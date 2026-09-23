iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 23 сентябрдаги нархлари

·0·Техно
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 23 сентябрдаги нархлари

23 сентябрь ҳолатига кўра, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг айрим сотув нархлари маълум бўлди. Қурилмалар eSIM ва SIM версияларида, хотира ҳажмига қараб турли нархларда таклиф қилинмоқда.

eSIM версиялари:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 доллар

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 доллар

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 доллар

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 1 999 доллар

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 179 доллар

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 доллар

SIM версиялари:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 619 доллар

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 499 доллар

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 доллар

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 039 доллар

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 399 доллар

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 699 доллар

Маълум қилинишича, смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариб туриши мумкин. Шунинг учун хариддан олдин амалдаги нархни аниқлаштириш керак.

iPhoneСмартфонлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоков
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди19 сентябр 17:11iPhone 18 Pro ва Pro Max расман тақдим этилди: Янги флагманлар нимаси билан ҳайратлантирди?iPhone 18 Pro ва Pro Max расман тақдим этилди: Янги флагманлар нимаси билан ҳайратлантирди?9 сентябр 23:06Пҳоне 18 Pro ва Pro Maxнинг бугунги нархлариПҳоне 18 Pro ва Pro Maxнинг бугунги нархлариКеча 11:36Apple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилдиApple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилди10 сентябр 08:18iPhone 18 Pro Max оғирлиги деярли 250 граммга етиши кутилмоқдаiPhone 18 Pro Max оғирлиги деярли 250 граммга етиши кутилмоқда13 сентябр 12:54iPhone 17 смартфонларининг бугунги нархлари маълум бўлдиiPhone 17 смартфонларининг бугунги нархлари маълум бўлди16 июн 11:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди