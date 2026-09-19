iPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқди

·2·Техно
iPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқди

Таниқли ЖеррйРигEверйтинг блогери янги чиқмаган iPhone 18 Pro смартфонини ўзининг анъанавий қаттиқ синовларидан ўтказди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг ҳимоя ойнаси бошқа кўплаб флагман моделларга нисбатан ташқи таъсирларга анча чидамли экани аниқланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синов жараёни дарҳол чидамлилик тестларидан бошлангани йўқ. Дастлаб блогер микроскоп остида янги смартфон камераси ўзгарувчан диафргамасининг ишлаш жараёнини батафсил тасвирга олди. Шунингдек, ФасеИД тизими датчикларидан бири яширинган дисплей соҳаси ҳам микроскоп ёрдамида яқиндан текшириб чиқилди.

Мустаҳкамлик синови натижалари

Мутахассиснинг асосий эътибори ҳар доимгидек экран ҳимоя ойнасига қаратилди. Одатда замонавий смартфонларда тирналишлар Моҳс шкаласи бўйича 6-даражали қаттиқликка эга материаллар таъсирида пайдо бошлайди. Бироқ Apple компаниясининг сўнгги қурилмасида бу қоида ўз кучини йўқотди.

Маълум бўлишича, Моҳс шкаласи бўйича 6-даражали қаттиқликка эга материаллар ҳам iPhone 18 Pro экранида ҳеч қандай из қолдирмаган. Бу шуни англатадики, Apple муҳандислари фойдаланган шиша қатлами бозордаги аксарият рақобатчилар маҳсулотларига қараганда сезиларли даражада қаттиқроқ.

Корпус мустаҳкамлиги ва якуний хулосалар

Қаттиқлик синовларидан ташқари, блогер анъанавий тарзда қурилманинг эгилишга чидамлилигини ҳам текшириб кўрди. Таъкидланишича, iPhone 18 Pro корпуси ҳам мазкур механик босим синовидан ҳеч қандай муаммосиз, мукаммал даражада ўтди.

Олинган натижалар кундалик фойдаланишда экран хавфсизлиги ва чидамлилиги муҳим бўлган фойдаланувчилар учун ижобий янгиликдир. Янги смартфон ойнасидаги бундай мустаҳкамлик даражаси тасодифий тирналишлар хавфини сезиларли даражада камайтиради ва қурилманинг хизмат муддатини узайтиради.

AppleiPhone 18 ProЖеррйРигEверйтингСмартфонТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олдиNASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олдиБугун, 14:53Жисмоний клавиатурали Clickс Коммуникатор смартфони тақдим этилдиЖисмоний клавиатурали Clickс Коммуникатор смартфони тақдим этилдиБугун, 14:25iPhone 18 Pro камераси рейтингда иккинчи ўринни эгалладиiPhone 18 Pro камераси рейтингда иккинчи ўринни эгалладиБугун, 13:52АҚШда Apple, Samsung ва Google қурилмалари тақиқланиши мумкинАҚШда Apple, Samsung ва Google қурилмалари тақиқланиши мумкинБугун, 13:25Тошкентда iPhone 18 Pro Max сотувга чиқдими? Айтилган нархни кўриб, ҳайрон қоласизТошкентда iPhone 18 Pro Max сотувга чиқдими? Айтилган нархни кўриб, ҳайрон қоласизБугун, 13:20iPhone 18 Pro савдога чиққан куниаёқ бутунлай қисмларга ажратилдиiPhone 18 Pro савдога чиққан куниаёқ бутунлай қисмларга ажратилдиБугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади