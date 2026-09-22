Райҳон ва Иззат Шукуровдан кутилмаган дуэт: мухлислар янги таронани кутмоқда
Эстрада саҳнасининг таниқли ижодкорлари Райҳон ва Иззат Шукуров мухлисларини янги мусиқий янгилик билан хурсанд қилиш арафасида. Икки хонанда илк бор биргаликда дуэт куйлаш учун тайёргарлик кўрмоқда.
Райҳон ва Иззат Шукуровнинг ҳамкорликдаги янги таронаси аллақачон мухлислар орасида қизиқиш уйғотган. Икки хонанданинг овози бир қўшиқда қандай уйғунлашиши эса мусиқа ихлосмандлари учун қизиқ бўлмоқда.
Энг қизиғи — бу Райҳон ва Иззат Шукуровнинг илк дуэт таронаси бўлади.
Ҳозирча ижодкорлар янги таронанинг номи, мазмуни ва премьера санаси ҳақида батафсил маълумот бермаган. Шу сабаб мухлислар дуэт қандай услубда бўлишини катта қизиқиш билан кутмоқда.
Янги қўшиқнинг тақдимоти билан Райҳон ва Иззат Шукуровнинг ижодий ҳамкорлиги ҳақидаги бошқа тафсилотлар ҳам маълум бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…