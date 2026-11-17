«Укангиз 40 миллион долларлик меҳмонхонамни тортиб олди»: Ушбу можаро қандай якун топди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қирғизистон президенти Садир Жапаров билан учрашувда тадбиркор Қубат Алимбеков 40 миллион долларлик «Новел» дам олиш мажмуасининг тортиб олингани ва бу ишга Аскарбек Жапаровнинг алоқаси борлигини иддао қилди.
- Президент укасининг мазкур обектда улуши йўқлигини таъкидлаб, ҳолатни текширишни Давлат миллий хавфсизлик қўмитасига топширди.
Қирғизистон президенти Садир Жапаров Иссиқкўл вилояти аҳолиси билан учрашувда кутилмаган эътирозга дуч келди. Маҳаллий тадбиркор Қубат Алимбеков қиймати 40 миллион долларга баҳоланган «Новел» дам олиш мажмуаси билан боғлиқ можарони кўтариб, президентнинг укаси Аскарбек Жапаров номини тилга олди. Давлат раҳбари эса укасининг меҳмонхонада улуши йўқлигини айтди ва ишни текширишни топширди. Кўп ўтмай, махсус хизмат инвесторга етказилган зарар қоплангани ҳамда компаниянинг 100 фоиз улуши унга берилганини маълум қилди.
Қирғизистондаги бу воқеа нафақат 40 миллион долларлик мулк тақдири, балки хорижий инвесторлар ҳуқуқи ва давлат амалдорларининг яқин қариндошлари билан боғлиқ саволларни ҳам кун тартибига олиб чиқди.
Энг эътиборли жиҳати шундаки, можаро президент иштирокидаги очиқ учрашувда кўтарилди. Тадбиркор ўз муаммосини бевосита давлат раҳбарига айтиб, бир неча йилдан бери ҳал бўлмаётган масалага ойдинлик киритишни сўради.
40 миллион долларлик меҳмонхона атрофидаги можаро нимадан бошланган?
2026 йил 13 ноябрь куни Садир Жапаров Иссиқкўл вилояти аҳолиси билан учрашди. Суҳбат давомида маҳаллий тадбиркор Қубат Алимбеков «Новел» дам олиш мажмуаси билан боғлиқ вазиятни кўтарди.
Унинг айтишича, 2023 йилда ўзига нисбатан даъво аризаси берилганидан кейин Давлат миллий хавфсизлик қўмитаси ходимлари томонидан босим ўтказилган ва қиймати тахминан 40 миллион доллар бўлган мулкидан айрилган.
Алимбековнинг таъкидлашича, у бу масала юзасидан мурожаат қилган, бироқ ишнинг кўриб чиқилишига президентнинг яқин атрофидаги бир шахс тўсқинлик қилган.
Президент ундан бу шахснинг кимлигини очиқ айтишни сўради. Шундан кейин тадбиркор Аскарбек Жапаров номини тилга олди.
Садир Жапаров укаси ҳақида нима деди?
Қирғизистон раҳбари вазиятга изоҳ берар экан, укасининг меҳмонхонага эгалик қилиш ёки унда улушга эга бўлишга алоқаси йўқлигини таъкидлади.
Жапаровнинг сўзларига кўра, Аскарбек орқали унга россиялик тадбиркор мурожаат қилган. Ушбу тадбиркор россияликлар томонидан қурилган дам олиш маскани тортиб олингани ва инвесторларга таҳдидлар бўлганини айтган.
Президентнинг билдиришича, у бизнесмен билан учрашиб, вазиятни текшириш ва агар мулк ноқонуний олиб қўйилгани тасдиқланса, уни қайтариш бўйича кўрсатма берган.
Садир Жапаров укасининг бу меҳмонхонада ҳатто бир фоиз ҳам улуши йўқлигини айтди. Шунингдек, у Давлат миллий хавфсизлик қўмитасига мазкур иш бўйича батафсил маълумотни очиқлаштиришни топширди.
Махсус хизмат қандай маълумот берди?
Президент топшириғидан кейин Қирғизистон Давлат миллий хавфсизлик қўмитаси «Новел» дам олиш мажмуасининг ҳуқуқий мақоми юзасидан расмий изоҳ берди.
Идора маълумотига кўра, хорижий инвесторга тегишли мулкни ўзлаштириш ва талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноят иши доирасида жабрланувчи томонга етказилган зарар тўлиқ қопланган.
Компенсация сифатида инвесторга «Новел» дам олиш маркази таркибига кирадиган «Айсео» масъулияти чекланган жамияти устав капиталидаги 100 фоиз улуш ҳам берилган.
Махсус хизмат яна бир муҳим жиҳатга ойдинлик киритди: «Новел» дам олиш маркази идора балансига ўтказилмаган. Объект «Айсео» компанияси мулки таркибида бўлиб, компаниянинг тўлиқ улуши етказилган зарарни қоплаш доирасида жабрланувчи инвесторга топширилган.
Демак, расмий баёнотда меҳмонхонанинг давлат идорасига ўтказилгани эмас, балки хорижий инвесторга компания улуши орқали компенсация берилгани айтилган.
Можарода ҳали очиқ қолган саволлар борми?
Мазкур воқеада бир нечта ҳолатни бир-биридан ажратиб кўриш муҳим.
Биринчидан, Қубат Алимбеков 40 миллион долларлик мулки тортиб олинганини иддао қилди. Иккинчидан, президент укасининг объектда улуши йўқлигини билдирди. Учинчидан, махсус хизмат хорижий инвесторга етказилган зарар қоплангани ва «Айсео» компаниясининг 100 фоиз улуши унга берилганини маълум қилди.
Бу баёнотлар ишнинг барча ҳуқуқий тафсилотлари ва Алимбековнинг мулкий даъвоси тўлиқ ҳал қилинганини англатмайди. Расмий хабарда компенсация хорижий инвесторга берилгани айтилган, аммо тадбиркорнинг ўзи билан инвесторнинг ҳуқуқий муносабати ва мулкка доир барча даъволарнинг якуний натижаси ҳақида қўшимча маълумотлар келтирилмаган.
Шу сабабли воқеани фақат «меҳмонхона қайтарилди» деган содда хулоса билан чеклаш тўғри бўлмайди. Компания улушининг кимга ва қандай ҳуқуқий асосда берилгани ҳамда аввалги мулкий низонинг барча иштирокчилари манфаатлари қандай ҳал этилгани муҳим аҳамиятга эга.
Хулоса: очиқ мулоқот ва инвесторлар ҳуқуқи масаласи яна кун тартибида
Қирғизистондаги бу воқеа давлат раҳбарининг аҳоли билан очиқ мулоқоти жараёнида тадбиркорнинг жиддий эътирози кўтарилгани билан эътиборга молик бўлди.
40 миллион долларлик «Новел» мажмуаси атрофидаги можаро эса инвесторлар мулки дахлсизлиги, мулкий низоларни қонуний ҳал қилиш ва давлат идораларининг жавобгарлиги каби масалаларнинг нақадар муҳимлигини яна бир бор кўрсатди.
Чунки мамлакатга сармоя киритмоқчи бўлган ҳар қандай тадбиркор учун энг муҳим кафолат — унинг мулки, ҳуқуқи ва қонуний манфаатлари ишончли ҳимоя қилиниши.
Бу воқеадаги барча саволларга эса фақат расмий баёнотлар эмас, балки очиқ ҳуқуқий маълумотлар ва низонинг якуний натижаси ойдинлик киритиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…