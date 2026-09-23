Лисандро Мартинес Лионель Мессининг видолашув ўйинига тайёрлигини айтди

·32·Спорт
Лисандро Мартинес Лионель Мессининг видолашув ўйинига тайёрлигини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лисандро Мартинес, Аргентина терма жамоаси ҳимоячиси, жаҳон чемпионати финалидаги мағлубиятга қарамай, Лионель Мессининг халқаро фаолиятидаги сўнгги ўйинини муносиб нишонлашга тайёрлигини билдирди.
  • Унинг таъкидлашича, жамоа олдинда турган уй учрашувида бор кучини беради ва бу лаҳзалардан ўз Ватанида завқ олиши керак.

Аргентина терма жамоаси ва Манчестер Юнайтед ҳимоячиси Лисандро Мартинес Буенос-Айресга етиб келиб, жаҳон чемпионати финалидаги оғриқли мағлубиятга қарамай, сардор Лионель Мессининг халқаро фаолиятидаги сўнгги ёрқин дамларини муносиб нишонлашга шай эканлигини билдирди. ESPN Аргентина нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчи жамоа олдинда турган уй учрашувида бор кучини беришини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Албиселерте вакиллари ҳал қилувчи финал учрашувида Испания терма жамоасига қарши кечган муросасиз баҳсда мағлубият аламини тотиб кўрган эди. Ушбу оғриқли натижа ҳамон жамоанинг кийиниш хонасида сезилиб тургани, бироқ футболчилар бор эътиборини келгуси тарихий воқеага қаратиши лозимлиги айтилди.

Буенос-Айресга сешанба куни тонгда етиб келган 37 нафар футболчидан иборат таркибга қўшилган марказий ҳимоячи журналистлар билан суҳбатда ўз таассуротлари билан ўртоқлашди. У шундай деди: «Кўп оғриқ бор, бу ҳақда ўйламаслик маъқул, бироқ биз бутун турнир давомида кўрсатган улкан саъй-ҳаракатимизни ҳам таъкидлашимиз керак».

Стадионда улуғвор байрам муҳити ҳукм суради

Аргентина футбол ассоциацияси (АФА) томонидан Лионель Мессига ўз уйида муносиб ҳурмат бажо келтириш мақсадида «Эстадио Монументал» стадионида гранд видолашув оқшоми ташкил этилмоқда. Мазкур учрашув чипталари тўлиқ сотиб бўлинган бўлиб, трибуналар мухлислар билан тўла бўлиши кутилмоқда.

АФА президенти Клаудио Тапианинг маълум қилишича, дунёнинг энг яхши футболчиси ва терма жамоанинг рамзи бўлган сардорга ҳақиқий байрам туҳфа қилинади. Ассоциация шунингдек, 2022-йилги жаҳон чемпионатида зафар қучган барча футболчилар ва уларнинг оила аъзоларини ҳам ушбу тарихий кечага расман таклиф этди.

Мағлубият келтирган хафагарчиликка қарамай, Лисандро Мартинес ўз ҳамкасбларини олдинга қадам ташлашга чақирди. Ҳимоячининг сўзларига кўра, жамоа ўз уйида, ўз халқи қуршовида бу лаҳзалардан чинакамига завқ олиши керак.

«Энди биз ўз Ватанимиздамиз ва бундан завқ оламиз», дея қўшимча қилди Лисандро Мартинес ўз интервюсида. Турнир давомида кўрсатилган ўйин мухлислар ва мутахассислар томонидан юқори баҳоланганига қарамада, финалдаги мағлубият жамоа учун қаттиқ сабоқ бўлди.

Шу тариқа, Аргентина футболи тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бирига айлланажак мазкур учрашув Лионель Месси учун миллий либосдаги сўнгги тантанали тадбирлардан бири бўлиб тарихга кириши кутилмоқда.

Лисандро МартинесЛионель МессиАргентина терма жамоасиМанчестер ЮнайтедЖаҳон чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лисандро Мартинес Эрлинг Холандга қарши дерби олдидан ўз фикрларини билдирдиЛисандро Мартинес Эрлинг Холандга қарши дерби олдидан ўз фикрларини билдирди13 сентябр 00:19Анхел Ди Мария Лионель Мессининг фаолиятини давом эттиришини истамоқдаАнхел Ди Мария Лионель Мессининг фаолиятини давом эттиришини истамоқда27 июл 13:16ЖЧ-2026. 1/16 финал. Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (бу голларни кўринг)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (бу голларни кўринг)4 июл 17:05Аморим «Милан»га икки таниш ҳимоячини олиб келмоқчи...Аморим «Милан»га икки таниш ҳимоячини олиб келмоқчи...2 июл 18:27Лионель Мессининг 2028-йилги Америка кубогидаги келажаги маълум қилиндиЛионель Мессининг 2028-йилги Америка кубогидаги келажаги маълум қилинди7 август 21:57Лисандро Мартинес финал олдидан Аргентинанинг асосий кучини айтдиЛисандро Мартинес финал олдидан Аргентинанинг асосий кучини айтди19 июл 15:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди