Қашқадарёда икки эркак от ва чорвани насияга олиб, миллиард сўмлик зарар етказди

·2·Жамият
Қашқадарёда икки эркак от ва чорвани насияга олиб, миллиард сўмлик зарар етказди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қашқадарёда икки эркак олдиндан жиноий режа тузиб, фуқаролардан от ва бошқа чорва молларини насияга олиб, кейинчалик уларни сотиб юборган.
  • Фирибгарлар жами 14 бош от ва бошқа чорва моллари, шунингдек, қиймати 230 миллион сўмлик автомобил ва 38 минг долларлик экскаваторни олиб, жами 1 миллиард 195 миллион сўм моддий зарар етказган.

Қашқадарё вилоятида икки эркак фуқаролардан от ва бошқа чорва молларини пулини кейинчалик тўлаш ваъдаси билан олиб, уларни бошқа шахсларга сотиб юборгани аниқланган. Мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши судда кўриб чиқилган.

Суд ҳужжатига кўра, эркаклар олдиндан жиноий режа тузиб, фуқароларнинг чорва молларини насияга олган ва кейинчалик уларни сотиб юборган.

Жумладан, Китоб туманида яшовчи фуқаролардан биридан тўрт бош от 103 миллион сўмга олинган. Шундан 6 миллион сўми берилиб, қолган 97 миллион сўмни кейинчалик тўлаш ваъда қилинган. Бироқ келишилган маблағ тўланмаган.

Шунга ўхшаш тарзда бошқа фуқаролардан ҳам жами 14 бош от ва бошқа чорва моллари олиб кетилиб, кейинчалик сотиб юборилган.

Фирибгарлик ҳолатлари фақат чорва моллари билан чекланмаган. Суд ҳужжатида қайд этилишича, судланувчилардан бири қиймати 230 миллион сўм бўлган автомобилни вақтинча фойдаланиб, кейинчалик қайтариб бериш ваъдаси билан олган. Бироқ у автомобилни тўрт бош от учун тўланмай қолган қарз эвазига бошқа шахсга гаров сифатида берган.

Шунингдек, Жиззах вилоятидаги фуқаролардан биридан 38 минг долларга баҳоланган экскаватор ҳам олиниб, унинг пули тўланмаган.

Ҳукмда кўрсатилган эпизодлар бўйича фуқароларга жами 1 миллиард 195 миллион сўм моддий зарар етказилгани қайд этилган. Суд жараёнига қадар зарарнинг асосий қисми қопланган.

Суд якунида икки эркак фирибгарлик жиноятини содир этганликда айбли деб топилган. Улардан бирига 1 йил 18 ой 3 кун, иккинчисига эса 1 йил 2 ой 27 кун муддатга озодликни чеклаш жазоси тайинланган.

Қашқадарёфирибгарликчорва моллариавтомобиль
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Истанбулда ўзбекистонлик аёл уй шароитидаги муолажадан сўнг реанимацияга тушгани айтилмоқдаИстанбулда ўзбекистонлик аёл уй шароитидаги муолажадан сўнг реанимацияга тушгани айтилмоқдаБугун, 09:47Наманганда эрини ўлдирмоқчи бўлган аёл ва унинг жазмани панжара ортига равона бўлдиНаманганда эрини ўлдирмоқчи бўлган аёл ва унинг жазмани панжара ортига равона бўлдиКеча, 23:122026 йилги пахта мавсумида қўл терими учун 2 000 сўмдан тўланади2026 йилги пахта мавсумида қўл терими учун 2 000 сўмдан тўланадиКеча, 23:07Фарғона вилоятининг Учкўприк туманида фаст-фуддан оммавий заҳарланиш юз бердиФарғона вилоятининг Учкўприк туманида фаст-фуддан оммавий заҳарланиш юз бердиКеча, 21:29Қидирув ҳаракатлари давом этмоқдаҚидирув ҳаракатлари давом этмоқдаКеча, 20:26Қарздорлик эвазига диско-клуб биноси хатловга олиндиҚарздорлик эвазига диско-клуб биноси хатловга олиндиКеча, 20:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)