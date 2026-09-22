Даря Латишева Осиё ўйинларида яна медал олди: У уч карра совриндор бўлди

·14·Спорт
Даря Латишева Осиё ўйинларида яна медал олди: У уч карра совриндор бўлди

Ўзбекистон делегацияси XX ёзги Осиё ўйинларида навбатдаги медални қўлга киритди. Кўргазмали чиқиш дастурида иштирок этган Даря Латишева ҳакамлардан 19,413 балл олиб, кумуш медалга сазовор бўлди. Бу натижа унинг Осиё ўйинларидаги шахсий медаллари сонини учтага етказди.

Ўзбекистонлик спортчиларнинг 2026 йилги Осиё ўйинларидаги совринли чиқишлари давом этмоқда. Навбатдаги медаль Даря Латишева ҳисобига ёзилди.

Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган спортчи кўргазмали чиқиш дастурида ўз маҳоратини намойиш этиб, ҳакамлардан 19,413 балл тўплади.

Бу кўрсаткич Латишевага мусобақада иккинчи ўринни эгаллаш ва шоҳсупага кўтарилиш имконини берди.

19,413 балл — Латишевага кумуш медални олиб келди

Кўргазмали чиқиш дастурида спортчиларнинг техникаси, ҳаракатларни бажариш сифати ва дастурни ижро этиши каби жиҳатлар ҳакамлар томонидан баҳоланади.

Даря Латишева ўз чиқишини юқори натижа билан якунлади.

Ҳакамлар унинг дастурига 19,413 балл берди. Якуний натижаларга кўра, бу кўрсаткич иккинчи ўринни эгаллаш учун етарли бўлди.

Шу тариқа, Ўзбекистон делегацияси ҳисобида яна бир кумуш медаль пайдо бўлди.

Бу Латишеванинг Осиё ўйинларидаги учинчи медали

Даря Латишеванинг бугунги натижаси фақат Ўзбекистон делегацияси учун навбатдаги соврин бўлиб қолмади.

Кумуш медаль спортчининг Осиё ўйинларидаги шахсий медаллари сонини учтага етказди.

Шу тариқа, Латишева Осиё ўйинларининг уч карра совриндори мақомига эга бўлди.

Унинг навбатдаги медали Ўзбекистон спорти учун ҳам эътиборли натижалардан бири бўлди.

Ўзбекистон делегацияси медаллар жамғармаси бойимоқда

2026 йилги Осиё ўйинларида Ўзбекистон спортчилари бир қатор спорт турларида медаллар учун кураш олиб бормоқда.

Мусобақаларнинг турли йўналишларида ўзбекистонлик спортчиларнинг совриндор бўлаётгани делегациянинг умумий медаллар жамғармасини тўлдириб бормоқда.

Даря Латишеванинг кумуш медали ҳам ана шу жамғармага қўшилган навбатдаги соврин бўлди.

Эътиборли жиҳати шундаки, спортчининг ўзи учун ҳам ушбу медаль алоҳида аҳамиятга эга. Чунки у Осиё ўйинларидаги шахсий совринлари сонини учтага етказди.

Шоҳсупада яна бир Ўзбекистон вакили

Кўргазмали чиқиш дастурида иккинчи натижани қайд этган Даря Латишева тақдирлаш маросимида шоҳсупага кўтарилди.

Унинг 19,413 баллик натижаси Ўзбекистон делегацияси учун навбатдаги кумуш медални таъминлади.

Осиё ўйинларида медаллар учун кураш ҳали давом этмоқда. Демак, Ўзбекистон спортчилари олдида яна бир қатор баҳслар ва совринлар учун имкониятлар бор.

Даря Латишеванинг кумуш медали эса ушбу мусобақада Ўзбекистон делегациясига қўшилган навбатдаги соврин сифатида тарихда қолди. Спортчининг шахсий медаллари сони эса учтага етди.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

XX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олдиXX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олдиБугун, 14:10Шахмат Олимпиадасида 6-тур якунлари ва 7-турдаги Хитойга қарши супертўқнашув!Шахмат Олимпиадасида 6-тур якунлари ва 7-турдаги Хитойга қарши супертўқнашув!Бугун, 13:26Ўзбекистон U-23 Вьетнамни 2:0 ҳисобида таслим этиб, Осиё ўйинлари плей-оффига йўл олдиЎзбекистон U-23 Вьетнамни 2:0 ҳисобида таслим этиб, Осиё ўйинлари плей-оффига йўл олдиБугун, 12:55Футболчини майдон текисловчи машина босиб кетди (видео)Футболчини майдон текисловчи машина босиб кетди (видео)Бугун, 12:41Сан-Францискода жанговар одамсимон робот машҳур блогернинг қўлини синдирди (видео)Сан-Францискода жанговар одамсимон робот машҳур блогернинг қўлини синдирди (видео)Бугун, 10:33Кучли ўнлик: Нагоядаги Осиё ўйинлари медаллар пойгаси қайноқ паллага кирдиКучли ўнлик: Нагоядаги Осиё ўйинлари медаллар пойгаси қайноқ паллага кирдиБугун, 08:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди