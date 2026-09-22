XX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олди
Ўзбекистонлик Фирдавс Атамурадов XX ёзги Осиё ўйинларида финалгача етиб бориб, аралаш жанг санъатларининг модерн йўналишида -60 килограмм вазн тоифасида кумуш медални қўлга киритди. У финалда Тожикистон вакили Мирзобек Умаровга қарши баҳс олиб борди.
Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарларида ўтаётган XX ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси навбатдаги медални қўлга киритди.
Бу сафар соврин аралаш жанг санъатларининг модерн йўналишида -60 килограмм вазн тоифасида иштирок этган Фирдавс Атамурадов ҳисобига ёзилди.
Спортчимиз мусобақа давомида бир нечта жиддий рақибларни енгиб, ҳал қилувчи босқичгача етиб борди.
Атамурадов финалга қандай етиб борди?
Фирдавс Атамурадовнинг Осиё ўйинларидаги иштироки -60 кг вазн тоифасидаги баҳслардан бошланди.
Мусобақанинг илк босқичлариданоқ ўзбекистонлик спортчи муносиб натижа қайд этди. У дастлаб Таиланд вакили Наттавут Каевханчумни таслим усулида мағлуб этди. Кейинги босқичда Хитой Тайпейи вакили Чан Лини ҳакамлар қарори билан енгди.
Чорак финалда ҳам Атамурадовнинг устунлиги қайд этилди. У яна Чан Лига қарши жанг ўтказиб, 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Ярим финалда эса ўзбекистонлик спортчи Қирғизистон вакили Дастан Канибек Улуга қарши баҳс олиб борди. Атамурадов ушбу жангда 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, финал йўлланмасини қўлга киритди.
Шу тариқа, Фирдавс Атамурадов -60 кг вазн тоифасида Осиё ўйинларининг олтин медали учун курашиш имкониятига эга бўлди.
Финалда тожикистонлик рақиб қарши олди
Олтин медал учун кечган ҳал қилувчи баҳсда Атамурадов Тожикистон вакили Мирзобек Умаровга қарши майдонга тушди.
Жанг якунида Умаров ғалаба қозониб, олтин медалга эга бўлди. Атамурадов эса мусобақани иккинчи ўринда якунлади.
Натижада ўзбекистонлик спортчи XX ёзги Осиё ўйинларининг вице-чемпионига айланди.
Бу Ўзбекистон делегацияси учун иккинчи кумуш медаль
Фирдавс Атамурадовнинг натижаси Ўзбекистон делегацияси учун Аичи-Нагоядаги ушбу Осиё ўйинларидаги иккинчи кумуш медаль бўлди.
Қайд этиш жоиз, аралаш жанг санъатлари XX Осиё ўйинлари дастурига илк бор киритилган. Ўзбекистон номидан ушбу йўналишда Фирдавс Атамурадовдан ташқари Ҳилола Собирова ва Нодирбек Шавкатов ҳам иштирок этмоқда.
Нодирбек Шавкатов -71 килограмм вазн тоифасида бронза медални қўлга киритган. Ҳилола Собирова эса аёллар ўртасида -60 килограмм вазн тоифасида финалга йўл олган.
Атамурадовнинг кумуши медаллар жамғармасини тўлдирди
Фирдавс Атамурадовнинг соврини Ўзбекистон делегациясининг умумий медаллар жамғармасига яна бир медални қўшди.
Очиқ манбалардаги маълумотларга кўра, Атамурадовнинг кумуш медали билан бирга Ўзбекистон спортчилари Аичи-Нагоядаги мусобақада жами тўртта медальга эга бўлган: олтин, икки кумуш ва бронза.
Бундан аввал каратэ баҳсларида Абдулваҳоб Рашидов олтин, Ҳумоюнмирзо Ҳалимов кумуш медаль олган, Нодирбек Шавкатов эса ММА бўйича бронза медалга сазовор бўлган.
Фирдавс Атамурадовнинг натижаси эса Ўзбекистоннинг ММА бўйича Осиё ўйинларидаги илк иштирокидаёқ финал босқичида медал қайд этганини англатади.
Шундай қилиб, Аичи-Нагоядаги баҳсларда Ўзбекистон делегацияси ҳисобида яна бир кумуш медаль пайдо бўлди. Фирдавс Атамурадов -60 килограмм вазнда финалгача етиб бориб, Осиё ўйинларининг вице-чемпиони сифатида мусобақани якунлади.
Изоҳлар 0
…