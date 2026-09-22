Феруза Юсупованинг қизи 1 ёшга тўлди: туғилган куни Малдивда нишонланди (видео)

·44·Маданият
Феруза Юсупованинг қизи 1 ёшга тўлди: туғилган куни Малдивда нишонланди (видео)

Актриса Феруза Юсупованинг қизи Шамсия 1 ёшни қарши олди. Актриса 21 сентябрь куни қизининг туғилган куни муносабати билан уюштирилган байрамдан видеони Instagram саҳифасига жойлади.

Видеода Феруза Юсупованинг турмуш ўртоғи қизининг илк туғилган кунини Малдив оролида нишонлашни режалаштиргани акс этган. У рафиқаси ва қизини орол соҳилида романтик кеча билан кутиб олган. Туғилган кун давомида оила бирга вақт ўтказгани, шунингдек, Феруза ва Шамсияга совғалар тақдим этилгани видеода кўрсатилган.

Актриса видеога “Family Date 21.09.26. Маа Ша Аллаҳ. 1 ёшинг муборак, қизим. Адамизга раҳмат! Биз учун шунақа кеча уюштирганлари учун”, дея изоҳ қолдирган.

Актрисанинг ушбу пости кузатувчилар эътиборини ҳам тортган. Изоҳларда кўплаб фойдаланувчилар Шамсияни туғилган куни билан табриклаб, унга самимий тилакларини билдирган.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Райҳон ва Иззат Шукуровдан кутилмаган дуэт: мухлислар янги таронани кутмоқдаРайҳон ва Иззат Шукуровдан кутилмаган дуэт: мухлислар янги таронани кутмоқдаБугун, 13:48Шаҳло Салаева Вейсел Дулгер билан тўйга бориш нархини айтдиШаҳло Салаева Вейсел Дулгер билан тўйга бориш нархини айтдиБугун, 13:47Мафтуна Холмуротовадан ижодий янгилик: "Муҳаббатим" номли янги премьера қўшиқ мухлислар эътиборида!Мафтуна Холмуротовадан ижодий янгилик: "Муҳаббатим" номли янги премьера қўшиқ мухлислар эътиборида!Бугун, 13:36Жанубий кореялик машҳур актриса Парк Шин-ҳе иккинчи бор она бўлди!Жанубий кореялик машҳур актриса Парк Шин-ҳе иккинчи бор она бўлди!Бугун, 13:19“80 йил, 80 баҳор, 80 ёз”: Саидкомил Умаров узоқ умр кўриш сирини айтди (видео)“80 йил, 80 баҳор, 80 ёз”: Саидкомил Умаров узоқ умр кўриш сирини айтди (видео)Бугун, 13:11Аваз Охундан янгиси: Машинада ҳамроҳига айтган латифаси тармоқни «портлатди»! (видео)Аваз Охундан янгиси: Машинада ҳамроҳига айтган латифаси тармоқни «портлатди»! (видео)Бугун, 11:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ