Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Дубайда яшовчи тадбиркор Жамол Ал Надакнинг рафиқаси Соуди Ал Надак турмуш ўртоғи унга бегона нигоҳлардан йироқда ҳордиқ чиқариши учун хусусий орол сотиб олганини маълум қилди. Бу ҳақда 2024 йилда The Independent нашри хабар берган.
Блогернинг сўзларига кўра, Осиёда жойлашган оролнинг қиймати 50 миллион долларни ташкил этган. Эр-хотин ушбу харидни нафақат шахсий дам олиш, балки келажак учун инвестиция сифатида ҳам кўрган.
Соуди Ал Надак оролнинг аниқ жойлашувини хавфсизлик нуқтаи назаридан ошкор қилмаган. Унинг таъкидлашича, хусусий ҳудуд уларга омма эътиборидан четда, бемалол ҳордиқ чиқариш имконини беради.
Бироқ оролнинг харид қилингани ва унинг 50 миллион долларга баҳолангани ҳақидаги маълумотлар мустақил равишда тасдиқланмаган. Шу сабабли бу хабар блогернинг баёнотига асосланади.
Изоҳлар 0
…