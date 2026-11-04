Қозоғистондан учган ёш бургут 1400 километр босиб Қашқадарёга етди

·54·Дунё
Қозоғистондан учган ёш бургут 1400 километр босиб Қашқадарёга етди

Қозоғистонда туғилганига ҳали бир неча ой бўлган дашт бургути қарийб 1400 километр масофани ортда қолдириб, Ўзбекистоннинг Қашқадарё вилоятигача етиб келди. Қушнинг узоқ сафарини GPS-трекер орқали мутахассислар кузатиб бормоқда.

Тўнғиш деб номланган бургут иссиқ ўлкалар сари илк мустақил саёҳатини амалга оширмоқда. Унинг ҳаракат йўналиши Қозоғистондаги «Олтин-Эмел» миллий боғи ходимлари томонидан назорат қилинмоқда.

Миллий боғ маълумотига кўра, Тўнғиш ҳали ёз фаслида инида ўтирган оппоқ, момиқ полапон бўлган. 20 июль куни мутахассислар унга қуёш батареяси ёрдамида ишлайдиган GPS-трекер ўрнатишган. Шу орқали ёш бургутнинг ҳар бир ҳаракатини масофадан кузатиш имкони пайдо бўлган.

Қозоғистондан учган ёш бургут 1400 километр босиб Қашқадарёга етди

2 ноябрь куни эълон қилинган маълумотларга қараганда, Тўнғиш Қозоғистон ҳудудидан чиқиб, Қирғизистон орқали Ўзбекистонга кириб келган. У дастлаб Самарқандгача учиб борган, кейин эса Қашқадарё вилоятининг Қарши шаҳри яқинида қайд этилган.

Шу тариқа, бир неча ойлик бургут учта давлат ҳудудини кесиб ўтиб, тахминан 1400 километр масофани босиб ўтди.

Мутахассислар дашт бургути Қизил китобга киритилган камёб қушлардан бири эканини таъкидламоқда. GPS-трекер орқали тўпланаётган маълумотлар эса уларнинг кўчиш йўналишларини ўрганиш, хавфли ҳудудларни аниқлаш ва қушларни муҳофаза қилиш чораларини кучайтиришда муҳим аҳамиятга эга.

Тўнғиш қишлайдиган манзилига етиб боргунига қадар унинг сафарини кузатиш давом этади.

ТўнғишДашт бургутиОлтин-Эмел миллий боғиGPS-трекер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳитлернинг қароргоҳи кулга айланди: Алп тоғларидаги “Бургут уяси” биноси ёниб кетдиҲитлернинг қароргоҳи кулга айланди: Алп тоғларидаги “Бургут уяси” биноси ёниб кетди25 октябр 18:04Ғазода даҳшат: Исроил “хавфсиз ҳудуд”даги чодирлар ва бозорни бомбардимон қилди!Ғазода даҳшат: Исроил “хавфсиз ҳудуд”даги чодирлар ва бозорни бомбардимон қилди!28 сентябр 20:00Яшаб кетиши кутилмаган бургут уч йилдан сўнг тирик топилдиЯшаб кетиши кутилмаган бургут уч йилдан сўнг тирик топилди4 сентябр 23:16АҚШда Дональд Трамп акс этган 1 долларлик танга муомалага чиқарилдиАҚШда Дональд Трамп акс этган 1 долларлик танга муомалага чиқарилди5 сентябр 12:06Зеленский Полшага “Оқ бургут” орденини қайтардиЗеленский Полшага “Оқ бургут” орденини қайтарди21 июн 09:44Польшада қабр ичида 2 кун қолиб кетган мушук қутқарилдиПольшада қабр ичида 2 кун қолиб кетган мушук қутқарилдиБугун 18:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди