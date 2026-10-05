20 йиллик шифокорлик касбидан воз кечиб булочка бизнесини бошлаган хитойлик аёл
Хитойлик шифокор Донг Мин 20 йилдан ортиқ давом этган тиббий фаолиятидан кейин бутунлай бошқа йўлни танлади. 48 ёшли аёл 2023 йилда Уханда буғда пишириладиган, ичига масаллиқ солинадиган анъанавий булочкалар дўконини очди. Дастлаб бу қарор кутилмаган бўлса-да, унинг янги бизнеси тез орада мижозлар эътиборини қозонди. Июль ойида эса Донг иккинчи савдо шохобчасини очишга муваффақ бўлди.
У 1999 йилда Ухан университетининг тиббиёт факультетини тамомлаган ва меҳнат фаолиятини Шенчженда гинеколог сифатида бошлаган. Бир неча йил ўтгач, оиласига ёрдам бериш мақсадида Уханга қайтди. Кейинчалик Тянмендаги маҳаллий шифохонада ишлади ва муассасанинг қонуний вакили бўлди.
Донгнинг сўзларига кўра, шифокорлик йилларида у нафақат беморларни даволаш, балки текширувлар ва тиббий низолар каби кўплаб қўшимча муаммолар билан ҳам шуғулланган. Бу эса кучли руҳий босимни келтириб чиқарган.
Янги бизнес ғояси унга булочка дўкони бор дугонасидан илҳомланган. Бугун у кунига 10 соатдан кўпроқ ишласа ҳам, ўзини бахтли ҳис қилаётганини таъкидлайди.
Изоҳлар 0
…