Қўшма машғулот: Ўзбекистон, Озарбайжон ва Туркия ҳарбийлари «Қизилгая» полигонида йиғилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон, Озарбайжон ва Туркия Мудофаа вазирликлари ҳарбий хизматчилари Озарбайжоннинг «Қизилгая» ўқув-машғулот базасида замонавий урушлар талаблари ва гибрид таҳдидларни ҳисобга олган ҳолда кенг кўламли қўшма ҳарбий машғулотларни бошлади.
- Ушбу манёврларда энг замонавий жанговар техникалар, ҳарбий-денгиз флоти, авиация ва юқори аниқликдаги дрон тизимлари жалб этилган.
Туркий давлатлар ташкилоти маконида минтақавий хавфсизлик ва мудофаа салоҳиятини мустаҳкамлаш йўлида тарихий аҳамиятга эга бўлган йирик ҳарбий тадбирга старт берилди. Ўзбекистон, Озарбайжон ва Туркия Мудофаа вазирликлари ҳарбий хизматчилари Озарбайжон ҳудудида жойлашган стратегик «Қизилгая» ўқув-машғулот базасида жамланиб, кенг кўламли қўшма ҳарбий машғулотларни бошлади. Замонавий урушлар талаблари ва гибрид таҳдидлар ҳисобга олинган мазкур манёврларда энг замонавий жанговар қуруқлик техникалари, ҳарбий-денгиз флоти кемалари, ҳужумкор ва қирувчи авиация ҳамда юқори аниқликдаги зарба берувчи дрон тизимлари жалб этилди.
Уч қардош ва қудратли давлат қуролли кучларининг ушбу альянси нафақат қўшинларнинг ўзаро оператив мувофиқлигини ошириш, балки турли мураккаб шароитларда биргаликда махсус аксилтеррор ва стратегик мудофаа операцияларини амалга ошириш маҳоратини оширишга қаратилган. Дунёда турли геосиёсий тўқнашувлар ва хавфсизлик инқирозлари кучайиб бораётган бир пайтда Тошкент, Боку ва Анқара ҳарбий тузилмаларининг бу даражада яқинлашиши халқаро таҳлилчиларнинг диққат марказига тушди.
Хўш, «Қизилгая» полигонидаги ушбу қудратли машғулотлар туркий дунё хавфсизлик камарини шакллантиришда қандай стратегик аҳамият касб этади, учувчисиз учиш аппаратлари ва флот уйғунлиги қай даражада синовдан ўтади ва ушбу ҳарбий яқинлашув минтақадаги кучлар мувозанатига қандай таъсир кўрсатади?
«Қизилгая базаси, дронлар ҳужуми ва уч қардош армия»: Машғулотларнинг 5 та асосий нуқтаси
Ўзбекистон, Озарбайжон ва Туркия қўшма манёврларининг энг муҳим жиҳатлари:
«Қизилгая» полигонида йиғилиш: Уч давлат Мудофаа вазирликларининг энг сара махсус бўлинмалари Озарбайжоннинг ихтисослаштирилган ўқув базасига жойлаштирилди;
Дронлар ва юқори технологиялар иштироки: Баҳсларда замонавий разведка ва зарбдор учувчисиз аппаратлар (БПЛА) кўмагида нишонларни йўқ қилиш машқ қилинмоқда;
Ҳарбий-денгиз флоти ва авиация: Қуруқликдаги оғир техникалар билан бир қаторда ҳарбий флот ва жанговар авиация бўлинмалари мувофиқлаштирилган амалиётларни бажармоқда;
Қўшма операциялар мувофиқлиги: Асосий мақсад — уч мамлакат қуролли кучларининг реал жанговар шароитларда ягона буйруқ ва тизим асосида ҳаракатланиш кўникмасини чиниқтириш;
Туркий мудофаа интеграцияси: Тошкент, Боку ва Анқара ўртасидаги мудофаа соҳасидаги алоқалар стратегик иттифоқчиликнинг янги босқичига қадам қўйди.
«Қизилгая — 2026»: Қўшма ҳарбий машғулотларнинг ташкилий таснифи
Уч томонлама манёврларнинг асосий параметрлари ва жалб этилган кучлар кўлами:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Машғулотлар бўйича тафсилотлар
Иштирокчи давлатлар
Ўзбекистон, Озарбайжон ва Туркия Мудофаа вазирликлари
Ўтказилиш манзили
«Қизилгая» ўқув-машғулот базаси (Озарбайжон Республикаси)
Жалб этилган куч ва воситалар
Оғир жанговар техникалар, ҳарбий-денгиз флоти, авиация ва дронлар
Асосий мақсад ва вазифа
Қўшма операцияларга тайёргарлик ва тактик ҳамкорликни кучайтириш
Қўлланиладиган тажриба
Замонавий урушлар тажрибаси, тунги шароитда жанг ва дрон ҳужумлари
Стратегик аҳамияти
Минтақавий барқарорлик ва туркий давлатлар хавфсизлигини таъминлаш
Ҳарбий стратегия ва геосиёсат экспертизаси: Нега ушбу қўшма машғулотлар тарихий аҳамиятга эга?
Халқаро хавфсизлик таҳлилчилари ва мудофаа соҳаси экспертларининг хулосалари:
Замонавий уруш концепцияси ва дронлар: Озарбайжон ва Туркия сўнгги йиллардаги ҳарбий ҳаракатларда (айниқса Қорабоғдаги жангларда) дронлар, рақамли алоқа ва аниқ зарба бериш тактикасида катта тажриба тўплади; Ўзбекистон ҳарбийлари ушбу илғор тажрибани бевосита амалиётда ўзлаштириши миллий армиямиз жанговар қудратини янги босқичга кўтаради;
Уч томонлама оператив мослашув: Турли тизимларда тайёрланган қўшинларнинг («НАТО стандартлари»га яқинлашган Туркия, миллий ислоҳотларни ўтказган Ўзбекистон ва ғалабадор Озарбайжон армиялари) битта полигонда умумий жанговар алгоритмларни ишлаб чиқиши келажакдаги ҳар қандай ташқи таҳдидларни бартараф этиш кафолатидир;
Каспий ва қуруқлик хавфсизлиги: Машғулотларда флот ва авиациянинг қўлланилиши денгиз, ҳаво ва қуруқлик чегараларини бир вақтнинг ўзида ҳимоя қилиш, халқаро логистика йўлакларини хавфсиз сақлаш бўйича муҳим стратегик тайёргарликдир;
Туркий дунёнинг мудофаа қалқони: Бу каби манёврлар қардош давлатлар ўртасидаги алоқалар фақатгина иқтисодий ва маданий эмас, балки мустаҳкам мудофаа пойдеворига ҳам эга бўлиб бораётганини халқаро майдонда яққол намойиш этмоқда.
Ўзбекистон, Озарбайжон ва Туркия армияларининг «Қизилгая»даги қўшма манёврлари Марказий Осиё ва Кавказ минтақаларида тинчлик ҳамда барқарорликни кафолатловчи мустаҳкам ҳарбий қалқонга айланмоқда.
Сизнингча, Ўзбекистоннинг Туркия ва Озарбайжон билан ҳарбий соҳадаги ҳамкорлигини янада кенгайтириши мамлакатимиз хавфсизлиги учун қанчалик муҳим? Замонавий дронлар ва қўшма машғулотлар миллий армиямиз салоҳиятини оширишда қандай рол ўйнайди деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақавий хавфсизликка бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…