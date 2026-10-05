Туяларга ҳам ботокс қилинадими? Гўзаллик танловида 20 та туя четлатилди
Уммоннинг Ал-Мусанна шаҳрида бўлиб ўтган туя гўзаллик танловида кутилмаган воқеа кузатилди. Танловда қатнашиши керак бўлган 20 та туя ветеринария текширувларидан кейин мусобақадан четлатилди. Бунга ҳайвонларнинг ташқи кўринишини сунъий равишда ўзгартиришга уриниш сабаб бўлган.
Мутахассислар айрим туяларга ботокс ва филлер юборилгани, шунингдек, ўркач ҳажмини каттароқ кўрсатиш учун силикон ишлатилганини аниқлаган. Мушакларни янада аниқ кўрсатиш мақсадида гормонлардан фойдаланилган бўлиши эҳтимоли ҳам ўрганилмоқда.
Кўрфаз давлатларидаги туя танловларида ташқи кўриниш муҳим мезонлардан бири саналади. Ҳакамлар ҳайвонларнинг лаблари, бурни, боши, бўйни, ўркачи ва тана тузилишига эътибор қаратади. Шу сабабли ғолиблик ҳайвон эгасига катта молиявий фойда келтириши мумкин.
Ветеринария мутахассисларининг фикрича, бундай косметик аралашувлар инфекция, яллиғланиш ва тўқималарнинг зарарланишига олиб келиши мумкин. Ботокс эса юз мушаклари фаолиятига таъсир қилиб, ҳайвоннинг овқатланиши ва сув ичишига халақит бериши эҳтимоли бор.
Ташкилотчилар танловнинг ҳалоллигини таъминлаш учун ветеринария назоратини янада кучайтиришини маълум қилди.
Изоҳлар 0
…