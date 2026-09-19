Паризода 39 ёшини ва тўйининг 16 йиллигини нишонламоқда (видео)
Раққоса Паризода бугун, 19 сентябрь куни ўзи учун икки карра байрам эканини маълум қилди. У айни санада туғилган кунини нишонлаётган бўлса, бундан 16 йил аввал ҳам шу куни турмуш қурган.
Санъаткор ушбу қувончли саналар муносабати билан ижтимоий тармоқдаги саҳифасида носталжик видео билан бўлишди. У видеога изоҳ қолдириб, бугун унинг ҳаётидаги икки муҳим сана бир кунга тўғри келишини таъкидлаган.
“Носталгия. Бугун тўй кунимизга 16 йил бўлибди. Бугун иккита қўша байрам — туғилган куним ва тўй кунимиз”, — дея ёзган Паризода.
Шундай қилиб, раққоса бугун 39 ёшини қарши олаётган бўлса, оилавий ҳаётининг 16 йиллигини ҳам нишонламоқда. Паризоданинг кузатувчилари эса уни ҳар икки сана билан табриклаб, самимий тилакларини билдиришмоқда.
Изоҳлар 0
…