини берди.
Спорт таҳлили: Мутахассислар ва мураббийлар хулосаси
Эркин кураш бўйича мураббийлар штаби ва экспертларнинг баҳоси:
Ўзбек курашининг янги авлоди: Шаҳзодбек Ярашевнинг бундай нуфузли аренадаги медали оғир вазнларда ҳам, енгил ва ўрта вазнларда ҳам юртимизда кучли захира шаклланаётганини тасдиқлади;
Психологик тўсиқни енгиб ўтиш: Кучли рақибларнинг уй гиламида ўтказилган турнирларда шоҳсупага кўтарилиш спортчининг ўз кучига бўлган ишончини кескин оширади;
Келгуси режалар: Ушбу бронза медали вакилимизнинг кейинги халқаро Гран-при ва Осиё мусобақаларида асосий таркибдан мустаҳкам ўрин олишига кенг йўл очади.
Шаҳзодбек Ярашевнинг Россиянинг Грозний шаҳридаги нуфузли турнирда эришган ушбу бронза медали ўзбек эркин кураш мактаби ҳар қандай оғир ва ноқулай муҳитда ҳам дунё грандлари билан тенгма-тенг кураша олишини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, эркин кураш бўйича Кавказ гиламларида эришилган бундай ғалабалар полвонларимизнинг келажакдаги Осиё ва Жаҳон чемпионатларидаги чемпионлик имкониятларини қай даражада оширади? Шаҳзодбек Ярашевдан яқин келажакда яна қайси йирик мусобақаларда олтин медалларни кутишимиз мумкин? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек полвонининг ушбу муҳим муваффақияти шарҳини барча спорт ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…