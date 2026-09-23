Ламин Ямал Мбаппе ва Рафиньянинг даҳшатли тезлиги ҳақида очиқ тан олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ламин Ямал ўзи ва жамоадоши Педрининг тезкорлик борасида Килиан Мбаппе ва Рафинядан ортда қолишини тан олди.
- Ямалнинг фикрича, тезлик футболда энг муҳим омил бўлиб, у тўпга биринчи бўлиб етиб бориш ва гол уриш имконини беради.
- У Педрига Мбаппе тезлигини қўшиш гипотезасини ўртага ташлаб, бундай футболчи тўхтатиб бўлмас бўлишини таъкидлади.
Жаҳон футболининг энг ёрқин ва шиддатли ёш юлдузи, «Барселона» клуби қанот ҳужумчиси Ламин Ямал замонавий футболдаги рақобат ва ўз шахсий орзулари ҳақида тўлқинланиб гапирди. Нуфузли Movistar нашрига берган эксклюзив интервьюсида 19 ёшли вундеркинд жамоадоши Рафинья ҳамда принципиал рақиб — Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппенинг қайси даҳшатли сифатига чин дилдан ҳавас қилишини очиқлади. Тезлик борасидаги саволга жавоб берар экан, Ямал бу икки суперюлдузнинг динамикасини алоҳида ажратиб кўрсатди: «Ҳа, менимча, Мбаппе ва Рафинья бу жиҳатда мен ўрнак оладиган икки футболчи. Машғулотларда Рафинья тўпни олдинга ташлаб, кейин шундай ақлбовар қилмас тезликда югурадики, уни ҳатто уч кунда ҳам қувиб етиб бўлмайди! Мбаппеда ҳам худди шундай реактив ҳолат. Иккаласи ҳам ҳайратланарли даражада тезкор футболчилар».
Ямал ўзи ва Педрининг жисмоний параметрларини улар билан таққослай туриб, майдондаги энг катта армонини яширмади: «Мен ва Педри унчалик тезкор футболчилар эмасмиз ва доимо: «Агар уларнинг тезлиги бизда ҳам бўлганида эди, бутун футболдан ёруғлик йиллари олдинда бўлардик», деб гаплашамиз. Мбаппе тезлигига эга Педрини бир тасаввур қилинг-а! Ҳеч ким ундан тўпни тортиб ололмасди. Охир-оқибат, футболда тезлик энг катта аҳамиятга эга: агар сендан тезроқ бўлсам, доимо керакли нуқтага биринчи бўлиб етиб бораман ва гол ураман».
Хўш, дриблинг ва футбол заковати бўйича тенгсиз деб баҳоланаётган Ламин Ямал чиндан ҳам тезлик масаласида оқсамоқдами, Мбаппе ва Рафиньянинг бу устунлиги Ла Лига дербилари тақдирини қандай ҳал қилади ва ақл билан тезлик тўқнашувида келажак ким томонда бўлади?
«Уч кунлик қувиш, Педрининг орзуси ва тезлик фалсафаси»: Ямал иқрорининг 5 та асосий нуқтаси
Ламин Ямалнинг интервьюсидаги энг шов-шувли жиҳатлар:
Рафинья ва Мбаппега ҳавас: Ямал замонавий футболда тезлик борасида айнан Рафинья ва Килиан Мбаппени ўзи учун идеал намуна деб билишини айтди;
«Уч кунда ҳам етиб бўлмайди»: Испаниялик юлдуз машғулотларда Рафинья тўпни олдинга ташлаб югурганда уни қувиб етиш мутлақо имконсиз эканига гувоҳлик берди;
Педри билан ички суҳбатлар: Ямал у ва Педри тезкор эмасликларини, аммо Мбаппенинг спринти бўлганида футбол тарихида «ёруғлик йиллари» олдинда бўлишлари мумкинлигини кўп муҳокама қилишларини очиқлади;
Мутлақ хавф — реактив Педри: Агар Педрига Мбаппенинг тезлиги қўшилса, дунёда ҳеч бир ҳимоячи ундан тўпни олиб қўя олмаслиги алоҳида эътироф этилди;
Тезлик — ғалаба калити: Ямалнинг фикрича, футболда тезкорлик ҳал қилувчи омил, чунки тез югурган футболчи ҳар доим тўпга биринчи бўлиб етиб боради ва якуний зарбани йўллайди.
«Барселона» ва «Реал» юлдузлари: Интеллект ва реактив тезлик таққоси
Ламин Ямал тилга олган футболчиларнинг ўйин услуби ва устунлик жиҳатлари таҳлили:
Футболчи ва жамоаси
Асосий устун жиҳати
Камчилик ёки орзу қилинган сифат
Майдондаги роли ва таъсири
Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»)
Реактив бошланғич ва максимал тезлик
Позицион ўйинда тўпсиз ҳаракат
Қарши ҳужумда ва бўш зоналарда рақибни парчалаш
Рафинья («Барселона»)
«Уч кунда қувиб етиб бўлмас» тезлик ва прессинг
Гоҳида совуққонликнинг етишмаслиги
Қанотда шиддатли ёриб кириш ва тўхтовсиз босим
Педри («Барселона»)
Ақлбовар қилмас футбол интеллекти ва назорат
Мбаппеники каби юқори тезлик (спринт)
Майдон марказида ўйин суръати ва комбинацияларни бошқариш
Ламин Ямал («Барселона»)
Ноёб дриблинг, аниқ пас ва финтлар
Юқори чизиқли масофавий максимал тезлик
Рақибни яккама-якка алдаш ва жарима майдонида вазият яратиш
Футбол экспертизаси ва таҳлил: Нега Ямалнинг бу эътирофи ҳақиқий камолот белгиси?
Европа футболи скаутлари ва тактик таҳлилчиларининг хулосалари:
Ёш юлдузнинг соғлом камтарлиги: 19 ёшидаёқ жаҳон даражасидаги юлдузга айланган футболчининг ўз камчиликларини очиқ тан олиши ва жамоадоши билан бир қаторда бош рақиби Мбаппенинг устунлигини эътироф этиши унинг юксак спорт маданияти ва камолотидан далолат беради;
«Ақл ва тезлик» дилеммаси: Лионель Месси ҳам фаолиятининг бошида энг тезкор спринтер бўлмаган, бироқ унинг тўп билан қадам ташлаш частотаси ва фикрлаш тезлиги бошқалардан устун эди; Ямал ва Педри тандеми айнан мана шу йўлдан бормоқда — улар тана билан эмас, мия билан тезроқ фикрлашмоқда;
«Педри + Мбаппе» гипотезаси: Ямалнинг фантазияси бежиз эмас; агар Педрининг майдонни кўриш қобилияти ва нозик тўп узатишига Мбаппенинг 36-37 км/соатлик тезлиги қўшилса, бу замонавий футболда мутлақ, тўхтатиб бўлмас «киборг» яратилишини англатар эди;
Рафиньянинг меҳнаткашлигига ҳурмат: Рафиньянинг тинимсиз машғулотлари ва жисмоний тайёргарлиги ёш Ямал учун катта мактаб бўлиб хизмат қилмоқда; «Барселона»нинг бугунги қанотлари айнан мана шундай хилма-хиллик — бири соф тезлик, бири финт ва дриблинг эвазига ҳимоячиларни саросимага солмоқда.
Ламин Ямалнинг ушбу самимий интервьюси буюкликка фақат ўз кучига ишониш билан эмас, балки рақиблардан ҳам энг яхши жиҳатларни ўрганиш орқали эришиш мумкинлигини исботлади.
Сизнингча, замонавий футболда қайси омил кўпроқ ғалаба келтиради — Килиан Мбаппе ва Рафиньянинг реактив тезлигими ёки Педри ва Ламин Ямалнинг ноёб футбол интеллектими? Агар Педри чиндан ҳам Мбаппе тезлигига эга бўлганида, «Олтин тўп»ни ҳар йили ҳеч бир рақобатсиз ютиб кета олармиди? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол мухлислари учун чинакам баҳс-мунозарага бой бўлган ушбу эксклюзив мақолани барча дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…