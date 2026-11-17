Ўзини «Тумангаз» ходими деб фуқародан 3,3 млн сўм олган фирибгар қандай қўлга тушди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрининг Юнусобод туманида ўзини «Юнусобод тумангаз» ходими деб таништириб, тадбиркордан 3 миллион 300 минг сўм талаб қилган фирибгар қўлга олинди.
- Гумонланувчи сохта хизмат гувоҳномасидан фойдаланиб, 5 миллион 250 минг сўмлик жаримани бекор қилиш эвазига пул ундирмоқчи бўлган.
Тошкент шаҳрининг Юнусобод туманида сохта хизмат гувоҳномаси орқали ўзини газ таъминоти ходими сифатида кўрсатиб, тадбиркордан пул ундирмоқчи бўлган шахс қўлга олинди. У гўёки текширув давомида қонунбузилишини аниқлаганини айтиб, 5 миллион 250 минг сўмлик жарима қўлламаслик эвазига 3 миллион 300 минг сўм талаб қилган.
Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти маълумотига кўра, гумонланувчи «С.С.» МЧЖга қарашли чойхонага бориб, ўзини «Юнусобод тумангаз» ходими сифатида таништирган. У сохта хизмат гувоҳномасини кўрсатиб, умумий овқатланиш шохобчасида текширув ўтказаётганини билдирган.
Пулни олаётганда қўлга тушди
Гумонланувчи тадбиркорга 5 миллион 250 минг сўм жарима қўлланиши мумкинлигини айтиб, ушбу чорани қўлламаслик учун 3 миллион 300 минг сўм беришни талаб қилган.
Департаментнинг Юнусобод туман бўлими ходимлари ўтказган тезкор тадбир давомида у талаб қилинган пулни олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган.
Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг фирибгарлик ҳамда ҳужжатларни қалбакилаштириш ёки улардан фойдаланиш билан боғлиқ моддалари асосида жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Газ ходими келганда нималарга эътибор бериш керак?
Ушбу воқеа тадбиркорлар ва хонадон эгалари учун муҳим огоҳлантиришдир. Ўзини коммунал хизмат ходими деб таништирган шахсга дарҳол ишонишдан олдин унинг ваколатини текшириш зарур.
Бунинг учун:
хизмат гувоҳномасидаги маълумотлар ва суратни текширинг;
ходимдан ташриф мақсади ва текширув асосини сўранг;
жаримани бекор қилиш ёки муаммони жойида ҳал этиш эвазига пул талаб қилинса, рози бўлманг;
шубҳа туғилганда маълумотни расмий идоралар орқали аниқлаштиринг.
Бунинг учун «Ҳудудгазтаъминот»нинг 1104 ишонч телефони ёки ички ишлар органларининг 102 рақамига мурожаат қилиш мумкин.
Энг муҳими, текширув ёки жарима билан қўрқитилган вазиятда шошилиб пул берманг. Ҳар қандай талабнинг қонуний асосини аниқлаш ва шубҳали ҳолат ҳақида тегишли идораларга хабар бериш фирибгарлик қурбони бўлишдан сақлайди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…