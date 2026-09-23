Моторола Сигнатуре 27 тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва Банг & Олуфсен овози
Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Qualcomm Теч Суммит доирасида Моторола компанияси ўзининг янги флагман смартфони — Моторола Сигнатуре 27 қурилмасини расман намойиш қилди. Мазкур модел бренд тарихида илк бор йил рақами бўйича белгилаш тизимига ўтгани билан аҳамиятлидир. Қурилма илғор техник хусусиятлари, кучли процессори ҳамда таниқли аудиобренд билан ҳамкорликдаги юқори сифатли овози билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфон энг сўнгги ва юқори унумдорликка эга Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 однекристалли тизими билан жиҳозланган. Юқори юкламалар вақтида барқарор ишлашни таъминлаш мақсадида Моторола мутахассислари АрктикMesh совутиш тизимини ишлаб чиқдилар. Ушбу тизим майдони 40 фоизга кенгайтирилган буғлаш камераси, суюқ металл, мис тўр ҳамда олмос заррачаларига эга термогелни ўз ичига олади.
Илғор камера имкониятлариҚурилманинг орқа панелида жами тўртта камера модулидан иборат ўзига хос блок жойлашган бўлиб, унинг дизайни афсонавий Дроид Разр смартфонлари услубидан илҳомланган ҳолда яратилган. Асосий камера оптик стабилизацияга эга, ўлчами 1/1,28 дюймли 50 мегапикселли Sony ЛЙTIA 910 сенсорини олган. Шунингдек, перископик телевизор вазифасини 200 мегапикселли ўта юқори аниқликдаги сенсор бажаради.
Audiо имкониятлар борасида ҳам жиддий қадамлар ташланган бўлиб, Моторола ушбу моделда Банг & Олуфсен компанияси билан яқиндан ҳамкорлик қилди. Натижада фойдаланувчилар мобил қурилмадан энг юқори сифатли ва тиниқ овоз тинглаш имкониятига эга бўладилар. Ташқи кўриниш ва дизайн жиҳатидан ҳам смартфон ўзига хослиги билан ажралиб туради.
Дизайн ва узоқ муддатли қўллаб-қувватлашСмартфон иккита асосий ранг вариантида сотувга чиқарилади: Тактикал Веаве қопламали Коал Смоке ҳамда мато тўқимасини эслатувчи Капулет Греэн (Капулет Оливе). Ишлаб чиқарувчи мазкур флагман модел учун нафақат юқори технологияларни, балки узоқ муддатли дастурий таъминот барқарорлигини ҳам кафолатлайди.
Компания вакилларининг маълумотига кўра, Моторола Сигнатуре 27 учун нақд етти йил давомида Android тизими янгиланишлари ва хавфсизлик патчлари тақдим этиб борилади. Янги авлод флагманининг жаҳон бозоридаги савдолари 2026-йилда бошланиши режалаштирилган, Шимолий Америка бозори учун эса харидорлар уни жорий йилнинг ноябрь ойидаёқ харид қилишлари мумкин бўлади.
Изоҳлар 0
…