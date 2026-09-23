Моторола Сигнатуре 27 тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва Банг & Олуфсен овози

·0·Техно
Моторола Сигнатуре 27 тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва Банг & Олуфсен овози

Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Qualcomm Теч Суммит доирасида Моторола компанияси ўзининг янги флагман смартфони — Моторола Сигнатуре 27 қурилмасини расман намойиш қилди. Мазкур модел бренд тарихида илк бор йил рақами бўйича белгилаш тизимига ўтгани билан аҳамиятлидир. Қурилма илғор техник хусусиятлари, кучли процессори ҳамда таниқли аудиобренд билан ҳамкорликдаги юқори сифатли овози билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфон энг сўнгги ва юқори унумдорликка эга Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 однекристалли тизими билан жиҳозланган. Юқори юкламалар вақтида барқарор ишлашни таъминлаш мақсадида Моторола мутахассислари АрктикMesh совутиш тизимини ишлаб чиқдилар. Ушбу тизим майдони 40 фоизга кенгайтирилган буғлаш камераси, суюқ металл, мис тўр ҳамда олмос заррачаларига эга термогелни ўз ичига олади.

Илғор камера имкониятлари

Қурилманинг орқа панелида жами тўртта камера модулидан иборат ўзига хос блок жойлашган бўлиб, унинг дизайни афсонавий Дроид Разр смартфонлари услубидан илҳомланган ҳолда яратилган. Асосий камера оптик стабилизацияга эга, ўлчами 1/1,28 дюймли 50 мегапикселли Sony ЛЙTIA 910 сенсорини олган. Шунингдек, перископик телевизор вазифасини 200 мегапикселли ўта юқори аниқликдаги сенсор бажаради.

Audiо имкониятлар борасида ҳам жиддий қадамлар ташланган бўлиб, Моторола ушбу моделда Банг & Олуфсен компанияси билан яқиндан ҳамкорлик қилди. Натижада фойдаланувчилар мобил қурилмадан энг юқори сифатли ва тиниқ овоз тинглаш имкониятига эга бўладилар. Ташқи кўриниш ва дизайн жиҳатидан ҳам смартфон ўзига хослиги билан ажралиб туради.

Дизайн ва узоқ муддатли қўллаб-қувватлаш

Смартфон иккита асосий ранг вариантида сотувга чиқарилади: Тактикал Веаве қопламали Коал Смоке ҳамда мато тўқимасини эслатувчи Капулет Греэн (Капулет Оливе). Ишлаб чиқарувчи мазкур флагман модел учун нафақат юқори технологияларни, балки узоқ муддатли дастурий таъминот барқарорлигини ҳам кафолатлайди.

Компания вакилларининг маълумотига кўра, Моторола Сигнатуре 27 учун нақд етти йил давомида Android тизими янгиланишлари ва хавфсизлик патчлари тақдим этиб борилади. Янги авлод флагманининг жаҳон бозоридаги савдолари 2026-йилда бошланиши режалаштирилган, Шимолий Америка бозори учун эса харидорлар уни жорий йилнинг ноябрь ойидаёқ харид қилишлари мумкин бўлади.

МоторолаSnapdragonСмартфонларТехнологияларЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моторола 200 мегапикселли камерага эга янги флагманини тақдим этадиМоторола 200 мегапикселли камерага эга янги флагманини тақдим этади20 сентябр 13:24OnePlus 16 флагмани расман эълон қилинди: 200 MP камера ва 9000 мА·ч аккумуляторOnePlus 16 флагмани расман эълон қилинди: 200 MP камера ва 9000 мА·ч аккумулятор21 сентябр 11:28iQOO 16 смартфони 165 Hz экран ва 8400 мА соат аккумулятор билан тақдим этиладиiQOO 16 смартфони 165 Hz экран ва 8400 мА соат аккумулятор билан тақдим этилади15 сентябр 20:51iQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея оладиiQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея олади13 сентябр 17:53Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшилади21 сентябр 19:55Моторола 7000 мАч батареяли Мото Г Max смартфонини тақдим этдиМоторола 7000 мАч батареяли Мото Г Max смартфонини тақдим этди9 август 16:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди