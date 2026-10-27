Тирикдек тираннозавр: Хитой савдо марказлари ва паркларидаги шов-шувли намойиш (видео)

·3·Дунё
Тирикдек тираннозавр: Хитой савдо марказлари ва паркларидаги шов-шувли намойиш (видео)

Хитойнинг илғор технология ва робототехника индустрияси навбатдаги ҳайратланарли инновация билан жаҳон эътиборини тортди. Мамлакат муҳандислари машҳур «Юра даври парки» (Jurassic Park) фильмидаги кўринишларни бевосита ҳаётга кўчириб, тирик мавжудотдан ажратиб бўлмайдиган даражада ўта реалистик динозавр-роботни оммага намойиш этишди.

Савдо марказлари ва жамоат майдонларида махсус парда ортидан чиқиб келган ушбу бионик йиртқич томошабинлар ва болаларда бир вақтнинг ўзида ҳам ҳайрат, ҳам қўрқув аралаш ҳаяжон уйғотмоқда.

Сунъий интеллект ва бионика: У қандай «жонланди»?

Мазкур лойиҳа Хитойнинг етакчи робототехника компаниялари (жумладан, Dobot Robotics ва LimX Dynamics каби ишлаб чиқувчилар) томонидан яратилган энг сўнгги муҳандислик ютуқларини ўзида жамлаган:

  • Табиий ҳаракатлар ва нафас олиш: Ушбу бионик робот оддий механик ҳаракатлар билан чекланмайди; у оғир қадам ташлаб юради, нафас олаётгандек танаси кўтарилиб-пасаяди, кўзларини пирпиратади ва паст оҳангда вишиллаган ҳамда бўғиқ наъра товушларини чиқаради;

  • Одамларни таниш ва муносабат: Робот таркибига киритилган сенсорлар ва сунъий интеллект (AI) тизими атрофдаги оломонни илғай олади — у томошабинларга қараб бошини буради, нигоҳини қаратади ва мураббийларининг кўрсатмаларига реакция беради;

  • Силикон тери ва реал тузилиш: Динозаврнинг ташқи қопламаси юқори сифатли махсус силикондан ишланган бўлиб, тери рельефи, мушакларнинг ҳаракати ва йиртқич тишларининг тузилиши ҳақиқий тираннозавр қиёфасини тўлиқ қайта тиклайди.

Мақсад нима: Ҳарбий эмас, кўнгилочар ва таълим инқилоби

Муҳандислар ушбу роботларни яратишдан кўзланган асосий мақсад ва қўлланиш соҳаларини очиқлади:

  • Кўнгилочар ва сайёҳлик марказлари: Бу турдаги маҳсулотлар ҳарбий ёки тиббий мақсадлар учун эмас, балки йирик тематик масканлар, музейлар ва истироҳат боғлари (масалан, машҳур Чанчжоу динозаврлар парки) учун ташриф буюрувчиларни жалб қилиш воситаси сифатида мўлжалланган;

  • Инновацион таълим: Ёш авлодга палеонтология ва қадимги дунёни жонли интерактив шаклда ўргатишда бундай визуал технологиялар юксак самара беради;

  • Хитойдаги янги трендлар: Сўнгги вақтларда Хитой паркларида Unitree компаниясининг тўрт оёқли робот-итлари устига кичик динозавр костюмларини кийгизиб, болалар билан ўйнатиш оммавий трендга айланган эди. Эндиликда эса бу йўналиш катта ҳажмдаги тўлақонли ва даҳшатли Т-Рекс роботлари кўринишигача ривожланди.

Хитойнинг гиперреалистик динозавр-роботи тавсифи

Кўрсаткич

Технологик хусусиятлари

Технология асоси

Бионик муҳандислик, сунъий интеллект (AI) ва ҳаракат сенсорлари

Ташқи қопламаси

Махсус текстурали юқори сифатли силикон тери

Ҳаракат имкониятлари

Юриш, нафас олиш ҳаракати, кўз қисиш, наъра тортиш ва бошини буриш

Қўлланиш соҳаси

Тематик боғлар, савдо марказлари, музейлар ва кўнгилочар шоулар

Асосий ишлаб чиқувчилар

Хитойнинг илғор робототехника стартаплари (Dobot, LimX ва б.)

Таассурот даражаси

«Юра даври парки» фильми даражасидаги жонли эффект

робототехникасунъий интеллектбионикаХитой технологиялари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Убтеч компанияси дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилувчи Уворлд U1 роботини тақдим этдиУбтеч компанияси дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилувчи Уворлд U1 роботини тақдим этди19 июл 17:22Elon Musk сунъий интеллект инсониятдан ўзиб кетиш муддатини айтдиElon Musk сунъий интеллект инсониятдан ўзиб кетиш муддатини айтди23 сентябр 12:25Сунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқдаСунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқда23 сентябр 03:22Сунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа бердиСунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа берди20 сентябр 17:23Хитойлик олимлар битта ДВД ҳажмига 50 терабайт маълумот ёзиш технологиясини яратдиХитойлик олимлар битта ДВД ҳажмига 50 терабайт маълумот ёзиш технологиясини яратди30 сентябр 01:29Хитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилдиХитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилди21 сентябр 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда