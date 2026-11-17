Трампдан журналистга кескин жавоб: «Агар улар мени нишонга олишса, сиз ҳам йўқ бўласиз!»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ президенти Доналд Трамп Эрон дронлари шахсан ўзига ҳужум қилиши мумкинлиги ҳақидаги саволга жавоб берар экан, журналистни ҳам хавф остида эканлиги ҳақида огоҳлантирди.
- 16 ноябр куни Оқ уйда бўлиб ўтган мулоқотда президент агар Эрон уни нишонга олса, журналист ҳам йўқ бўлишини айтиб, кескин ва кинояли муносабат билдирди.
АҚШ президенти Дональд Трамп Эрон дронлари шахсан ўзига ҳужум қилиши мумкинлиги ҳақидаги саволга кутилмаган жавоб қайтарди. Оқ уйда журналистлар билан суҳбатлашаётган президент ўз хавфсизлигидан хавотирланиш ўрнига, савол берган мухбирга қарата: «Агар улар мени нишонга олишса, сиз ҳам йўқ бўласиз. Эҳтиёт бўлинг», деди.
Трампнинг бу гаплари 16 ноябрь куни Оқ уйнинг Жанубий майсазорида, у Филиппин ва Хитойга сафарга жўнаб кетишидан олдин журналистлар билан мулоқот қилган пайтда янгради. Президентнинг кескин ва бироз кинояли жавоби Эрон билан боғлиқ хавфсизлик таҳдидлари ҳақидаги хабарлар фонида янада катта қизиқиш уйғотди.
Журналист Трампдан нимани сўради?
Журналист президентдан Эрон дронлари шахсан уни нишонга олиши мумкинлигидан хавотирда ёки йўқлигини сўради.
Трамп эса саволни ўзгартириб, журналистнинг ўзига қарата жавоб берди:
«Мен сиздан хавотирдаман. Чунки агар улар мени нишонга олишса, сиз ҳам йўқ бўласиз. Эҳтиёт бўлинг».
Бу суҳбат Оқ уй олдидаги қисқа матбуот мулоқоти давомида, президентнинг вертолётга ўтиришидан аввал бўлиб ўтди. Трамп журналистлар саволларига жавоб берар экан, Эрон билан боғлиқ вазият ва ўз хавфсизлиги ҳақидаги саволга ҳам шу тарзда муносабат билдирди.
Трампга қарши суиқасд режаси ҳақида қандай хабарлар тарқалган?
Сўнгги пайтларда АҚШ ва Исроил разведка хизматлари Эроннинг Америка юқори мартабали расмийларига қарши эҳтимолий ҳужум режалари ҳақида маълумот алмашгани тўғрисида хабарлар пайдо бўлди.
Айрим ОАВ хабарларида Исроил разведкаси — «Моссад» АҚШ Марказий разведка бошқармасини Эрон томонидан Дональд Трамп ва бошқа юқори лавозимли америкаликларга қарши дронлардан фойдаланган ҳолда суиқасд уюштириш эҳтимоли ҳақида огоҳлантиргани айтилган.
Reuters агентлигининг аввалги суриштирувида ҳам Исроил томонидан Эроннинг Трампга қарши эҳтимолий суиқасд режалари ҳақида АҚШга бир неча бор огоҳлантиришлар берилгани хабар қилинган. Бироқ Америка разведкаси бу маълумотларни мустақил равишда тасдиқлай олмагани қайд этилган.
Шунинг учун бундай хабарларни амалга оширилиши аниқ бўлган ҳужум режаси сифатида талқин қилиш тўғри эмас. Разведка огоҳлантириши мавжудлиги ҳужум муқаррарлигини англатмайди.
Эрон дронлари билан боғлиқ хавф нима учун яна кун тартибига чиқди?
Трампнинг баёноти Яқин Шарқдаги кескин вазият ва Эрон билан АҚШ ўртасидаги қарама-қаршилик кучайган бир пайтга тўғри келди.
16 ноябрь куни тарқалган хабарларда Эроннинг Баҳрайндаги Америка ҳарбий объектларига дронлар орқали ҳужум қилишга урингани ҳақида ҳам маълумотлар келтирилди. Баҳрайн расмийлари дронлар тутиб қолинганини билдирган.
Бу каби ҳодисалар АҚШнинг минтақадаги ҳарбий ва дипломатик объектлари хавфсизлигига доир хавотирларни кучайтирмоқда. Шу билан бирга, Америка расмийлари эҳтимолий таҳдидларни баҳолаш ва уларга қарши чоралар кўришда давом этмоқда.
Трампнинг гаплари ҳазилми ёки жиддий огоҳлантириш?
Президентнинг жавобида қора юмор ва кескин огоҳлантириш оҳанги сезилади. У журналистга ўз хавфсизлиги ҳақида ўйлашни тавсия қилган бўлса-да, бу гапни Эрон томонидан аниқ ҳужум режаси мавжудлигининг тасдиғи сифатида қабул қилиб бўлмайди.
Шунингдек, Трампнинг жавоби унинг шахсий хавфсизлигига оид барча маълумотларни ошкор қилмайди. Президентнинг ўзига қарши ҳужум хавфи ҳақидаги саволга шундай муносабат билдириши эса сиёсий ва ахборот майдонида яна бир муҳокама мавзусини юзага келтирди.
Ҳозирча Трампга қарши дронлар ёрдамида амалга оширилиши мумкин бўлган муайян суиқасд режаси ҳақида расмий тасдиқланган маълумот йўқ. Аммо АҚШ ва Эрон ўртасидаги кескинлик, разведка огоҳлантиришлари ва минтақадаги ҳарбий ҳодисалар Вашингтонда юқори даражадаги хавфсизлик масалалари кун тартибидан тушмаётганини кўрсатмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…