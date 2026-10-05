Туяларга ҳам ботокс қилинадими? Гўзаллик танловида 20 та туя четлатилди

·53·Дунё
Туяларга ҳам ботокс қилинадими? Гўзаллик танловида 20 та туя четлатилди

Уммоннинг Ал-Мусанна шаҳрида бўлиб ўтган туя гўзаллик танловида кутилмаган воқеа кузатилди. Танловда қатнашиши керак бўлган 20 та туя ветеринария текширувларидан кейин мусобақадан четлатилди. Бунга ҳайвонларнинг ташқи кўринишини сунъий равишда ўзгартиришга уриниш сабаб бўлган.

Мутахассислар айрим туяларга ботокс ва филлер юборилгани, шунингдек, ўркач ҳажмини каттароқ кўрсатиш учун силикон ишлатилганини аниқлаган. Мушакларни янада аниқ кўрсатиш мақсадида гормонлардан фойдаланилган бўлиши эҳтимоли ҳам ўрганилмоқда.

Кўрфаз давлатларидаги туя танловларида ташқи кўриниш муҳим мезонлардан бири саналади. Ҳакамлар ҳайвонларнинг лаблари, бурни, боши, бўйни, ўркачи ва тана тузилишига эътибор қаратади. Шу сабабли ғолиблик ҳайвон эгасига катта молиявий фойда келтириши мумкин.

Ветеринария мутахассисларининг фикрича, бундай косметик аралашувлар инфекция, яллиғланиш ва тўқималарнинг зарарланишига олиб келиши мумкин. Ботокс эса юз мушаклари фаолиятига таъсир қилиб, ҳайвоннинг овқатланиши ва сув ичишига халақит бериши эҳтимоли бор.

Ташкилотчилар танловнинг ҳалоллигини таъминлаш учун ветеринария назоратини янада кучайтиришини маълум қилди.

Ал-Мусаннатуя гўзаллик танловиботокссиликон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сохта ҳамшира 900 мижозни алдаб, миллионлаб пул олдиСохта ҳамшира 900 мижозни алдаб, миллионлаб пул олди12 сентябр 12:00Қозоғистонда гўзаллик хизматларига қанча маблағ сарфланди?Қозоғистонда гўзаллик хизматларига қанча маблағ сарфланди?12 август 13:25Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортдиМалайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди4 август 07:02Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)13 август 11:33Текин маникюр эвазига сотилган давлат сири: Украинада 1,4 миллионлик махфий база фош бўлдиТекин маникюр эвазига сотилган давлат сири: Украинада 1,4 миллионлик махфий база фош бўлди5 сентябр 10:06Гўзаллик ғолибаси новвойхонада: ҳаёт кутилмаган томонга бурилдиГўзаллик ғолибаси новвойхонада: ҳаёт кутилмаган томонга бурилди28 апрел 16:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота