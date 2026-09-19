Соҳилдан топилган Иккинчи жаҳон уруши снаряди жойида портлатилди
Буюк Британиянинг Эссекс графлигидаги соҳилда сайр қилаётган фуқаро Иккинчи жаҳон уруши давридан қолган снарядни топиб олди. Шундан сўнг воқеа жойига қирғоқ қўриқлаш хизмати чақирилиб, хавфли буюм махсус мутахассислар томонидан зарарсизлантирилди.
Тахминан 6 дюйм диаметрдаги снаряд Southend-on-Sea шаҳридаги Chalkwell Oaze ҳудудида аниқланган. Шубҳали буюмни кўрган аҳоли вакили бу ҳақда тегишли хизматларга хабар берган. Бу ҳақда Need To Know хабар берди.
Снарядни армия мутахассислари портлатди
HM Coastguard Southend On Sea вакилларининг маълум қилишича, соҳилдан топилган объектни текшириш учун ходимлар ҳодиса жойига борган.
Улар эрталаб соат 7:00 да Chalkwell Oaze ҳудудига етиб бориб, тахминан 600 метр жанубда, The Crowstone яқинида шубҳали буюмни топган. Мутахассислар унинг суратларини олиб, маълумотларни қутқарув операцияларини мувофиқлаштирувчи марказга юборган.
Шундан сўнг суратлар Army Explosive Ordnance Disposal, яъни армиянинг портловчи қурилмаларни зарарсизлантириш бўйича махсус бўлинмасига тақдим этилган.
Аввалига сув кўтарилаётгани сабабли мутахассислар объектни дарҳол йўқ қилиш эмас, балки сув пасайган пайтда яна бир бор текширишга қарор қилган.
Кейин Southend Coastguard қутқарувчилари EOD ходимлари билан бирга ҳодиса жойига қайта борган. Текширув натижасида буюм ҳақиқатан ҳам Иккинчи жаҳон уруши давридан қолган, диаметри қарийб 6 дюйм бўлган эски снаряд экани тасдиқланган.
Мутахассислар уни бошқа жойга кўчирмасдан, турган жойида портлатишга қарор қилган. Қўриқлаш хизмати маълум қилишича, снаряд одамлар учун хавф туғдирмайдиган ҳудудда бўлган.
HM Coastguard аҳолини соҳил ёки денгизда шубҳали буюмларга тегмасликка чақирди.
Мутахассислар бундай объектлар ташқи кўринишига қараб хавфсиз ёки хавфли эканини аниқлаш қийинлигини таъкидлади. Шу сабабли топилган буюмни силжитмаслик, олиб кетмаслик ва уйга олиб бормаслик керак.
Агар соҳил ёки денгизда шубҳали ёки одатдагидан фарқли буюм кўрилса, одамлар хавфсиз жойга чиқиб, 999 рақамига қўнғироқ қилиши ва Coastguard’ни сўраши лозим.
Изоҳлар 0
…