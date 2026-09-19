Хитой киносининг энг машҳур актрисаси Фан Бинбиннинг бирдан йўқолиб қолиши ортида қандай ҳақиқат бор?

·77·Маданият
Хитой киносининг энг машҳур актрисаси Фан Бинбиннинг бирдан йўқолиб қолиши ортида қандай ҳақиқат бор?

Хитой киносининг энг машҳур юлдузларидан бири Фан Бинбин 16 сентябрь куни 45 ёшга тўлди. 50 дан ортиқ фильмда роль ижро этган актриса 2018 йилда кутилмаганда омма кўзидан ғойиб бўлди. Унинг йўқолиши ортида эса катта молиявий можаро турган эди.

2018 йил май ойида Фан Бинбиннинг "Мобил телефон 2" филми учун олган гонорари атрофида можаро юзага келди. Телебошловчи Суй Юнъюан актрисанинг шартномасининг икки нусхасини эълон қилди.

Бир ҳужжатда гонорар 7,8 миллион доллар, бошқасида эса атиги 1,5 миллион доллар деб кўрсатилгани айтилди.

Бу ҳолат актрисага нисбатан солиқ тўлашдан бўйин товлаш ҳақидаги айбловларнинг кучайишига олиб келди. Можаро ортидан Фан Бинбинга алоқадор компаниялар акциялари кескин пасайди. Актрисанинг номи, даромадлари ва фильмлари ҳақидаги айрим маълумотлар интернетдан олиб ташланди.

Yashil ko'zli va yuzida chiziqlari bo'lgan ayol qo'lini oldinga cho'zib turibdi.

Унга солиқлар ва жарималар сифатида 131 миллион доллар тўлаш мажбурияти юклатилгани ҳақида хабарлар тарқалди. Шундан 70 миллион долларини шахсий маблағлари ҳисобидан тўлагани айтилади. Можаро фақат Фан Бинбин билан чекланиб қолмади. Хитой кино саноатида актёрлар гонорарига чекловлар жорий этилди ва солиқ назорати кучайтирилди.

2020 йилда эса актриса аста-секин ижодга қайтди. У йирик журналлар муқоваларида кўринди ва янги лойиҳаларда иштирок эта бошлади.

Фан БинбинХитой киносиМобил телефон 2Суй Юнъюан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)Бугун, 21:48Дипика Падуконе ва Ранвир Сингҳдан кутилмаган янгилик: уларнинг оиласида яна бир қизалоқ дунёга келди!Дипика Падуконе ва Ранвир Сингҳдан кутилмаган янгилик: уларнинг оиласида яна бир қизалоқ дунёга келди!Бугун, 21:06Ритик Рошан Катрина Каифни "семиз деб атаган" танқидчилардан ҳимоя қилган постга "лайк" босиб қўллаб қувватладиРитик Рошан Катрина Каифни "семиз деб атаган" танқидчилардан ҳимоя қилган постга "лайк" босиб қўллаб қувватладиБугун, 13:15Паризоданинг туғилган кунида қизларидан кутилмаган сюрприз: раққоса кўзидаги қувончни яширолмади (видео)Паризоданинг туғилган кунида қизларидан кутилмаган сюрприз: раққоса кўзидаги қувончни яширолмади (видео)Бугун, 12:39“Худонинг кўзи” деб аталувчи ғор Зебо Рахимовани ҳам ҳайратга солди (видео)“Худонинг кўзи” деб аталувчи ғор Зебо Рахимовани ҳам ҳайратга солди (видео)Бугун, 10:12Жаҳонгир Отажонов ўзига ёқмайдиган хислатини ҳам очиқ айтди: "Ташлолмайман"Жаҳонгир Отажонов ўзига ёқмайдиган хислатини ҳам очиқ айтди: "Ташлолмайман"Бугун, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ