Соҳилдан топилган Иккинчи жаҳон уруши снаряди жойида портлатилди

·1·Дунё
Соҳилдан топилган Иккинчи жаҳон уруши снаряди жойида портлатилди

Буюк Британиянинг Эссекс графлигидаги соҳилда сайр қилаётган фуқаро Иккинчи жаҳон уруши давридан қолган снарядни топиб олди. Шундан сўнг воқеа жойига қирғоқ қўриқлаш хизмати чақирилиб, хавфли буюм махсус мутахассислар томонидан зарарсизлантирилди.

Тахминан 6 дюйм диаметрдаги снаряд Southend-on-Sea шаҳридаги Chalkwell Oaze ҳудудида аниқланган. Шубҳали буюмни кўрган аҳоли вакили бу ҳақда тегишли хизматларга хабар берган. Бу ҳақда Need To Know хабар берди.

Снарядни армия мутахассислари портлатди

HM Coastguard Southend On Sea вакилларининг маълум қилишича, соҳилдан топилган объектни текшириш учун ходимлар ҳодиса жойига борган.

Улар эрталаб соат 7:00 да Chalkwell Oaze ҳудудига етиб бориб, тахминан 600 метр жанубда, The Crowstone яқинида шубҳали буюмни топган. Мутахассислар унинг суратларини олиб, маълумотларни қутқарув операцияларини мувофиқлаштирувчи марказга юборган.

Шундан сўнг суратлар Army Explosive Ordnance Disposal, яъни армиянинг портловчи қурилмаларни зарарсизлантириш бўйича махсус бўлинмасига тақдим этилган.

Аввалига сув кўтарилаётгани сабабли мутахассислар объектни дарҳол йўқ қилиш эмас, балки сув пасайган пайтда яна бир бор текширишга қарор қилган.

Кейин Southend Coastguard қутқарувчилари EOD ходимлари билан бирга ҳодиса жойига қайта борган. Текширув натижасида буюм ҳақиқатан ҳам Иккинчи жаҳон уруши давридан қолган, диаметри қарийб 6 дюйм бўлган эски снаряд экани тасдиқланган.

Мутахассислар уни бошқа жойга кўчирмасдан, турган жойида портлатишга қарор қилган. Қўриқлаш хизмати маълум қилишича, снаряд одамлар учун хавф туғдирмайдиган ҳудудда бўлган.

HM Coastguard аҳолини соҳил ёки денгизда шубҳали буюмларга тегмасликка чақирди.

Мутахассислар бундай объектлар ташқи кўринишига қараб хавфсиз ёки хавфли эканини аниқлаш қийинлигини таъкидлади. Шу сабабли топилган буюмни силжитмаслик, олиб кетмаслик ва уйга олиб бормаслик керак.

Агар соҳил ёки денгизда шубҳали ёки одатдагидан фарқли буюм кўрилса, одамлар хавфсиз жойга чиқиб, 999 рақамига қўнғироқ қилиши ва Coastguard’ни сўраши лозим.

Саутенд-он-СиHM КостгардАрмия ЭКДЧалквел Оэйз
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Украинага улкан қурол пакетини сотишни маъқуллади — Осмон мудофаасида янги босқичАҚШ Украинага улкан қурол пакетини сотишни маъқуллади — Осмон мудофаасида янги босқичБугун, 19:50Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?Бугун, 19:23СИ хатоси сабаб АҚШ Хитой кемасига ҳужум қилишга шайланди: Уруш чиқишига бир бахя қолдиСИ хатоси сабаб АҚШ Хитой кемасига ҳужум қилишга шайланди: Уруш чиқишига бир бахя қолдиБугун, 19:15«Прогресс МС-35» Халқаро космик станцияга яқинлашмоқда: 7 астронавтни нималар кутмоқда?«Прогресс МС-35» Халқаро космик станцияга яқинлашмоқда: 7 астронавтни нималар кутмоқда?Бугун, 19:01Китоб ўқиганларга пул берилади: 15 дақиқа учун мукофотКитоб ўқиганларга пул берилади: 15 дақиқа учун мукофотБугун, 18:23Германия фуқароларни урушга тайёр туришга чақирди — шошилинч ва кескин баёнот!Германия фуқароларни урушга тайёр туришга чақирди — шошилинч ва кескин баёнот!Бугун, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?