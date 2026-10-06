16 ёшли ўсмир беш йилдан бери ҳовузда яшаб келмоқда

·0·Дунё
16 ёшли ўсмир беш йилдан бери ҳовузда яшаб келмоқда

Ҳиндистоннинг Ғарбий Бенгал штатида яшовчи 16 ёшли Иқбол Шайх сўнгги беш йил давомида вақтини асосан сувда ўтказаётганини айтди. Ўсмирнинг таъкидлашича, бу ҳолатга сабаб уни безовта қилаётган номаълум тери касаллиги бўлиб, сув ундаги оғриқ ва ачишишни бироз енгиллаштиради.

Ғарбий Бенгалнинг Муршидабод ҳудудидан бўлган Иқбол Шайх хабарларга кўра, умрининг сўнгги ярим ўн йиллигининг катта қисмини кичик ҳовузда ўтказган. Унинг сўзларига кўра, сув унинг “куйиб ёнаётган териси”ни совитишга ва оғриқни босишга ёрдам беради.

Ўсмир ва унинг оиласи турли шифохоналарга бир неча бор мурожаат қилган. Шунингдек, улар ўзини даволовчи деб таништирган табибларга ҳам боришган. Бироқ ҳозирга қадар мутахассислар Иқболнинг ҳолатига аниқ ташхис қўя олмаган ва унинг дардига самарали даво топилмаган.

Беш йил давомида кечаю кундуз ҳовузда қолиш оддий инсон учун тасаввур қилиш қийин бўлган ҳолат. Аммо Иқбол ва унинг яқинлари таъкидлашича, ўсмир сувдан узоқ вақтга чиқиб кетса, кучли ва тоқат қилиб бўлмас оғриқни ҳис қилади. Шу сабабли у кўп вақтини сув ичида ўтказишга мажбур бўлаётганини айтмоқда.

Иқбол ўз бошига тушган бу нохуш ҳолатнинг сабабини ғайритабиий кучлар билан ҳам боғлайди. Унинг ишонишича, бу “жин, парилар ёки бошқа ғайритабиий мавжудот”нинг таъсири бўлиши мумкин.

Яқинда 16 ёшли ўсмирнинг бўйнигача сувга ботган ҳолда турган акс этган видеолари интернетда кенг тарқалди. Кадрлар ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамага сабаб бўлиб, фойдаланувчилар Иқболнинг ҳолати ҳақида турли фикрларни билдиришди.

Жумладан, Reddit платформасидаги бир қатор фойдаланувчилар ўсмирдаги аломатлар кам учрайдиган эритромелалгия деб аталувчи касалликка ўхшашини тахмин қилди.

Эритромелалгия асосан оёқларга таъсир қилади, аммо тананинг бошқа қисмларида ҳам кузатилиши мумкин. Ушбу ҳолатнинг энг кенг тарқалган белгилари орасида терида кучли куйиш ёки ёниш ҳисси ҳамда қизариш бор.

Айни пайтда эритромелалгиянинг аниқ сабаби тўлиқ маълум эмас. Айрим мутахассислар эса унинг келиб чиқиши генетик омиллар билан боғлиқ бўлиши мумкин, деб ҳисоблайди. Бироқ Иқболга айнан шу касаллик ташхиси қўйилгани ҳозирча тасдиқланмаган.

Ўсмирнинг ғайриоддий тақдири Ҳиндистондаги йирик Ambani бизнес империяси вориси Анант Амбанининг ҳам эътиборини тортгани хабар қилинмоқда.

Маълумотларга кўра, Анант Амбани 16 ёшли Иқболни даволатиш ва унинг ҳолатини аниқлаш учун Мумбайга олиб борилишини ташкиллаштирган. Ўсмир Ғарбий Бенгалдан Мумбайга 1300 милдан ортиқ масофага олиб борилган.

Энди Иқбол Мумбайдаги шифокорлар жамоаси кўригидан ўтиши кутилмоқда. Мутахассислар унинг номаълум ҳолатига аниқ ташхис қўйиш ва имкони бўлса, самарали даволаш усулини топишга ҳаракат қилади.

Иқбол ШайхЭритромелалгияАнант АмбаниҒарбий Бенгал
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда24 август 03:4316 яшар қизни ўлдирган ўсмир судда кутилмаганда оқланди16 яшар қизни ўлдирган ўсмир судда кутилмаганда оқланди15 сентябр 13:55Даҳшатли тафсилотлар: Таиландда 14 ёшли ўсмир мактабда отишма содир этдиДаҳшатли тафсилотлар: Таиландда 14 ёшли ўсмир мактабда отишма содир этди7 август 19:49Батутдаги оддий сакраш 13 ёшли болани инсультга олиб келдиБатутдаги оддий сакраш 13 ёшли болани инсультга олиб келди22 июл 13:41Аляскада 15 ёшли бола ағдарилган қайиқ устида икки кун яшаб қолдиАляскада 15 ёшли бола ағдарилган қайиқ устида икки кун яшаб қолди15 сентябр 13:49Парижда ўсмир “божхона пости” очди: одамлар 2 евро тўлашга мажбур бўлдиПарижда ўсмир “божхона пости” очди: одамлар 2 евро тўлашга мажбур бўлди8 июл 13:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота