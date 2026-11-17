Элдор Шомуродов «Ростов»га қайтиши мумкинми? Футболчи таклифга жавоб берди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродовнинг Россияга қайтиши мумкинлиги ҳақидаги саволга ўзи жавоб берди. Ҳозирда Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клубида тўп сураётган ҳужумчидан фаолиятини Россиянинг «Ростов» жамоасида якунлаш вариантига қандай қараши сўралди. Футболчи эса бу масалада ҳали бир қарорга келмаганини билдирди.
Россиянинг нуфузли спорт нашрларидан бири — «Спорт-Экспресс» вакиллари билан суҳбатда Шомуродовга келажакда Россия Премьер-лигасига қайтиш эҳтимоли ҳақида савол берилди.
«Бу ҳақда яхшилаб ўйлаб кўриш керак»
Журналистлар ўзбекистонлик ҳужумчидан «Ростов»га қайтиб, профессионал фаолиятини айнан шу клубда якунлаш имконияти ҳақида сўрашди.
— Келажакда Премьер-лигага қайтиб, фаолиятингизни «Ростов»да якунлашга қандай қарайсиз?
— Ҳозирча бу ҳақда ўйлаганим йўқ.
— Бундай вариант сиз учун қизиқми?
— Бу ҳақда яхшилаб ўйлаб кўриш керак, — дея жавоб берди Элдор Шомуродов.
Демак, футболчи Россияга қайтиш имкониятини рад этмади, бироқ ҳозирча бу борада аниқ режаси йўқлигини билдирди. Унинг жавоби «Ростов» мухлислари учун қизиқиш уйғотиши табиий, чунки Шомуродовнинг Россиядаги фаолияти айнан шу клуб билан боғлиқ.
«Ростов»да Элдорнинг янги қирралари очилганди
Шомуродов Ўзбекистонда «Машъал» ва «Бунёдкор» жамоаларида тўп тепганидан кейин 2017 йилда Россия чемпионатига йўл олди. У «Ростов» сафида Валерий Карпин қўл остида ўйнаб, ўз маҳоратини янада оширди.
Ушбу жамоада ҳужумчининг имкониятлари тўлиқроқ намоён бўлди. Элдор Россия чемпионатидаги ўйинлари орқали халқаро миқёсда ҳам эътибор қозона бошлади.
У «Ростов» сафида жами 91 та учрашувда майдонга тушиб, 18 та гол урди ва шерикларига 12 та голли узатма берди.
Россиядан Италияга, Италиядан Туркияга
2020 йилнинг ёзида «Ростов» ўзбекистонлик ҳужумчини Италиянинг «Женоа» клубига трансфер қилди. Бу Элдорнинг Европа футболидаги катта саёҳати бошланиши бўлди.
Кейинчалик у «Рома», «Специя» ва «Кальяри» каби жамоалар шарафини ҳимоя қилди. Италия чемпионатида орттирган тажрибаси унинг футболчи сифатида янада ўсишига хизмат қилди.
2025 йил ёзида эса Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клуби Шомуродовни «Рома»дан ижарага олди. Ўзбек ҳужумчиси янги жамоасида ҳам самарали ўйин кўрсатиб, чемпионатда 22 та гол билан тўпурарлар қаторида пешқадамлик қилди. Кейинчалик турк клуби унинг трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олди.
Ўзбекистоннинг энг яхши тўпурари
Айни пайтда 31 ёшли Элдор Шомуродов Ўзбекистон миллий терма жамоаси тарихидаги энг сермаҳсул футболчи ҳисобланади. У миллий жамоа сафида 98 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 47 та гол урган.
Шомуродовнинг «Ростов»га эҳтимолий қайтиши ҳозирча фақат журналистлар билан суҳбатда муҳокама қилинган вариант бўлиб қолмоқда. Футболчининг ўзи ҳам бу ҳақда ҳали бир қарорга келмаган.
Бироқ унинг Россиядаги мухлислари учун бу жавобнинг ўзиёқ қизиқ. Зеро, Элдорнинг «Ростов»даги йиллари унинг Европа футболига йўл очган муҳим босқичларидан бири бўлган. У келажакда яна бир бор собиқ жамоаси либосини кийиши мумкинми? Бу саволга ҳозирча вақт жавоб беради.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…