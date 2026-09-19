iPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқди
Таниқли ЖеррйРигEверйтинг блогери янги чиқмаган iPhone 18 Pro смартфонини ўзининг анъанавий қаттиқ синовларидан ўтказди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг ҳимоя ойнаси бошқа кўплаб флагман моделларга нисбатан ташқи таъсирларга анча чидамли экани аниқланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Синов жараёни дарҳол чидамлилик тестларидан бошлангани йўқ. Дастлаб блогер микроскоп остида янги смартфон камераси ўзгарувчан диафргамасининг ишлаш жараёнини батафсил тасвирга олди. Шунингдек, ФасеИД тизими датчикларидан бири яширинган дисплей соҳаси ҳам микроскоп ёрдамида яқиндан текшириб чиқилди.
Мустаҳкамлик синови натижалариМутахассиснинг асосий эътибори ҳар доимгидек экран ҳимоя ойнасига қаратилди. Одатда замонавий смартфонларда тирналишлар Моҳс шкаласи бўйича 6-даражали қаттиқликка эга материаллар таъсирида пайдо бошлайди. Бироқ Apple компаниясининг сўнгги қурилмасида бу қоида ўз кучини йўқотди.
Маълум бўлишича, Моҳс шкаласи бўйича 6-даражали қаттиқликка эга материаллар ҳам iPhone 18 Pro экранида ҳеч қандай из қолдирмаган. Бу шуни англатадики, Apple муҳандислари фойдаланган шиша қатлами бозордаги аксарият рақобатчилар маҳсулотларига қараганда сезиларли даражада қаттиқроқ.
Корпус мустаҳкамлиги ва якуний хулосаларҚаттиқлик синовларидан ташқари, блогер анъанавий тарзда қурилманинг эгилишга чидамлилигини ҳам текшириб кўрди. Таъкидланишича, iPhone 18 Pro корпуси ҳам мазкур механик босим синовидан ҳеч қандай муаммосиз, мукаммал даражада ўтди.
Олинган натижалар кундалик фойдаланишда экран хавфсизлиги ва чидамлилиги муҳим бўлган фойдаланувчилар учун ижобий янгиликдир. Янги смартфон ойнасидаги бундай мустаҳкамлик даражаси тасодифий тирналишлар хавфини сезиларли даражада камайтиради ва қурилманинг хизмат муддатини узайтиради.
Изоҳлар 0
…