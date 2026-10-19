Жанубий кореялик аёл 15 йилда 400 марта пластик операция қилдирди

·38·Дунё
Жанубий кореялик аёл 15 йилда 400 марта пластик операция қилдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жанубий кореялик аёл Гил Ли Вон сўнгги 15 йил ичида ташқи кўринишини ўзгартириш учун 300 миллион вон (тахминан 210 минг доллар) сарфлаб, жами 400 га яқин косметик муолажадан ўтган.
  • Унинг сўзларига кўра, ёшлигида ташқи кўриниши сабабли танқидга учрагани уни ўзгаришга ундаган.
  • Гил Ли Вон ҳозирги кўринишидан мамнун бўлса-да, ҳали ҳам ўзгартиришни истайдиган жиҳатлар борлигини тан олган.

Жанубий Кореяда яшовчи аёл сўнгги 15 йил давомида ташқи кўриши билан боғлиқ турли муолажаларга 300 миллион вон, яъни тахминан 210 минг доллар сарфлаганини маълум қилгач, интернетда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Гил Ли Воннинг айтишича, у шу вақт ичида жами 400 га яқин косметик муолажадан ўтган.

Аёл tvN STORY телеканалидаги машҳур «It’s Okay to Be a Martian» кўнгилочар дастурида иштирок этиб, пластик жарроҳликка 2010 йилда мурожаат қила бошлаганини айтди. Унинг сўзларига кўра, коллежга кириш имтиҳонларига тайёрланаётган пайтида вазни ортиб кетган ва атрофдагилар унинг ташқи кўриниши устидан кулишган. Кейинчалик собиқ йигитларидан бири ҳам унинг қиёфасини танқид қилган. Бу эса аёлни ташқи кўришида ўзгариш қилишга ундаган.

Гил биринчи марта айнан қандай муолажа қилдирганини очиқламаган. Бироқ дастлабки тажриба унга косметик жарроҳлик имкониятларини англашга туртки берган ва шундан сўнг у турли муолажаларни давом эттирган. Ташқи кўришига катта маблағ сарфлаганига қарамай, ҳозирча бу жараённи бутунлай тўхтатиш нияти йўқлигини билдирган.

«27 ёшимдан 30 ёшимгача муносабатда бўлган йигитим ташқи кўринишимни доимий танқид қиларди. Бу ўзимга бўлган ишончимни йўққа чиқарди. Мен ўзимни бутунлай ўзгартиришни хоҳладим. Шунга қарамай, пластик операция қилдирганимдан афсусланмайман. Ҳозир ташқи кўринишимдан мамнунман ва ўзимни ишончли ҳис қиламан», — деди Гил Ли Вон.

Унинг маълум қилишича, сўнгги 15 йил ичида пешонага ёғ тўқимасини кўчириш, қулоқ шаклини ўзгартириш, қовоқни икки қатламли қилиш, кўзларни тузатиш, бурунни шакллантириш, бурун ва юқори лаб орасидаги масофани қисқартириш, ияк ва юз контурини ўзгартириш каби муолажалардан ўтган. Шунингдек, у юзида чуқурчалар ҳосил қилиш ва уларни олиб ташлаш, лабларга филлер қўйиш ва уни эритиш, елка ҳамда ўмров суяги атрофига филлер киритиш, бўйин ажинларини тўлдириш ва айрим мушакларга ботокс қўллаш каби косметик муолажаларни ҳам қилдирган.

Бундан ташқари, аёл думба соҳасида игна билан амалга ошириладиган муолажалар, бутун танадаги липосакция натижаларини тузатиш учун қайта жарроҳлик амалиёти, томир орқали ўзак ҳужайраларини юбориш ва турли тери парвариши муолажаларидан ҳам ўтганини айтди.

«Косметик муолажалар ва дерматологга боришларимнинг барчасини ҳисобласам, жами 400 га яқин муолажа бўлган. Бу вақт ўтиши билан йиғилиб кетди», — деди жанубий кореялик аёл.

Гил Ли Вон ҳали ҳам ташқи кўришида ўзгартиришни истайдиган жиҳатлар борлигини тан олди. Бироқ у липосакция клиникасидаги шифокор маслаҳатига амал қилишга қарор қилган. Мутахассис унга ҳаддан ташқари кўп ўзгаришларга интилмаслик ва ҳозирги ҳолатини сақлашга эътибор қаратишни тавсия қилган.

Шунга қарамай, аёл ўзини яхши кўринишда сақлаш мақсадида дерматология ва шарқона тиббиёт клиникаларига деярли ҳар куни ташриф буюришини маълум қилди.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Девор ичидаги хазина: Италияда полиция мафиянинг 3,2 млн евролик махфий омборини очдиДевор ичидаги хазина: Италияда полиция мафиянинг 3,2 млн евролик махфий омборини очди23 сентябр 10:52Қозоғистонда аёл видео олиш учун бошига пластик қувур улагичини кийиб, уни еча олмай қолди (видео)Қозоғистонда аёл видео олиш учун бошига пластик қувур улагичини кийиб, уни еча олмай қолди (видео)17 октябр 20:1551 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди51 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди28 август 13:20Украина ва Жанубий Корея ўртасидаги можарога АҚШ аралашадими?Украина ва Жанубий Корея ўртасидаги можарога АҚШ аралашадими?10 октябр 13:09Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!28 сентябр 14:36Хитой олимлари олти кунда ўз-ўзини йўқ қиладиган “тирик пластик” ишлаб чиқишдиХитой олимлари олти кунда ўз-ўзини йўқ қиладиган “тирик пластик” ишлаб чиқишди13 май 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда