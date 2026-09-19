Паризода 39 ёшини ва тўйининг 16 йиллигини нишонламоқда (видео)

·69·Авто
Паризода 39 ёшини ва тўйининг 16 йиллигини нишонламоқда (видео)

Раққоса Паризода бугун, 19 сентябрь куни ўзи учун икки карра байрам эканини маълум қилди. У айни санада туғилган кунини нишонлаётган бўлса, бундан 16 йил аввал ҳам шу куни турмуш қурган.

Санъаткор ушбу қувончли саналар муносабати билан ижтимоий тармоқдаги саҳифасида носталжик видео билан бўлишди. У видеога изоҳ қолдириб, бугун унинг ҳаётидаги икки муҳим сана бир кунга тўғри келишини таъкидлаган.

“Носталгия. Бугун тўй кунимизга 16 йил бўлибди. Бугун иккита қўша байрам — туғилган куним ва тўй кунимиз”, — дея ёзган Паризода.

Шундай қилиб, раққоса бугун 39 ёшини қарши олаётган бўлса, оилавий ҳаётининг 16 йиллигини ҳам нишонламоқда. Паризоданинг кузатувчилари эса уни ҳар икки сана билан табриклаб, самимий тилакларини билдиришмоқда.

ПаризодаТўй куниТуғилган куни
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ХХ асрнинг энг таъсирли автомобиллари аниқланмоқдаХХ асрнинг энг таъсирли автомобиллари аниқланмоқдаБугун, 17:24Toyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирдиToyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирдиБугун, 09:22Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»Кеча, 17:01Toyota заводларида 40 мингта гуманоид робот иш бошлайдиToyota заводларида 40 мингта гуманоид робот иш бошлайдиКеча, 16:56BYD Atto 2 кроссоверининг янгиланган версияси тақдим этилдиBYD Atto 2 кроссоверининг янгиланган версияси тақдим этилди17.09, 17:26Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтдиToyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди17.09, 01:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди