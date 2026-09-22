Татаристонда "Ҳалол" деб сотилган колбаса маҳсулотидан чўчқа ДНКси аниқланди

·0·Дунё
Татаристонда "Ҳалол" деб сотилган колбаса маҳсулотидан чўчқа ДНКси аниқланди

Татаристонда "Ҳалол" белгиси билан сотилган қайнатма колбаса лаборатория текширувидан ўтказилгач, унинг таркибидан кутилмаган ҳайвонларга тегишли ДНК излари топилди. Маҳсулот Елабуга гўшт-консерва комбинатида ишлаб чиқарилгани айтилмоқда.

Текширувдан ўтказилган «мол гўштидан тайёрланган» қайнатма колбаса намунасида чўчқа, курка ва отга тегишли ДНК аниқланган.

Қизиғи, аниқланган ҳайвонларнинг ҳеч бири маҳсулот ёрлиғида кўрсатилмаган.

Энг катта савол эса "Ҳалол" белгиси билан сотилган маҳсулотдан чўчқа ДНКси қандай аниқлангани бўлиб қолмоқда. Ҳозирча ҳайвонларга тегишли ДНК излари колбаса таркибига қандай тушиб қолгани расман аниқланмаган.

Мутахассислар бундай ҳолатнинг эҳтимолий сабабларидан бири сифатида ишлаб чиқариш жараёнида турли маҳсулотлар учун бир хил ускуналардан фойдаланилиши ёки санитария талабларига етарлича риоя қилинмаслигини кўрсатмоқда.

Маҳсулот ёрлиғида колбаса таркибида аниқланган ҳайвон турлари кўрсатилмаган. Шу сабабли лаборатория натижалари маҳсулот таркиби ва унинг ёрлиқланиши бўйича қўшимча саволларни юзага келтирган.

Ҳозирча эса ДНКнинг маҳсулотга қандай тушгани ва бунинг учун ким масъул экани бўйича якуний хулоса берилмаган.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сингапур бўғозида юк кемаси балиқчи кема билан тўқнашдиСингапур бўғозида юк кемаси балиқчи кема билан тўқнашдиБугун, 12:28Самолётда пауэрбанк ёниб кетди: KLM рейси Амстердамга қайтишга мажбур бўлдиСамолётда пауэрбанк ёниб кетди: KLM рейси Амстердамга қайтишга мажбур бўлдиБугун, 12:12Қизил лабли балиқ: у денгиз тубида сузмай, «юради»Қизил лабли балиқ: у денгиз тубида сузмай, «юради»Бугун, 11:57Оқ уйдан кутилмаган қадам: YouTube’да 24 соатлик Trump TV ишга тушдиОқ уйдан кутилмаган қадам: YouTube’да 24 соатлик Trump TV ишга тушдиБугун, 10:59Кузги тенгкунлик яқинлашди: 23 сентябрдан тунлар узая бошлайдиКузги тенгкунлик яқинлашди: 23 сентябрдан тунлар узая бошлайдиБугун, 10:41Қизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилиндиҚизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилиндиБугун, 10:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган