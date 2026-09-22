Буйруқ чиқди»: Бектемир Мелиқўзиев - Хайме Мунгия чемпионлик жанги расман тасдиқланди
Ўзбек профессионал бокси тарихида янги олтин саҳифа очилиш арафасида: дунёнинг энг нуфузли бокс ташкилотларидан бири бўлган Жаҳон бокс ассоциацияси (WBA) супер ўрта вазн тоифасида расмий чемпионлик жангини ўтказиш тўғрисида қатъий қарор чиқарди. Ташкилотнинг Чемпионлик қўмитаси амалдаги WBA жаҳон чемпиони, мексикалик юлдуз Хайме Мунгия ҳамда ушбу вазн тоифасининг расмий 1-рақамли мажбурий даъвогари бўлган Бектемир «Бек Булли» Мелиқўзиев ўртасида чемпионлик камарини ҳимоя қилиш тўқнашувини ўтказишни расман буюрди.
WBA регламентига мувофиқ, ҳар икки боксчининг жамоаларига барча ташкилий ва молиявий шартларни келишиб олиш учун 21 октябрга қадар 30 кунлик музокара муддати берилди. 2026 йил май ойида Лас-Вегасдаги машҳур «T-Mobile Arena»да чемпионлик унвонини қўлга киритган Мунгия учун мажбурий ҳимоя муддати аллақачон тугаган бўлиб, у камарни сақлаб қолиш учун рейтингда карвонбоши бўлиб турган Мелиқўзиев билан рингга кўтарилишга мажбур. Агар томонлар белгиланган вақт ичида муросага келмаса, ушбу марказий жанг промоутерлик кимошди савдосига (purse bid) қўйилади.
Хўш, Бектемир Мелиқўзиев Мексика бокс мактабининг энг хавфли вакилларидан бирини нокаутга учратиб, Ўзбекистонга мутлақ жаҳон чемпионлик камарини олиб кела оладими, Мунгия «ўзбек шерюраги»дан қочишга уринадими ва жанг Лас-Вегасдами ёки бошқа мегаполисда бўлиб ўтади?
«30 кунлик дедлайн, WBA буйруғи ва Лас-Вегас қасоси»: Чемпионлик баҳсининг 5 та асосий нуқтаси
WBA қарори ва бўлажак тарихий супержанг ҳақидаги энг муҳим фактлар:
WBA’дан расмий буйруқ: Ташкилот чемпиони Хайме Мунгия ва мажбурий даъвогар Бектемир Мелиқўзиев тўқнашуви бўйича расмий кўрсатма берди;
21 октябргача 30 кунлик муҳлат: Боксчиларнинг промоутерлари жанг санаси ва манзилини келишиб олиш учун 30 кун ичида келишувга эришишлари шарт;
Мунгия қочиб қутулолмайди: WBA қоидаларининг C.10 ва C.12-бандларига кўра, чемпион мажбурий ҳимояни фақат 1-рақамли даъвогар Мелиқўзиевга қарши ўтказиши керак, акс ҳолда унвонидан маҳрум этилади;
Кимошди савдоси хавфи: Агар томонлар 21 октябргача келиша олмаса, жангни ташкил этиш ҳуқуқи очиқ аукцион орқали энг кўп пул тиккан промоутерга берилади;
Икки зарбдор панчер қарама-қаршилиги: 46 ғалабага эга мексикалик феномен ва профессионал рингда рақибларини янчиб келаётган Ўзбекистон вакили ўртасидаги жанг йилнинг энг қайноқ баҳси бўлиши кутилмоқда.
Бектемир Мелиқўзиев ва Хайме Мунгия: Чемпионлик жанги олдидан статистика таққоси
Супер ўрта вазн гигантларининг профессионал рингдаги кўрсаткичлари:
Кўрсаткичлар ва параметрлар
Хайме Мунгия (Амалдаги жаҳон чемпиони)
Бектемир Мелиқўзиев (Расмий мажбурий даъвогар)
Фуқаролиги
Мексика
Ўзбекистон
Ёши
29 ёш
30 ёш
Жанглар сони
48 та жанг
18 та жанг
Ғалабалар кўрсаткичи
46 та ғалаба (Кўп қисми нокаут билан)
17 та ғалаба (10 дан зиёд нокаут)
Мағлубиятлар сони
2 та мағлубият
1 та мағлубият (қасоси олинган)
Ҳозирги мақоми
WBA Жаҳон чемпиони (Лас-Вегас, 2026 йил май)
WBA рейтингида яққол 1-ўрин эгаси
Музокаралар дедлайни
2026 йил 21 октябргача (30 кунлик муҳлат)
2026 йил 21 октябргача (30 кунлик муҳлат)
Профессионал бокс экспертизаси: Нега бу жанг Бектемир Мелиқўзиев карьерасининг энг катта имтиҳони?
Халқаро бокс шарҳловчилари ва инсайдерларнинг таҳлилий хулосалари:
«Чапақай» зарба ва жисмоний босим: Бектемир Мелиқўзиев ўзига хос тажовузкор, рақибни бурчакка қамаб урадиган чап қўл оғир зарбасига (боди-панч) эга; Мунгия анъанавий очиқ жангни ёқтирганлиги боис, бу Бектемир учун рақиб корпусини ишдан чиқаришга қулай имконият яратади;
Мунгиянинг оғир тажрибаси: Мексикалик чарм қўлқоп устаси 48 та жангда қатнашган ва Сауль «Канело» Альварес каби дунёнинг энг сара юлдузлари билан 12 раундлик жангларда синалган; унинг чидамлилиги ва жанг темпини ушлаб туриши Бектемирдан юқори тактик ақлни талаб этади;
Промоутерлар сиёсати: Golden Boy ва мексикалик промоутерлар одатда ўз чемпионларини ҳимоя қилишга уринади, аммо WBA ташкилотининг қатъий босими ва Мелиқўзиевнинг мажбурий даъвогарлиги бу тўқнашувнинг муқаррарлигини таъминлайди;
Ўзбек боксининг янги чўққиси: Исроил Мадримов, Муроджон Аҳмадалиев ва бошқа юлдузларимиздан сўнг супер ўрта вазнда чемпионлик камарининг юртимизга келиши профессионал боксимизни дунёнинг энг юқори элитаси даражасига кўтаради.
WBA томонидан берилган ушбу расмий буйруқ Бектемир Мелиқўзиев учун йиллар давомида кутилган орзу ва жаҳон тожи сари олиб борувчи ҳал қилувчи жангни бошлаб берди.
Сизнингча, Бектемир Мелиқўзиев 46 та ғалабага эга бўлган мексикалик юлдуз Хайме Мунгияни нокаутга учрата оладими ёки жанг тўлиқ 12 раунд давом этадими? Бу тўқнашув қаерда — Лас-Вегасдами ёки Тошкентда ташкил этилишини истардингиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек боксининг ушбу тарихий воқеаси ҳақидаги қайноқ таҳлилни барча чарм қўлқоп ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…