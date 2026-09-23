Нонвойлик - қадрли касб, бироқ фарзанд олдидаги мажбурият унутилмаслиги керак

·4·Жамият
Нонвойлик - қадрли касб, бироқ фарзанд олдидаги мажбурият унутилмаслиги керак

Қидирувдаги шахс нонвойхонадан топилди. МИБ ходимлари бозордаги нонвойхонага бу сафар нон харид қилиш учун эмас, балки бир неча йилдан буён ўз фарзандларининг моддий таъминотидан бўйин товлаб келаётган отани излаб боришди.

Мажбурий ижро бюроси Наманган вилояти бошқармаси ходимлари томонидан ўтказилган тезкор қидирув тадбирлари давомида алимент тўловларидан қарздор фуқаро нонвойхонада эканлиги аниқланди.

Қидирув тадбирининг манзили оддий нонвойхона. Аммо бу ердаги “кунлик юмуш”дан кўра муҳимроқ масала бор эди. Гап ўз фарзандларининг таъминоти учун белгиланган алимент мажбуриятини бажаришдан қочиб юрган ота ҳақида кетмоқда.

Мажбурий ижро бюроси ходимлари қарздорнинг турган жойини аниқлаб, уни ижро иши доирасида белгиланган тартибда олиб бориш чораларини кўрдилар.Қарздорлик 31 млн сўмни ташкил этган.

Алимент шунчаки қарз эмас. Бу фарзанднинг кундалик эҳтиёжи, кийими, таълими, озиқ-овқати ва келажаги билан боғлиқ мажбурият.

Шунинг учун фарзанд таъминотидан бўйин товлаш — мажбуриятни “кейинга қолдириш” эмас, балки боланинг ҳаққини кечиктиришдир.

Мазкур ҳолат яна бир бор алимент тўловларини ўз вақтида амалга ошириш, ижро ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя қилиш зарурлигини кўрсатади.

Мажбурий ижро бюросиНаманган вилоятиалиментнонвойхона
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззаков
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Отадан маошини, онадан ёшини сўраманг: бунинг сабаби борОтадан маошини, онадан ёшини сўраманг: бунинг сабаби бор6 сентябр 18:40Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!20 сентябр 14:13Алимент қарздорлиги бартараф этилди Алимент қарздорлиги бартараф этилди 19 август 19:34Ишламайдиган фуқаролар учун алимент миқдори оширилдиИшламайдиган фуқаролар учун алимент миқдори оширилди11 май 15:26Эркак масъулиятдан қочса, оилада нима ўзгаради?Эркак масъулиятдан қочса, оилада нима ўзгаради?19 июл 22:15Қўшма машғулот: Ўзбекистон, Озарбайжон ва Туркия ҳарбийлари «Қизилгая» полигонида йиғилдиҚўшма машғулот: Ўзбекистон, Озарбайжон ва Туркия ҳарбийлари «Қизилгая» полигонида йиғилдиБугун 10:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ