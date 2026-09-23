Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирди

·0·Спорт
Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирди

Аргентина терма жамоаси дарвозабони Эмилиано Мартинес мамлакат футбол афсонаси Лионель Месси учун ўз уйида унутилмас хайрлашув ўйинини ташкил этишга астойдил ҳозирлик кўраётганини маълум қилди. Гоясига кўра, октябрь ойида бўлиб ўтадиган мазкур учрашув жамоа сардори учун ўзига хос сўнгги байрамга айланиши керак. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN Аргентина нашри хабар қилишича, терма жамоанинг 37 кишилик таркиби FIFA оёғи доирасида йиғинга киришган. Бухенос-Айресдаги «Эстадио Монументал» стадионида Бенин терма жамоасига қарши кечадиган баҳс Лионель Мессининг ўз ватани мухлислари қаршисида миллий либосдаги сўнгги учрашуви бўлиши кутилмоқда. Тўла ҳолда сотиб бўлинган чипталар стадионда ўзгача муҳит ҳукм суришини таъминлайди.

«Дибу» лақаби билан танилган дарвозабон ўз интервюсида Мессининг терма жамоадаги фаолиятини якунлаш қарори ун учун бироз кутилмаган бўлганини яширмади: «Тўғрисини айтсам, мен уни аллақачон миллий жамоадаги фаолиятини тўхтатган деб ўйлагандим. Аргентина ерида муносиб равишда хайрлашиш имконияти унинг учун катта орзу ва биз бу кунни унутилмас қилишга ҳаракат қиламиз», — деди Мартинес.

Жаҳон чемпионати финалидаги аламли мағлубият

Байрамона кайфият ва катта ҳаяжонга қарамай, жамоа охирги йирик турнир финалидаги оғир мағлубиятни ҳамон унутгани йўқ. Икки ой олдин Испания терма жамоасига қарши кечган ҳал қилувчи баҳсдаги 0:1 ҳисобидаги мағлубият футболчилар қалбидаги оғриқни ҳали бутунлай сўндирмаган.

Дарвозабон бу ҳақда алоҳида тўхталиб ўтди: «Яна бир бор финалга етиб борганимиз яхши, бироқ афсуски, ғалаба қозона олмадик. Ўша тикан юрагимда жуда узоқ вақт қолади». Шунга қарамай, терма жамоа футболчилари барча хафагарчиликларни бир четга суриб, ўз сардорига муносиб ҳурмат кўрсатишни мақсад қилган.

Тарихий тадбир ва келажакдаги вазифалар

Тарихий оқшомни янада мазмунли қилиш мақсадида мамлакат футбол федерацияси Қатардаги 2022 йилги Жаҳон чемпионати ғолиби бўлган бутун таркиб ҳамда уларнинг оила аъзоларини фахрий меҳмон сифатида трибунага таклиф этди. Бу эса стадиондаги муҳитни янада ҳиссиётларга бой қилиши шубҳасиз.

Лионель Скалони бошчилигидаги мураббийлар штаби олдида эса қийин психологик синов турибди. Чунки жамоа байрамона шукуҳ таъсирига берилиб кетмасдан, рақобатбардошликни сақлаб қолиши талаб этилади. Хайрлашув тантанаси якунлангач, раҳбарият ўзининг асосий плеймекерисиз қоладиган терма жамоанинг келажагини барқарорлаштириш устида бош қотириши керак бўлади.

Лионель МессиЭмилиано МартинесАргентинаБенинФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқдаКеча 02:32Аргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиАргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиКеча 23:51Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиКеча 23:10Лионель Месси Аргентина терма жамоасига қайтмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоасига қайтмоқда16 сентябр 02:19Ферран Торрес 106-дақиқада тарих ёзди: Испания чемпион!Ферран Торрес 106-дақиқада тарих ёзди: Испания чемпион!20 июл 08:59Аргентина Осиё турнасидан воз кечиб, ўз уйида учта ўйин ўтказадиАргентина Осиё турнасидан воз кечиб, ўз уйида учта ўйин ўтказади4 сентябр 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди