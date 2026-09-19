Samsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланади

·136·Техно
Samsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung Galaxy S27 Ultra модели 5534 мА/соат сиғимли аккумулятор билан таъминланади, бу аввалги моделлар 5000 мА/соатлик чегарасидан ошади.
  • Galaxy S27 Pro ҳам 5087 мА/соатлик батарея билан, ҳатто Galaxy S26 Ultraдан ҳам каттароқ аккумуляторга эга бўлади.
  • Иккала янги флагман ҳам 60 В тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг келгуси авлод флагман смартфонларида батарея қувватини оширишга қарор қилди. Хитойнинг 3C регулятори маълумотига кўра, янги Galaxy S27 Ultra модели узоқ йиллар давомида ўзгармасдан келган 5000 мА/соатлик анъанавий чегарадан воз кечиб, сезиларли даражада йирикроқ аккумуляторга эга бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, охирги йилларда компаниянинг Ultra серияли флагманлари айнан 5000 мА/соат сиғимли батареялар билан жиҳозланиб келинаётган эди. Ушбу ҳолат фойдаланувчилар ва технология экспертлари томонидан танқид қилиниб, муайян даражада «замон талабидан ортда қолиш» сифатида баҳоланаётган эди. Янги маълумотлар эса бу борадаги ёндашув ўзгараётганидан далолат беради.

Батарея сиғими ва маркетинг кўрсаткичлари

ixbt.com нашрининг Хитой регулятори маълумотларига таяниб хабар беришича, Galaxy S27 Ultra модели 5534 мА/соатлик батарея билан жиҳозланади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу кўрсаткич қурилманинг техник ҳужжати учун мўлжалланган бўлиб, маркетинг материалларида ва расмий тақдимотларда бу рақам одатда «тупик» ёки маркетинг талабларидан келиб чиқиб 5700 мА/соат сифатида кўрсатилиши кутилмоқда.

Шунингдек, сериянинг янада ихчамроқ вакили ҳисобланган Galaxy S27 Pro модели ҳам эътибордан четда қолмаган. Қизиғи шундаки, ушбу кичикроқ версия ҳатто жорий авлодаги Galaxy S26 Ultra смартфонидан ҳам каттароқ аккумуляторни олади. Регулятор базасидаги маълумотларга кўра, Galaxy S27 Pro 5087 мА/соатлик (маркетингда 5200 мА/соат деб эълон қилиниши мумкин) батарея билан таъминланади.

Тезкор қувватлаш имкониятлари

Батарея ҳажмининг ошиши билан бирга, қурилмаларни қувватлаш тезлиги ҳам фойдаланувчилар учун муҳим аҳамият касб этади. 3C регуляцияси ҳужжатларида келтирилишича, иккала янги флагман модел учун ҳам қувват олиш қуввати бир хил этиб белгиланган.

Унга кўра, Galaxy S27 Ultra ва Galaxy S27 Pro моделлари 60 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бу кўрсаткич Samsung флагманларининг кундалик фойдаланишдаги қулайлигини янада ошириб, йириклашган аккумуляторларни қисқа вақт ичида тўлдириш имконини беради.

Ҳозирча Samsung компанияси мазкур қурилмаларнинг расмий тақдимот санаси ва бошқа техник хусусиятлари ҳақида якуний маълумотларни ошкор этгани йўқ. Бироқ 3C каби йирик сертификация идораларидан ўтаётгани смартфонларнинг ишлаб чиқариш босқичига яқинлашиб қолганини билдиради.

SamsungGalaxy S27 UltraGalaxy S27 ProСмартфонБатарея
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилдиiPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилдиБугун, 20:28Пикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссиядаПикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссиядаБугун, 18:25iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлдиБугун, 17:11NASA Ойдаги тадқиқотлар учун сунъий интеллектга эга учта роверни жўнатадиNASA Ойдаги тадқиқотлар учун сунъий интеллектга эга учта роверни жўнатадиБугун, 16:59Астрономлар нейтрон юлдуз моддани ютиш жараёнини илк бор кузатдиАстрономлар нейтрон юлдуз моддани ютиш жараёнини илк бор кузатдиБугун, 16:23Samsung One UI 9.0 янгиланишининг халқаро чиқиш саналарини ошкор қилдиSamsung One UI 9.0 янгиланишининг халқаро чиқиш саналарини ошкор қилдиБугун, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади