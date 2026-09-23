Қозоғистон ОАВ Ўзбекистон терма жамоаси таркибидаги легионерлар устунлигини тан олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистон ОАВ Ўзбекистон терма жамоасининг легионерлар сони ва уларнинг тўп сураётган лигалари савияси бўйича устунлигини тан олди.
- Ўзбекистон терма жамоасида 10 нафар хорижда ўйнайдиган футболчи бўлса, Қозоғистонда бу кўрсаткич 5 нафарни ташкил этади.
- Ўзбекистонлик легионерлар Англия Премер-лигаси, Белгия ва Швейсария каби кучли чемпионатларда ўйнайди, Қозоғистон вакиллари эса асосан Россия ва Озарбайжон лигаларида фаолият юритади.
Марказий Осиё футболининг икки етакчиси — Ўзбекистон ва Қозоғистон миллий терма жамоалари кузги муҳим баҳсларга чақирилган футболчиларнинг якуний кенгайтирилган қайдномаларини расман эълон қилди. Қозоғистоннинг нуфузли спорт нашри — ASnews.kz ҳар икки терма таркибини батафсил таҳлил қилиб, легионерлар сони ва улар тўп сураётган лигалар савияси бўйича Ўзбекистоннинг яққол устунлигини эътироф этди. Таҳлилларга кўра, ўз мамлакати ташқарисида тўп сураётган футболчилар сони бўйича икки баравар фарқ (10 га қарши 5 нафар) мавжудлиги кўрсатилган бўлса, география борасида тафовут янада кескинроқ: Ўзбекистон легионерларининг салмоқли қисми Ғарбий Европа элитасида, жумладан Англия Премьер-лигаси гранди «Манчестер Сити» (Абдуқодир Ҳусанов), Бельгиянинг «Антверпен» клуби (Муҳаммадали Ўринбоев) ва Швейцариянинг «Лугано» жамоасида (Беҳрузжон Каримов) фаолият юритмоқда.
Қозоғистон терма жамоасида эса Англиянинг «Бёрнли» клубидаги 18 ёшли ҳужумчи Дастан Сатпаев жароҳат туфайли рўйхатдан четда қолгани боис, таркибдаги бор-йўғи 5 нафар легионернинг 4 нафари фақат Россия Премьер-лигаси, бири эса Озарбайжон чемпионатига тўғри келади. Олдинда Қозоғистонни УЕФА Миллатлар лигасининг 4 та масъулиятли учрашуви, Ўзбекистон миллий терма жамоасини эса Эрон, Сурия ҳамда Жанубий Кореяга қарши муросасиз спарринглар кутмоқда.
Хўш, ўзбек футболининг Европа марказларига чиқиши миллий терманинг ўйин сифатини қандай даражага кўтармоқда ва қўшнилар таҳлилидаги бу фарқ Марказий Осиёда кучлар нисбати бутунлай ўзгарганидан далолат берадими?
«Европа грандлари, икки баравар фарқ ва кузги тақвим»: Қайдномаларнинг 5 та асосий нуқтаси
Қозоғистон ОАВ эътиборини тортган ва икки терма жамоа ўртасидаги фарқни белгилаб берган энг муҳим фактлар:
Легионерлар сони бўйича икки баравар устунлик: Ўзбекистон терма жамоаси қайдномасида 10 нафар, Қозоғистонда эса атиги 5 нафар хорижда ўйнайдиган футболчи жой олди;
«Манчестер Сити»дан Бельгия ва Швейцариягача: Вакилларимиз Англия АПЛ чемпиони, Бельгия ва Швейцария чемпионатлари клубларида асосий ролларни эгалламоқда;
Қозоғистонда «Европа йўқлиги»: Қозоғистоннинг узоқ хориждаги ягона вакили Дастан Сатпаев («Бёрнли») лат егани боис, улар фақат Россия РПЛ ва Озарбайжон билан чекланди;
Туркия ва Осиё географияси: Аббосбек Файзуллаев ва Элдор Шомуродов «Башакшеҳир»да ўйнаётган бўлса, вакилларимиз Россия, Озарбайжон, БАА ва Эрон лигаларида ҳам фаол;
Кузги ҳал қилувчи баҳслар: Қозоғистон Миллатлар лигасида (Фарер ороллари, Словакия, Молдова), Ўзбекистон эса Эрон, Сурия ва Жанубий Корея билан куч синашади.
Ўзбекистон ва Қозоғистон миллий терма жамоалари: Легионерлар таҳлили ва таққоси
Икки терма жамоанинг хорижий чемпионатлардаги вакиллари тақсимоти:
Мезонлар ва параметрлар
Қозоғистон миллий терма жамоаси
Жами қайднома сони
31 нафар футболчи
28 нафар футболчи
Легионерлар сони
10 нафар (32% дан ортиқ)
5 нафар (атиги 18%)
Топ ва Ғарбий Европа клублари
«Манчестер Сити» (Англия), «Антверпен» (Бельгия), «Лугано» (Швейцария)
Йўқ (Дастан Сатпаев — «Бёрнли», жароҳат сабаб қайдномада йўқ)
Бошқа хорижий чемпионатлар
Туркия («Башакшеҳир» — 2 та), Россия (2 та), Озарбайжон (1 та), БАА (1 та), Эрон (1 та)
Россия («Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов» — 4 та), Озарбайжон («Сабах» — 1 та)
Терма жамоа бош мураббийи
Фабио Каннаваро
Жон ван’т Схип
Бўлажак кузги учрашувлар
24 сентябрь (Эрон), 1 октябрь (Сурия), 6 октябрь (Жанубий Корея)
26 сентябрь (Фарер), 29 сентябрь (Словакия), 2 октябрь (Молдова), 6 октябрь (Фарер)
Футбол экспертизаси ва таҳлил: Нега ўзбек футболи Европа саҳнасига шиддат билан ёриб кирмоқда?
Халқаро скаутлар ва спорт таҳлилчиларининг хулосалари:
Ёшлар тизимининг муваффақияти: Ўзбекистоннинг сўнгги йиллардаги ёшлар терма жамоаларининг Осиё ва жаҳон ареналаридаги ёрқин ўйинлари Ҳусанов, Файзуллаев, Ўринбоев каби иқтидорларнинг Европа клублари скаутлари назарига эрта тушишига замин яратди;
Лигалар географияси ва савияси: Қозоғистон легионерлари асосан маданий ва тил жиҳатдан қулай бўлган Россия чемпионатида тўхтаб қолаётган бир пайтда, ўзбек футболчилари АПЛ, Бельгия ва Швейцария каби юқори темп ва тактик талабчан лигаларга интилмоқда;
Жамоавий рақобатнинг кучайиши: Англия, Бельгия ва Туркия чемпионатларида мунтазам амалиётга эга футболчиларнинг миллий терма сафига қайтиши миллий жамоанинг ички муҳитида рақобатни кескин оширади ва Осиё грандларига қарши ўйинларда ўзига бўлган ишончни кучайтиради;
Спарринг рақибларнинг жиддийлиги: Кузги тақвимда Эрон ва Жанубий Корея каби қитъа пешқадамларининг танланиши мураббийлар штаби айнан мана шундай кучли легионерлар синови орқали жамоанинг асл салоҳиятини текшириб олмоқчи эканидан далолат беради.
Ўзбекистон терма жамоасининг таркибий салоҳияти ва легионерлар савияси миллий футболимиз қитъада ўз мавқеини янги чўққига олиб чиқаётганини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Европа ва хорижий чемпионатлардаги 10 нафар легионеримиз кузги синовларда Эрон ва Жанубий Кореяга қарши баҳсларда ғалабани таъминлай оладими? Қозоғистон ОАВ эътироф этган ушбу устунлик майдондаги натижаларда тўлиқ акс этади деб ўйлайсизми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг янги ютуқларига бағишланган ушбу таҳлилий мақолани барча ишқибозларга улашинг!
Изоҳлар 0
…