Навоийда Instagram учун дрифт қилган йигитлар жазоланди: 8 нафари 5 сутка қамалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Навоий шаҳрида ижтимоий тармоқлар учун давлат рақамисиз ва ойналари қорайтирилган автомобилларда хавфли дрифт қилган 9 нафар шахс суд томонидан маъмурий жавобгарликка тортилди.
- ЖИБ Навоий шаҳар суди қарорига кўра, ҳуқуқбузарларнинг 8 нафарига 5 суткалик маъмурий қамоқ жазоси тайинланди, гуруҳ таркибидаги мактаб ўқувчисига эса 1 миллион 320 минг сўм жарима солинди.
Навоийда ижтимоий тармоққа жойлаштириш учун йўлларда хавфли дрифт қилган йигитларнинг қимматига тушган видеолари уларни судга олиб келди. Автомобилларининг давлат рақамларини ечиб, ойналарини қорайтирган ҳолда қоидабузарлик содир этган гуруҳ аъзолари орасида ҳатто мактаб ўқувчиси ҳам бўлган.
Навоий вилояти ИИБ ахборот хизмати маълум қилишича, суд қарори билан 9 нафар ҳуқуқбузарга маъмурий жазо тайинланган.
Давлат рақамисиз дрифт, қўлда эса «қурол»
Маълум бўлишича, 26 ва 22 ёшли икки йигит Instagram ижтимоий тармоғида саҳифа очиб, автомобиллар пойгаси ва ўқотар қурол билан тасвирга олинган видеолавҳаларни эълон қилиб келган.
Уларга Кармана тумани ва Навоий шаҳрида яшовчи бошқа пойга ишқибозлари ҳам қўшилган. Гуруҳ аъзолари автомобилларининг ойналарини қорайтириб, давлат рақам белгиларини ечиб ташлаган ҳолда йўлларда дрифт қилган.
Видеоларнинг айримларида йигитларнинг қўлида ўқотар қурол ҳам кўринган. Бироқ тезкор суриштирувлар давомида ушбу қурол ҳақиқий эмас, балки ўйинчоқ экани аниқланган.
Ҳуқуқбузарликларда фойдаланилган автомобиллар жарима майдонига жойлаштирилган.
«Машинам 13 кундан бери жарима майдонида»
Судда йигитлардан бири қилган ишидан пушаймонлигини билдириб, видеоларнинг оқибатлари ҳақида гапирган.
«Мана шу видео бизга, айниқса менга қимматга тушди. Ишимдан айрилдим. Машинам 13 кундан бери жарима майдонида. Ҳаммадан кечирим сўрайман. Қилган ишимдан пушаймонман», — деган у.
Унинг сўзларидан кўриниб турибдики, ижтимоий тармоқда эътибор қозониш мақсадида олинган видеолар йигит учун жиддий оқибатларга сабаб бўлган.
8 нафар йигит 5 суткага қамалди
ЖИБ Навоий шаҳар судининг қарори билан жами 9 нафар ҳуқуқбузар майда безориликда айбли деб топилди.
Суд уларга нисбатан қуйидаги жазоларни тайинлади:
8 нафар ҳуқуқбузарга 5 суткадан маъмурий қамоқ;
мактаб ўқувчисига 1 миллион 320 минг сўм жарима.
Шундай қилиб, Instagram учун тайёрланган хавфли видеолар гуруҳ аъзоларига қимматга тушди. Бу воқеа ижтимоий тармоқларда кўпроқ кўриниш ва эътибор қозониш истаги йўл ҳаракати хавфсизлиги ҳамда қонун талабларидан устун бўлмаслиги кераклигини яна бир бор кўрсатди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…