«Реал» Арда Гулер билан шартномани узайтирди: туркиялик юлдузнинг янги мақоми маълум
Мадриднинг «Реал» клуби туркиялик яримҳимоячи Арда Гулерни узоқ муддатга жамоада олиб қолишга қарор қилди. Томонлар янги шартнома имзолади ва 21 ёшли футболчи энди 2032 йилнинг ёзига қадар «қироллик клуби» шарафини ҳимоя қилади. Бу ҳақда «Реал» расмий сайти хабар берди.
Гулер «Реал» билан 2032 йилгача бирга
Янги келишувга кўра, Арда Гулернинг шартномаси 2032 йил 30 июнига қадар амал қилади. Бу қарор клубнинг иқтидорли яримҳимоячига бўлган ишончи ва уни узоқ муддатли лойиҳанинг муҳим қисми сифатида кўраётганини англатади.
Туркиялик футболчи 2023 йил июль ойида, 18 ёшида «Реал» сафига келиб қўшилган. Шундан буён у жамоа таркибида 126 та учрашувда иштирок этиб, бешта совринни қўлга киритди.
Чемпионлар лигаси ғолиби ва Туркия терма жамоаси аъзоси
«Реал» сафида Гулер қуйидаги совринларга эга бўлди:
Чемпионлар лигаси;
Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати;
Европа Суперкубоги;
Испания чемпионати;
Испания Суперкубоги.
Шунингдек, Арда Гулер Туркия миллий жамоаси сафида ҳозирга қадар 38 та учрашувда майдонга тушган.
Клуб хабарида футболчининг шахсий ютуғи ҳам қайд этилди. У 2025/2026 йилги мавсумда Чемпионлар лигасининг энг яхши ёш футболчиси деб топилган.
Шундай қилиб, «Реал» ўз таркибидаги иқтидорли футболчилардан бирини яна бир неча йилга сақлаб қолди. Арда Гулер учун эса янги шартнома Мадриддаги фаолиятини давом эттириш ва жамоа билан янада катта муваффақиятларга эришиш имкониятини беради.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…