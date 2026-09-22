Даря Латишева Осиё ўйинларида яна медал олди: У уч карра совриндор бўлди
Ўзбекистон делегацияси XX ёзги Осиё ўйинларида навбатдаги медални қўлга киритди. Кўргазмали чиқиш дастурида иштирок этган Даря Латишева ҳакамлардан 19,413 балл олиб, кумуш медалга сазовор бўлди. Бу натижа унинг Осиё ўйинларидаги шахсий медаллари сонини учтага етказди.
Ўзбекистонлик спортчиларнинг 2026 йилги Осиё ўйинларидаги совринли чиқишлари давом этмоқда. Навбатдаги медаль Даря Латишева ҳисобига ёзилди.
Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган спортчи кўргазмали чиқиш дастурида ўз маҳоратини намойиш этиб, ҳакамлардан 19,413 балл тўплади.
Бу кўрсаткич Латишевага мусобақада иккинчи ўринни эгаллаш ва шоҳсупага кўтарилиш имконини берди.
19,413 балл — Латишевага кумуш медални олиб келди
Кўргазмали чиқиш дастурида спортчиларнинг техникаси, ҳаракатларни бажариш сифати ва дастурни ижро этиши каби жиҳатлар ҳакамлар томонидан баҳоланади.
Даря Латишева ўз чиқишини юқори натижа билан якунлади.
Ҳакамлар унинг дастурига 19,413 балл берди. Якуний натижаларга кўра, бу кўрсаткич иккинчи ўринни эгаллаш учун етарли бўлди.
Шу тариқа, Ўзбекистон делегацияси ҳисобида яна бир кумуш медаль пайдо бўлди.
Бу Латишеванинг Осиё ўйинларидаги учинчи медали
Даря Латишеванинг бугунги натижаси фақат Ўзбекистон делегацияси учун навбатдаги соврин бўлиб қолмади.
Кумуш медаль спортчининг Осиё ўйинларидаги шахсий медаллари сонини учтага етказди.
Шу тариқа, Латишева Осиё ўйинларининг уч карра совриндори мақомига эга бўлди.
Унинг навбатдаги медали Ўзбекистон спорти учун ҳам эътиборли натижалардан бири бўлди.
Ўзбекистон делегацияси медаллар жамғармаси бойимоқда
2026 йилги Осиё ўйинларида Ўзбекистон спортчилари бир қатор спорт турларида медаллар учун кураш олиб бормоқда.
Мусобақаларнинг турли йўналишларида ўзбекистонлик спортчиларнинг совриндор бўлаётгани делегациянинг умумий медаллар жамғармасини тўлдириб бормоқда.
Даря Латишеванинг кумуш медали ҳам ана шу жамғармага қўшилган навбатдаги соврин бўлди.
Эътиборли жиҳати шундаки, спортчининг ўзи учун ҳам ушбу медаль алоҳида аҳамиятга эга. Чунки у Осиё ўйинларидаги шахсий совринлари сонини учтага етказди.
Шоҳсупада яна бир Ўзбекистон вакили
Кўргазмали чиқиш дастурида иккинчи натижани қайд этган Даря Латишева тақдирлаш маросимида шоҳсупага кўтарилди.
Унинг 19,413 баллик натижаси Ўзбекистон делегацияси учун навбатдаги кумуш медални таъминлади.
Осиё ўйинларида медаллар учун кураш ҳали давом этмоқда. Демак, Ўзбекистон спортчилари олдида яна бир қатор баҳслар ва совринлар учун имкониятлар бор.
Даря Латишеванинг кумуш медали эса ушбу мусобақада Ўзбекистон делегациясига қўшилган навбатдаги соврин сифатида тарихда қолди. Спортчининг шахсий медаллари сони эса учтага етди.
Изоҳлар 0
…