XX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олди

·26·Спорт
XX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олди

Ўзбекистонлик Фирдавс Атамурадов XX ёзги Осиё ўйинларида финалгача етиб бориб, аралаш жанг санъатларининг модерн йўналишида -60 килограмм вазн тоифасида кумуш медални қўлга киритди. У финалда Тожикистон вакили Мирзобек Умаровга қарши баҳс олиб борди.

Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарларида ўтаётган XX ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси навбатдаги медални қўлга киритди.

Бу сафар соврин аралаш жанг санъатларининг модерн йўналишида -60 килограмм вазн тоифасида иштирок этган Фирдавс Атамурадов ҳисобига ёзилди.

Спортчимиз мусобақа давомида бир нечта жиддий рақибларни енгиб, ҳал қилувчи босқичгача етиб борди.

Атамурадов финалга қандай етиб борди?

Фирдавс Атамурадовнинг Осиё ўйинларидаги иштироки -60 кг вазн тоифасидаги баҳслардан бошланди.

Мусобақанинг илк босқичлариданоқ ўзбекистонлик спортчи муносиб натижа қайд этди. У дастлаб Таиланд вакили Наттавут Каевханчумни таслим усулида мағлуб этди. Кейинги босқичда Хитой Тайпейи вакили Чан Лини ҳакамлар қарори билан енгди.

Чорак финалда ҳам Атамурадовнинг устунлиги қайд этилди. У яна Чан Лига қарши жанг ўтказиб, 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Ярим финалда эса ўзбекистонлик спортчи Қирғизистон вакили Дастан Канибек Улуга қарши баҳс олиб борди. Атамурадов ушбу жангда 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, финал йўлланмасини қўлга киритди.

Шу тариқа, Фирдавс Атамурадов -60 кг вазн тоифасида Осиё ўйинларининг олтин медали учун курашиш имкониятига эга бўлди.

Финалда тожикистонлик рақиб қарши олди

Олтин медал учун кечган ҳал қилувчи баҳсда Атамурадов Тожикистон вакили Мирзобек Умаровга қарши майдонга тушди.

Жанг якунида Умаров ғалаба қозониб, олтин медалга эга бўлди. Атамурадов эса мусобақани иккинчи ўринда якунлади.

Натижада ўзбекистонлик спортчи XX ёзги Осиё ўйинларининг вице-чемпионига айланди.

Бу Ўзбекистон делегацияси учун иккинчи кумуш медаль

Фирдавс Атамурадовнинг натижаси Ўзбекистон делегацияси учун Аичи-Нагоядаги ушбу Осиё ўйинларидаги иккинчи кумуш медаль бўлди.

Қайд этиш жоиз, аралаш жанг санъатлари XX Осиё ўйинлари дастурига илк бор киритилган. Ўзбекистон номидан ушбу йўналишда Фирдавс Атамурадовдан ташқари Ҳилола Собирова ва Нодирбек Шавкатов ҳам иштирок этмоқда.

Нодирбек Шавкатов -71 килограмм вазн тоифасида бронза медални қўлга киритган. Ҳилола Собирова эса аёллар ўртасида -60 килограмм вазн тоифасида финалга йўл олган.

Атамурадовнинг кумуши медаллар жамғармасини тўлдирди

Фирдавс Атамурадовнинг соврини Ўзбекистон делегациясининг умумий медаллар жамғармасига яна бир медални қўшди.

Очиқ манбалардаги маълумотларга кўра, Атамурадовнинг кумуш медали билан бирга Ўзбекистон спортчилари Аичи-Нагоядаги мусобақада жами тўртта медальга эга бўлган: олтин, икки кумуш ва бронза.

Бундан аввал каратэ баҳсларида Абдулваҳоб Рашидов олтин, Ҳумоюнмирзо Ҳалимов кумуш медаль олган, Нодирбек Шавкатов эса ММА бўйича бронза медалга сазовор бўлган.

Фирдавс Атамурадовнинг натижаси эса Ўзбекистоннинг ММА бўйича Осиё ўйинларидаги илк иштирокидаёқ финал босқичида медал қайд этганини англатади.

Шундай қилиб, Аичи-Нагоядаги баҳсларда Ўзбекистон делегацияси ҳисобида яна бир кумуш медаль пайдо бўлди. Фирдавс Атамурадов -60 килограмм вазнда финалгача етиб бориб, Осиё ўйинларининг вице-чемпиони сифатида мусобақани якунлади.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Даря Латишева Осиё ўйинларида яна медал олди: У уч карра совриндор бўлдиДаря Латишева Осиё ўйинларида яна медал олди: У уч карра совриндор бўлдиБугун, 14:14Шахмат Олимпиадасида 6-тур якунлари ва 7-турдаги Хитойга қарши супертўқнашув!Шахмат Олимпиадасида 6-тур якунлари ва 7-турдаги Хитойга қарши супертўқнашув!Бугун, 13:26Ўзбекистон U-23 Вьетнамни 2:0 ҳисобида таслим этиб, Осиё ўйинлари плей-оффига йўл олдиЎзбекистон U-23 Вьетнамни 2:0 ҳисобида таслим этиб, Осиё ўйинлари плей-оффига йўл олдиБугун, 12:55Футболчини майдон текисловчи машина босиб кетди (видео)Футболчини майдон текисловчи машина босиб кетди (видео)Бугун, 12:41Сан-Францискода жанговар одамсимон робот машҳур блогернинг қўлини синдирди (видео)Сан-Францискода жанговар одамсимон робот машҳур блогернинг қўлини синдирди (видео)Бугун, 10:33Кучли ўнлик: Нагоядаги Осиё ўйинлари медаллар пойгаси қайноқ паллага кирдиКучли ўнлик: Нагоядаги Осиё ўйинлари медаллар пойгаси қайноқ паллага кирдиБугун, 08:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди