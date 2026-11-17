Арманистон телевидениесида жонли эфир вақтида муштлашув содир бўлди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Арманистон жамоат телевидениесида эфирга узатилган сиёсий ток-шоу вақтида мухолиф журналист Борис Мурази ҳамда бош вазир Никол Пашинян тарафдори Арутюн Мкртчян ўртасида муштлашув юз берди.
- Оғзаки тортишувдан бошланган можаро қисқа вақт ичида жисмоний тўқнашувга айланиб кетди.
- Телеканал маъмурияти мазкур воқеа тасвирларини томонлар ўз муносабатини билдирганидан бир кун ўтиб кенг оммага эълон қилди.
Арманистон жамоат телевидениесида эфирга узатиладиган сиёсий ток-шоуларнинг бирида кескин можаро келиб чиқди. «РИА Новости» хабарига кўра, кўрсатув вақтида мухолиф журналист Борис Мурази ва бош вазир Никол Пашиняннинг очиқ тарафдори ҳисобланган Арутюн Мкртчян ўртасида ўзаро муштлашув юз берган.
Жонли эфирдаги оғзаки тортишув ва муштлашув тафсилотлари
Иштирокчилар ўртасидаги кескин оғзаки тортишув қисқа вақт ичида жисмоний тўқнашувга ва муштлашувга айланиб кетган. Жанжал студияда қисқа давом этган бўлса-да, катта резонанс келтириб чиқарди. Телеканал маъмурияти мазкур воқеа тасвирларини ҳодисадан бир кун ўтиб, томонлар юз берган ҳолат юзасидан ўз муносабатлари ва фикрларини билдирганидан кейингина кенг оммага эълон қилди.
Можаро иштирокчилари
Муносабат ва мавқеи
Борис Мурази
Мухолиф кайфиятдаги журналист
Арутюн Мкртчян
Бош вазир Никол Пашиняннинг тарафдори ва сиёсатшунос
Воқеа жойи
Арманистон жамоат телевидениесининг сиёсий ток-шоу студияси
Ҳолат тафсилоти
Оғзаки баҳснинг муштлашувга айланиши ва телеканал томонидан кадрларнинг эълон қилиниши
Мкртчяннинг шов-шувли баёнотлари ва католикос қариндошлари иши
Ўзини сиёсатшунос деб таништирувчи Арутюн Мкртчян ўзгаларнинг кескин танқидига сабаб бўладиган баёнотлари, жумладан, руҳонийларга нисбатан айтган ҳақоратли фикрлари билан олдиндан ҳам яхши танилган эди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ мазкур шахснинг кўрсатмалари ва мурожаатлари асосида бутунарман католикоси Гарегин II нинг акаси ҳамда жияни ҳибсга олинган эди. Мкртчян уларни Вагҳаршапат шаҳридаги маҳаллий сайловлар арафасида сайловолди ташвиқотига тўсқинлик қилишда айблаган. Натижада католикоснинг акаси Геворг Нерсисян суд қарори билан уч йилга шартли қамоқ жазосига ҳукм қилинган.
Сизнингча, сиёсий ток-шоулар ва жонли эфирларда бундай кескин муштлашувларнинг келиб чиқишига асосий сабаб нимада? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…