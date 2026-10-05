20 йиллик шифокорлик касбидан воз кечиб булочка бизнесини бошлаган хитойлик аёл

·41·Дунё
20 йиллик шифокорлик касбидан воз кечиб булочка бизнесини бошлаган хитойлик аёл

Хитойлик шифокор Донг Мин 20 йилдан ортиқ давом этган тиббий фаолиятидан кейин бутунлай бошқа йўлни танлади. 48 ёшли аёл 2023 йилда Уханда буғда пишириладиган, ичига масаллиқ солинадиган анъанавий булочкалар дўконини очди. Дастлаб бу қарор кутилмаган бўлса-да, унинг янги бизнеси тез орада мижозлар эътиборини қозонди. Июль ойида эса Донг иккинчи савдо шохобчасини очишга муваффақ бўлди.

У 1999 йилда Ухан университетининг тиббиёт факультетини тамомлаган ва меҳнат фаолиятини Шенчженда гинеколог сифатида бошлаган. Бир неча йил ўтгач, оиласига ёрдам бериш мақсадида Уханга қайтди. Кейинчалик Тянмендаги маҳаллий шифохонада ишлади ва муассасанинг қонуний вакили бўлди.

Донгнинг сўзларига кўра, шифокорлик йилларида у нафақат беморларни даволаш, балки текширувлар ва тиббий низолар каби кўплаб қўшимча муаммолар билан ҳам шуғулланган. Бу эса кучли руҳий босимни келтириб чиқарган.

Янги бизнес ғояси унга булочка дўкони бор дугонасидан илҳомланган. Бугун у кунига 10 соатдан кўпроқ ишласа ҳам, ўзини бахтли ҳис қилаётганини таъкидлайди.

Донг МинУхан университетУхан булочкалар дўкониТянмен шифохона
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

50 ёшли хитойлик шифокор карьерасини ташлаб, булочка сотишда ҳақиқий бахтини топди!50 ёшли хитойлик шифокор карьерасини ташлаб, булочка сотишда ҳақиқий бахтини топди!26 сентябр 18:12MrBeast бир суткада 71,8 млн кўриш билан рекорд ўрнатдиMrBeast бир суткада 71,8 млн кўриш билан рекорд ўрнатдиБугун 17:15Туяларга ҳам ботокс қилинадими? Гўзаллик танловида 20 та туя четлатилдиТуяларга ҳам ботокс қилинадими? Гўзаллик танловида 20 та туя четлатилдиБугун 16:58Америкаликлар камроқ овқатланмоқда: "оздирувчи дорилар" ресторан бизнесига таъсир қилмоқдаАмерикаликлар камроқ овқатланмоқда: "оздирувчи дорилар" ресторан бизнесига таъсир қилмоқдаБугун 16:32Москвада эркак такси ва полиция машиналари устига сакради (видео)Москвада эркак такси ва полиция машиналари устига сакради (видео)Бугун 16:14АҚШда тиббий самолёт ҳалокатга учради: бортдаги олти киши ҳалок бўлган деб тахмин қилинмоқдаАҚШда тиббий самолёт ҳалокатга учради: бортдаги олти киши ҳалок бўлган деб тахмин қилинмоқдаБугун 16:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота