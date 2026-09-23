Лисандро Мартинес Лионель Мессининг видолашув ўйинига тайёрлигини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лисандро Мартинес, Аргентина терма жамоаси ҳимоячиси, жаҳон чемпионати финалидаги мағлубиятга қарамай, Лионель Мессининг халқаро фаолиятидаги сўнгги ўйинини муносиб нишонлашга тайёрлигини билдирди.
- Унинг таъкидлашича, жамоа олдинда турган уй учрашувида бор кучини беради ва бу лаҳзалардан ўз Ватанида завқ олиши керак.
Аргентина терма жамоаси ва Манчестер Юнайтед ҳимоячиси Лисандро Мартинес Буенос-Айресга етиб келиб, жаҳон чемпионати финалидаги оғриқли мағлубиятга қарамай, сардор Лионель Мессининг халқаро фаолиятидаги сўнгги ёрқин дамларини муносиб нишонлашга шай эканлигини билдирди. ESPN Аргентина нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчи жамоа олдинда турган уй учрашувида бор кучини беришини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Албиселерте вакиллари ҳал қилувчи финал учрашувида Испания терма жамоасига қарши кечган муросасиз баҳсда мағлубият аламини тотиб кўрган эди. Ушбу оғриқли натижа ҳамон жамоанинг кийиниш хонасида сезилиб тургани, бироқ футболчилар бор эътиборини келгуси тарихий воқеага қаратиши лозимлиги айтилди.
Буенос-Айресга сешанба куни тонгда етиб келган 37 нафар футболчидан иборат таркибга қўшилган марказий ҳимоячи журналистлар билан суҳбатда ўз таассуротлари билан ўртоқлашди. У шундай деди: «Кўп оғриқ бор, бу ҳақда ўйламаслик маъқул, бироқ биз бутун турнир давомида кўрсатган улкан саъй-ҳаракатимизни ҳам таъкидлашимиз керак».
Стадионда улуғвор байрам муҳити ҳукм сурадиАргентина футбол ассоциацияси (АФА) томонидан Лионель Мессига ўз уйида муносиб ҳурмат бажо келтириш мақсадида «Эстадио Монументал» стадионида гранд видолашув оқшоми ташкил этилмоқда. Мазкур учрашув чипталари тўлиқ сотиб бўлинган бўлиб, трибуналар мухлислар билан тўла бўлиши кутилмоқда.
АФА президенти Клаудио Тапианинг маълум қилишича, дунёнинг энг яхши футболчиси ва терма жамоанинг рамзи бўлган сардорга ҳақиқий байрам туҳфа қилинади. Ассоциация шунингдек, 2022-йилги жаҳон чемпионатида зафар қучган барча футболчилар ва уларнинг оила аъзоларини ҳам ушбу тарихий кечага расман таклиф этди.
Мағлубият келтирган хафагарчиликка қарамай, Лисандро Мартинес ўз ҳамкасбларини олдинга қадам ташлашга чақирди. Ҳимоячининг сўзларига кўра, жамоа ўз уйида, ўз халқи қуршовида бу лаҳзалардан чинакамига завқ олиши керак.
«Энди биз ўз Ватанимиздамиз ва бундан завқ оламиз», дея қўшимча қилди Лисандро Мартинес ўз интервюсида. Турнир давомида кўрсатилган ўйин мухлислар ва мутахассислар томонидан юқори баҳоланганига қарамада, финалдаги мағлубият жамоа учун қаттиқ сабоқ бўлди.
Шу тариқа, Аргентина футболи тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бирига айлланажак мазкур учрашув Лионель Месси учун миллий либосдаги сўнгги тантанали тадбирлардан бири бўлиб тарихга кириши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…