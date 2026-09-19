Хитой киносининг энг машҳур актрисаси Фан Бинбиннинг бирдан йўқолиб қолиши ортида қандай ҳақиқат бор?
Хитой киносининг энг машҳур юлдузларидан бири Фан Бинбин 16 сентябрь куни 45 ёшга тўлди. 50 дан ортиқ фильмда роль ижро этган актриса 2018 йилда кутилмаганда омма кўзидан ғойиб бўлди. Унинг йўқолиши ортида эса катта молиявий можаро турган эди.
2018 йил май ойида Фан Бинбиннинг "Мобил телефон 2" филми учун олган гонорари атрофида можаро юзага келди. Телебошловчи Суй Юнъюан актрисанинг шартномасининг икки нусхасини эълон қилди.
Бир ҳужжатда гонорар 7,8 миллион доллар, бошқасида эса атиги 1,5 миллион доллар деб кўрсатилгани айтилди.
Бу ҳолат актрисага нисбатан солиқ тўлашдан бўйин товлаш ҳақидаги айбловларнинг кучайишига олиб келди. Можаро ортидан Фан Бинбинга алоқадор компаниялар акциялари кескин пасайди. Актрисанинг номи, даромадлари ва фильмлари ҳақидаги айрим маълумотлар интернетдан олиб ташланди.
Унга солиқлар ва жарималар сифатида 131 миллион доллар тўлаш мажбурияти юклатилгани ҳақида хабарлар тарқалди. Шундан 70 миллион долларини шахсий маблағлари ҳисобидан тўлагани айтилади. Можаро фақат Фан Бинбин билан чекланиб қолмади. Хитой кино саноатида актёрлар гонорарига чекловлар жорий этилди ва солиқ назорати кучайтирилди.
2020 йилда эса актриса аста-секин ижодга қайтди. У йирик журналлар муқоваларида кўринди ва янги лойиҳаларда иштирок эта бошлади.
Изоҳлар 0
…