Буйруқ чиқди»: Бектемир Мелиқўзиев - Хайме Мунгия чемпионлик жанги расман тасдиқланди

·0·Спорт
Буйруқ чиқди»: Бектемир Мелиқўзиев - Хайме Мунгия чемпионлик жанги расман тасдиқланди

Ўзбек профессионал бокси тарихида янги олтин саҳифа очилиш арафасида: дунёнинг энг нуфузли бокс ташкилотларидан бири бўлган Жаҳон бокс ассоциацияси (WBA) супер ўрта вазн тоифасида расмий чемпионлик жангини ўтказиш тўғрисида қатъий қарор чиқарди. Ташкилотнинг Чемпионлик қўмитаси амалдаги WBA жаҳон чемпиони, мексикалик юлдуз Хайме Мунгия ҳамда ушбу вазн тоифасининг расмий 1-рақамли мажбурий даъвогари бўлган Бектемир «Бек Булли» Мелиқўзиев ўртасида чемпионлик камарини ҳимоя қилиш тўқнашувини ўтказишни расман буюрди.

WBA регламентига мувофиқ, ҳар икки боксчининг жамоаларига барча ташкилий ва молиявий шартларни келишиб олиш учун 21 октябрга қадар 30 кунлик музокара муддати берилди. 2026 йил май ойида Лас-Вегасдаги машҳур «T-Mobile Arena»да чемпионлик унвонини қўлга киритган Мунгия учун мажбурий ҳимоя муддати аллақачон тугаган бўлиб, у камарни сақлаб қолиш учун рейтингда карвонбоши бўлиб турган Мелиқўзиев билан рингга кўтарилишга мажбур. Агар томонлар белгиланган вақт ичида муросага келмаса, ушбу марказий жанг промоутерлик кимошди савдосига (purse bid) қўйилади.

Хўш, Бектемир Мелиқўзиев Мексика бокс мактабининг энг хавфли вакилларидан бирини нокаутга учратиб, Ўзбекистонга мутлақ жаҳон чемпионлик камарини олиб кела оладими, Мунгия «ўзбек шерюраги»дан қочишга уринадими ва жанг Лас-Вегасдами ёки бошқа мегаполисда бўлиб ўтади?

«30 кунлик дедлайн, WBA буйруғи ва Лас-Вегас қасоси»: Чемпионлик баҳсининг 5 та асосий нуқтаси

WBA қарори ва бўлажак тарихий супержанг ҳақидаги энг муҳим фактлар:

  • WBA’дан расмий буйруқ: Ташкилот чемпиони Хайме Мунгия ва мажбурий даъвогар Бектемир Мелиқўзиев тўқнашуви бўйича расмий кўрсатма берди;

  • 21 октябргача 30 кунлик муҳлат: Боксчиларнинг промоутерлари жанг санаси ва манзилини келишиб олиш учун 30 кун ичида келишувга эришишлари шарт;

  • Мунгия қочиб қутулолмайди: WBA қоидаларининг C.10 ва C.12-бандларига кўра, чемпион мажбурий ҳимояни фақат 1-рақамли даъвогар Мелиқўзиевга қарши ўтказиши керак, акс ҳолда унвонидан маҳрум этилади;

  • Кимошди савдоси хавфи: Агар томонлар 21 октябргача келиша олмаса, жангни ташкил этиш ҳуқуқи очиқ аукцион орқали энг кўп пул тиккан промоутерга берилади;

  • Икки зарбдор панчер қарама-қаршилиги: 46 ғалабага эга мексикалик феномен ва профессионал рингда рақибларини янчиб келаётган Ўзбекистон вакили ўртасидаги жанг йилнинг энг қайноқ баҳси бўлиши кутилмоқда.

Бектемир Мелиқўзиев ва Хайме Мунгия: Чемпионлик жанги олдидан статистика таққоси

Супер ўрта вазн гигантларининг профессионал рингдаги кўрсаткичлари:

Кўрсаткичлар ва параметрлар

Хайме Мунгия (Амалдаги жаҳон чемпиони)

Бектемир Мелиқўзиев (Расмий мажбурий даъвогар)

Фуқаролиги

Мексика

Ўзбекистон

Ёши

29 ёш

30 ёш

Жанглар сони

48 та жанг

18 та жанг

Ғалабалар кўрсаткичи

46 та ғалаба (Кўп қисми нокаут билан)

17 та ғалаба (10 дан зиёд нокаут)

Мағлубиятлар сони

2 та мағлубият

1 та мағлубият (қасоси олинган)

Ҳозирги мақоми

WBA Жаҳон чемпиони (Лас-Вегас, 2026 йил май)

WBA рейтингида яққол 1-ўрин эгаси

Музокаралар дедлайни

2026 йил 21 октябргача (30 кунлик муҳлат)

2026 йил 21 октябргача (30 кунлик муҳлат)

Профессионал бокс экспертизаси: Нега бу жанг Бектемир Мелиқўзиев карьерасининг энг катта имтиҳони?

Халқаро бокс шарҳловчилари ва инсайдерларнинг таҳлилий хулосалари:

  • «Чапақай» зарба ва жисмоний босим: Бектемир Мелиқўзиев ўзига хос тажовузкор, рақибни бурчакка қамаб урадиган чап қўл оғир зарбасига (боди-панч) эга; Мунгия анъанавий очиқ жангни ёқтирганлиги боис, бу Бектемир учун рақиб корпусини ишдан чиқаришга қулай имконият яратади;

  • Мунгиянинг оғир тажрибаси: Мексикалик чарм қўлқоп устаси 48 та жангда қатнашган ва Сауль «Канело» Альварес каби дунёнинг энг сара юлдузлари билан 12 раундлик жангларда синалган; унинг чидамлилиги ва жанг темпини ушлаб туриши Бектемирдан юқори тактик ақлни талаб этади;

  • Промоутерлар сиёсати: Golden Boy ва мексикалик промоутерлар одатда ўз чемпионларини ҳимоя қилишга уринади, аммо WBA ташкилотининг қатъий босими ва Мелиқўзиевнинг мажбурий даъвогарлиги бу тўқнашувнинг муқаррарлигини таъминлайди;

  • Ўзбек боксининг янги чўққиси: Исроил Мадримов, Муроджон Аҳмадалиев ва бошқа юлдузларимиздан сўнг супер ўрта вазнда чемпионлик камарининг юртимизга келиши профессионал боксимизни дунёнинг энг юқори элитаси даражасига кўтаради.

WBA томонидан берилган ушбу расмий буйруқ Бектемир Мелиқўзиев учун йиллар давомида кутилган орзу ва жаҳон тожи сари олиб борувчи ҳал қилувчи жангни бошлаб берди.

Сизнингча, Бектемир Мелиқўзиев 46 та ғалабага эга бўлган мексикалик юлдуз Хайме Мунгияни нокаутга учрата оладими ёки жанг тўлиқ 12 раунд давом этадими? Бу тўқнашув қаерда — Лас-Вегасдами ёки Тошкентда ташкил этилишини истардингиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек боксининг ушбу тарихий воқеаси ҳақидаги қайноқ таҳлилни барча чарм қўлқоп ихлосмандларига улашинг!

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Даря Латишева Осиё ўйинларида яна медал олди: У уч карра совриндор бўлдиДаря Латишева Осиё ўйинларида яна медал олди: У уч карра совриндор бўлдиБугун, 14:14XX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олдиXX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олдиБугун, 14:10Шахмат Олимпиадасида 6-тур якунлари ва 7-турдаги Хитойга қарши супертўқнашув!Шахмат Олимпиадасида 6-тур якунлари ва 7-турдаги Хитойга қарши супертўқнашув!Бугун, 13:26Ўзбекистон U-23 Вьетнамни 2:0 ҳисобида таслим этиб, Осиё ўйинлари плей-оффига йўл олдиЎзбекистон U-23 Вьетнамни 2:0 ҳисобида таслим этиб, Осиё ўйинлари плей-оффига йўл олдиБугун, 12:55Футболчини майдон текисловчи машина босиб кетди (видео)Футболчини майдон текисловчи машина босиб кетди (видео)Бугун, 12:41Сан-Францискода жанговар одамсимон робот машҳур блогернинг қўлини синдирди (видео)Сан-Францискода жанговар одамсимон робот машҳур блогернинг қўлини синдирди (видео)Бугун, 10:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди