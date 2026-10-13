Анталияда ботоксдан кейин 16 кишининг аҳволи ёмонлашди

·57·Дунё
Анталияда ботоксдан кейин 16 кишининг аҳволи ёмонлашди

Туркиянинг Анталия шаҳрида сўнгги уч ой давомида косметик мақсадда ботокс муолажасини олган 16 киши соғлиғи ёмонлашгани сабабли шифохонага ётқизилди.

DHA ахборот агентлигининг 2026 йил 12 октябрдаги хабарига кўра, беморларда ютиш ва гапириш қийинлашиши, нафас олишда муаммолар ҳамда мушаклар кучсизлиги кузатилган. Уларнинг айримлари сунъий нафас олдириш аппаратига уланган, уч нафари эса жонлантириш бўлимида даволанган. Енгилроқ аломатлар кузатилган беморларга амбулатор ёрдам кўрсатилган.

Акдениз университети шифохонаси неврология мутахассиси, профессор Эбру Ападин Доғоннинг айтишича, беморларнинг барчасида косметик муолажалардан кейин заҳарланишга хос аломатлар кузатилган. Мутахассис номаълум манбадан олинган препаратлар ёки муолажани етарли малакага эга бўлмаган шахслар бажариши хавф туғдириши мумкинлигини таъкидлаган.

Шифохонага мурожаат қилган беморлардан бири ботокс муолажасидан бир неча кун ўтгач, қовоғи тушиб кетгани ва ютишда қийнала бошлаганини айтган. Унинг даъвосига кўра, муолажани шифокор эмас, балки клиника котибаси бажарган.

Ҳозирда беморларга ботокс муолажаси қаерда ва кимлар томонидан ўтказилгани ўрганилмоқда. Сўнгги бир ҳафтада неврология бўлимига ётқизилган етти беморнинг ҳолати ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга ҳам хабар қилинган.

Мутахассислар ботокс муолажасини лицензияга эга тиббий муассасада, тегишли малакага эга шифокорга қилдириш ва препаратнинг келиб чиқиши ҳамда сифатига эътибор бериш зарурлигини эслатган.

АнталияботоксАкдениз университетиЭбру Ападин Доғон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туяларга ҳам ботокс қилинадими? Гўзаллик танловида 20 та туя четлатилдиТуяларга ҳам ботокс қилинадими? Гўзаллик танловида 20 та туя четлатилди5 октябр 16:58Анталияда кучли ўрмон ёнғини: 720 киши эвакуация қилиндиАнталияда кучли ўрмон ёнғини: 720 киши эвакуация қилинди10 сентябр 14:15Қулоғи очилмаган 22 ёшли аёлда кутилмаган рак аниқландиҚулоғи очилмаган 22 ёшли аёлда кутилмаган рак аниқланди31 август 18:22Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?15 сентябр 11:37Қопқон ҳам ёрдам бермади: уйни каламушлар босдиҚопқон ҳам ёрдам бермади: уйни каламушлар босди13 сентябр 16:25Баллистик зарбалар статистикаси тўхтатилгани нега катта шов-шувга сабаб бўлди?Баллистик зарбалар статистикаси тўхтатилгани нега катта шов-шувга сабаб бўлди?16 август 23:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда