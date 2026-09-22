Феруза Юсупованинг қизи 1 ёшга тўлди: туғилган куни Малдивда нишонланди (видео)
Актриса Феруза Юсупованинг қизи Шамсия 1 ёшни қарши олди. Актриса 21 сентябрь куни қизининг туғилган куни муносабати билан уюштирилган байрамдан видеони Instagram саҳифасига жойлади.
Видеода Феруза Юсупованинг турмуш ўртоғи қизининг илк туғилган кунини Малдив оролида нишонлашни режалаштиргани акс этган. У рафиқаси ва қизини орол соҳилида романтик кеча билан кутиб олган. Туғилган кун давомида оила бирга вақт ўтказгани, шунингдек, Феруза ва Шамсияга совғалар тақдим этилгани видеода кўрсатилган.
Актриса видеога “Family Date 21.09.26. Маа Ша Аллаҳ. 1 ёшинг муборак, қизим. Адамизга раҳмат! Биз учун шунақа кеча уюштирганлари учун”, дея изоҳ қолдирган.
Актрисанинг ушбу пости кузатувчилар эътиборини ҳам тортган. Изоҳларда кўплаб фойдаланувчилар Шамсияни туғилган куни билан табриклаб, унга самимий тилакларини билдирган.
Изоҳлар 0
…