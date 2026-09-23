Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирди
Аргентина терма жамоаси дарвозабони Эмилиано Мартинес мамлакат футбол афсонаси Лионель Месси учун ўз уйида унутилмас хайрлашув ўйинини ташкил этишга астойдил ҳозирлик кўраётганини маълум қилди. Гоясига кўра, октябрь ойида бўлиб ўтадиган мазкур учрашув жамоа сардори учун ўзига хос сўнгги байрамга айланиши керак. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN Аргентина нашри хабар қилишича, терма жамоанинг 37 кишилик таркиби FIFA оёғи доирасида йиғинга киришган. Бухенос-Айресдаги «Эстадио Монументал» стадионида Бенин терма жамоасига қарши кечадиган баҳс Лионель Мессининг ўз ватани мухлислари қаршисида миллий либосдаги сўнгги учрашуви бўлиши кутилмоқда. Тўла ҳолда сотиб бўлинган чипталар стадионда ўзгача муҳит ҳукм суришини таъминлайди.
«Дибу» лақаби билан танилган дарвозабон ўз интервюсида Мессининг терма жамоадаги фаолиятини якунлаш қарори ун учун бироз кутилмаган бўлганини яширмади: «Тўғрисини айтсам, мен уни аллақачон миллий жамоадаги фаолиятини тўхтатган деб ўйлагандим. Аргентина ерида муносиб равишда хайрлашиш имконияти унинг учун катта орзу ва биз бу кунни унутилмас қилишга ҳаракат қиламиз», — деди Мартинес.
Жаҳон чемпионати финалидаги аламли мағлубиятБайрамона кайфият ва катта ҳаяжонга қарамай, жамоа охирги йирик турнир финалидаги оғир мағлубиятни ҳамон унутгани йўқ. Икки ой олдин Испания терма жамоасига қарши кечган ҳал қилувчи баҳсдаги 0:1 ҳисобидаги мағлубият футболчилар қалбидаги оғриқни ҳали бутунлай сўндирмаган.
Дарвозабон бу ҳақда алоҳида тўхталиб ўтди: «Яна бир бор финалга етиб борганимиз яхши, бироқ афсуски, ғалаба қозона олмадик. Ўша тикан юрагимда жуда узоқ вақт қолади». Шунга қарамай, терма жамоа футболчилари барча хафагарчиликларни бир четга суриб, ўз сардорига муносиб ҳурмат кўрсатишни мақсад қилган.
Тарихий тадбир ва келажакдаги вазифаларТарихий оқшомни янада мазмунли қилиш мақсадида мамлакат футбол федерацияси Қатардаги 2022 йилги Жаҳон чемпионати ғолиби бўлган бутун таркиб ҳамда уларнинг оила аъзоларини фахрий меҳмон сифатида трибунага таклиф этди. Бу эса стадиондаги муҳитни янада ҳиссиётларга бой қилиши шубҳасиз.
Лионель Скалони бошчилигидаги мураббийлар штаби олдида эса қийин психологик синов турибди. Чунки жамоа байрамона шукуҳ таъсирига берилиб кетмасдан, рақобатбардошликни сақлаб қолиши талаб этилади. Хайрлашув тантанаси якунлангач, раҳбарият ўзининг асосий плеймекерисиз қоладиган терма жамоанинг келажагини барқарорлаштириш устида бош қотириши керак бўлади.
Изоҳлар 0
…