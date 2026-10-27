Тирикдек тираннозавр: Хитой савдо марказлари ва паркларидаги шов-шувли намойиш (видео)
Хитойнинг илғор технология ва робототехника индустрияси навбатдаги ҳайратланарли инновация билан жаҳон эътиборини тортди. Мамлакат муҳандислари машҳур «Юра даври парки» (Jurassic Park) фильмидаги кўринишларни бевосита ҳаётга кўчириб, тирик мавжудотдан ажратиб бўлмайдиган даражада ўта реалистик динозавр-роботни оммага намойиш этишди.
Савдо марказлари ва жамоат майдонларида махсус парда ортидан чиқиб келган ушбу бионик йиртқич томошабинлар ва болаларда бир вақтнинг ўзида ҳам ҳайрат, ҳам қўрқув аралаш ҳаяжон уйғотмоқда.
Сунъий интеллект ва бионика: У қандай «жонланди»?
Мазкур лойиҳа Хитойнинг етакчи робототехника компаниялари (жумладан, Dobot Robotics ва LimX Dynamics каби ишлаб чиқувчилар) томонидан яратилган энг сўнгги муҳандислик ютуқларини ўзида жамлаган:
Табиий ҳаракатлар ва нафас олиш: Ушбу бионик робот оддий механик ҳаракатлар билан чекланмайди; у оғир қадам ташлаб юради, нафас олаётгандек танаси кўтарилиб-пасаяди, кўзларини пирпиратади ва паст оҳангда вишиллаган ҳамда бўғиқ наъра товушларини чиқаради;
Одамларни таниш ва муносабат: Робот таркибига киритилган сенсорлар ва сунъий интеллект (AI) тизими атрофдаги оломонни илғай олади — у томошабинларга қараб бошини буради, нигоҳини қаратади ва мураббийларининг кўрсатмаларига реакция беради;
Силикон тери ва реал тузилиш: Динозаврнинг ташқи қопламаси юқори сифатли махсус силикондан ишланган бўлиб, тери рельефи, мушакларнинг ҳаракати ва йиртқич тишларининг тузилиши ҳақиқий тираннозавр қиёфасини тўлиқ қайта тиклайди.
Мақсад нима: Ҳарбий эмас, кўнгилочар ва таълим инқилоби
Муҳандислар ушбу роботларни яратишдан кўзланган асосий мақсад ва қўлланиш соҳаларини очиқлади:
Кўнгилочар ва сайёҳлик марказлари: Бу турдаги маҳсулотлар ҳарбий ёки тиббий мақсадлар учун эмас, балки йирик тематик масканлар, музейлар ва истироҳат боғлари (масалан, машҳур Чанчжоу динозаврлар парки) учун ташриф буюрувчиларни жалб қилиш воситаси сифатида мўлжалланган;
Инновацион таълим: Ёш авлодга палеонтология ва қадимги дунёни жонли интерактив шаклда ўргатишда бундай визуал технологиялар юксак самара беради;
Хитойдаги янги трендлар: Сўнгги вақтларда Хитой паркларида Unitree компаниясининг тўрт оёқли робот-итлари устига кичик динозавр костюмларини кийгизиб, болалар билан ўйнатиш оммавий трендга айланган эди. Эндиликда эса бу йўналиш катта ҳажмдаги тўлақонли ва даҳшатли Т-Рекс роботлари кўринишигача ривожланди.
Хитойнинг гиперреалистик динозавр-роботи тавсифи
Кўрсаткич
Технологик хусусиятлари
Технология асоси
Бионик муҳандислик, сунъий интеллект (AI) ва ҳаракат сенсорлари
Ташқи қопламаси
Махсус текстурали юқори сифатли силикон тери
Ҳаракат имкониятлари
Юриш, нафас олиш ҳаракати, кўз қисиш, наъра тортиш ва бошини буриш
Қўлланиш соҳаси
Тематик боғлар, савдо марказлари, музейлар ва кўнгилочар шоулар
Асосий ишлаб чиқувчилар
Хитойнинг илғор робототехника стартаплари (Dobot, LimX ва б.)
Таассурот даражаси
«Юра даври парки» фильми даражасидаги жонли эффект
Изоҳлар 0
…