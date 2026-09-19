Қашқадарёда икки эркак от ва чорвани насияга олиб, миллиард сўмлик зарар етказди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қашқадарёда икки эркак олдиндан жиноий режа тузиб, фуқаролардан от ва бошқа чорва молларини насияга олиб, кейинчалик уларни сотиб юборган.
- Фирибгарлар жами 14 бош от ва бошқа чорва моллари, шунингдек, қиймати 230 миллион сўмлик автомобил ва 38 минг долларлик экскаваторни олиб, жами 1 миллиард 195 миллион сўм моддий зарар етказган.
Қашқадарё вилоятида икки эркак фуқаролардан от ва бошқа чорва молларини пулини кейинчалик тўлаш ваъдаси билан олиб, уларни бошқа шахсларга сотиб юборгани аниқланган. Мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши судда кўриб чиқилган.
Суд ҳужжатига кўра, эркаклар олдиндан жиноий режа тузиб, фуқароларнинг чорва молларини насияга олган ва кейинчалик уларни сотиб юборган.
Жумладан, Китоб туманида яшовчи фуқаролардан биридан тўрт бош от 103 миллион сўмга олинган. Шундан 6 миллион сўми берилиб, қолган 97 миллион сўмни кейинчалик тўлаш ваъда қилинган. Бироқ келишилган маблағ тўланмаган.
Шунга ўхшаш тарзда бошқа фуқаролардан ҳам жами 14 бош от ва бошқа чорва моллари олиб кетилиб, кейинчалик сотиб юборилган.
Фирибгарлик ҳолатлари фақат чорва моллари билан чекланмаган. Суд ҳужжатида қайд этилишича, судланувчилардан бири қиймати 230 миллион сўм бўлган автомобилни вақтинча фойдаланиб, кейинчалик қайтариб бериш ваъдаси билан олган. Бироқ у автомобилни тўрт бош от учун тўланмай қолган қарз эвазига бошқа шахсга гаров сифатида берган.
Шунингдек, Жиззах вилоятидаги фуқаролардан биридан 38 минг долларга баҳоланган экскаватор ҳам олиниб, унинг пули тўланмаган.
Ҳукмда кўрсатилган эпизодлар бўйича фуқароларга жами 1 миллиард 195 миллион сўм моддий зарар етказилгани қайд этилган. Суд жараёнига қадар зарарнинг асосий қисми қопланган.
Суд якунида икки эркак фирибгарлик жиноятини содир этганликда айбли деб топилган. Улардан бирига 1 йил 18 ой 3 кун, иккинчисига эса 1 йил 2 ой 27 кун муддатга озодликни чеклаш жазоси тайинланган.
Изоҳлар 0
…