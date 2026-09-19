Samsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung Galaxy S27 Ultra модели 5534 мА/соат сиғимли аккумулятор билан таъминланади, бу аввалги моделлар 5000 мА/соатлик чегарасидан ошади.
- Galaxy S27 Pro ҳам 5087 мА/соатлик батарея билан, ҳатто Galaxy S26 Ultraдан ҳам каттароқ аккумуляторга эга бўлади.
- Иккала янги флагман ҳам 60 В тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг келгуси авлод флагман смартфонларида батарея қувватини оширишга қарор қилди. Хитойнинг 3C регулятори маълумотига кўра, янги Galaxy S27 Ultra модели узоқ йиллар давомида ўзгармасдан келган 5000 мА/соатлик анъанавий чегарадан воз кечиб, сезиларли даражада йирикроқ аккумуляторга эга бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, охирги йилларда компаниянинг Ultra серияли флагманлари айнан 5000 мА/соат сиғимли батареялар билан жиҳозланиб келинаётган эди. Ушбу ҳолат фойдаланувчилар ва технология экспертлари томонидан танқид қилиниб, муайян даражада «замон талабидан ортда қолиш» сифатида баҳоланаётган эди. Янги маълумотлар эса бу борадаги ёндашув ўзгараётганидан далолат беради.
Батарея сиғими ва маркетинг кўрсаткичлариixbt.com нашрининг Хитой регулятори маълумотларига таяниб хабар беришича, Galaxy S27 Ultra модели 5534 мА/соатлик батарея билан жиҳозланади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу кўрсаткич қурилманинг техник ҳужжати учун мўлжалланган бўлиб, маркетинг материалларида ва расмий тақдимотларда бу рақам одатда «тупик» ёки маркетинг талабларидан келиб чиқиб 5700 мА/соат сифатида кўрсатилиши кутилмоқда.
Шунингдек, сериянинг янада ихчамроқ вакили ҳисобланган Galaxy S27 Pro модели ҳам эътибордан четда қолмаган. Қизиғи шундаки, ушбу кичикроқ версия ҳатто жорий авлодаги Galaxy S26 Ultra смартфонидан ҳам каттароқ аккумуляторни олади. Регулятор базасидаги маълумотларга кўра, Galaxy S27 Pro 5087 мА/соатлик (маркетингда 5200 мА/соат деб эълон қилиниши мумкин) батарея билан таъминланади.
Тезкор қувватлаш имкониятлариБатарея ҳажмининг ошиши билан бирга, қурилмаларни қувватлаш тезлиги ҳам фойдаланувчилар учун муҳим аҳамият касб этади. 3C регуляцияси ҳужжатларида келтирилишича, иккала янги флагман модел учун ҳам қувват олиш қуввати бир хил этиб белгиланган.
Унга кўра, Galaxy S27 Ultra ва Galaxy S27 Pro моделлари 60 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бу кўрсаткич Samsung флагманларининг кундалик фойдаланишдаги қулайлигини янада ошириб, йириклашган аккумуляторларни қисқа вақт ичида тўлдириш имконини беради.
Ҳозирча Samsung компанияси мазкур қурилмаларнинг расмий тақдимот санаси ва бошқа техник хусусиятлари ҳақида якуний маълумотларни ошкор этгани йўқ. Бироқ 3C каби йирик сертификация идораларидан ўтаётгани смартфонларнинг ишлаб чиқариш босқичига яқинлашиб қолганини билдиради.
Изоҳлар 0
…