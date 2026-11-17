«Чорсу»да савдо қилаётган кекса аёл ҳолати ўрганилди
Ижтимоий тармоқларда Тошкентдаги «Чорсу» бозорида савдо қилаётган кекса аёл ҳақида тарқалган хабарлар юзасидан текширув ўтказилди. Миллий ижтимоий ҳимоя агентлигининг Тошкент шаҳар бошқармаси Ички ишлар органлари билан биргаликда аёлнинг яшаш шароити ва оилавий аҳволини ўрганди.
Маълум бўлишича, М. А. 1936 йилда туғилган ва Шайхонтоҳур туманида истиқомат қилади. Унинг олти нафар фарзанди бор. Ҳозирда аёл 1963 йилда туғилган ўғли ва келини билан бирга яшайди. Ўғли «Чорсу» бозорида велосипед таъмирлаш билан шуғулланади. Унинг даромади оилани таъминлашга етади.
Агентлик маълумотига кўра, аёлнинг жисмоний ва руҳий ҳолати яхши деб баҳоланган. У ногиронлиги бўйича рўйхатда турмайди ва ёшига доир нафақа олади.
Аёл бозорда савдо қилишини ўз хоҳиши билан изоҳлаган. Унинг айтишича, савдо қилиш кўп йиллардан бери шуғулланиб келаётган, ўзига одат бўлиб қолган машғулот ҳисобланади.
Маҳалла раиси ва қўшнилар ҳам аёлнинг савдога кўп йиллардан бери қизиқишини тасдиқлаган. Оиланинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи барқарор деб баҳоланган.
Текширув давомида аёл ўғлининг яшаш жойига кузатиб қўйилган. Шунингдек, унга мавжуд ижтимоий хизматлар ва давлат томонидан кўрсатиладиган ёрдам чоралари ҳақида маълумот берилган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…