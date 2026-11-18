Nvidia’да Женсен Ҳуангнинг тақдири ҳал бўлди: директорлар кенгаши уни қайтармоқчи эмас
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- NVIDIA директорлар кенгаши компания асосчиси Женсен Ҳуангнинг бош директорлик лавозимига қайтиш ҳақидаги таклифини рад этди.
- Компания янги доимий раҳбарни танлаш учун Ҳеидрикк & Стругглес фирмасини жалб қилди ва ҳозирда вақтинчалик раҳбар вазифасини молия директори Колетт Кресс бажармоқда.
- Женсен Ҳуанг 2026 йил кузида шахсий ҳаёти билан боғлиқ можаролар ортидан лавозимидан четлатилган эди.
Nvidia асосчиси Женсен Ҳуанг бош директорлик лавозимига қайтишга тайёрлигини билдирган эди. Аммо компания директорлар кенгаши унинг бу таклифини қўллаб-қувватламоқчи эмас. Янги раҳбарият Ҳуангнинг истеъфосидан кейин компанияни бошқариш ва доимий бош директор топишга киришган.
Бу ҳақда директорлар кенгашининг янги раиси Ҳарви Жонс телефон орқали ўтказилган конференцияда маълум қилди, деб ёзади NBC News.
Директорлар кенгаши Ҳуангни қайтариш ниятида эмас
Ҳарви Жонс Женсен Ҳуангнинг истеъфоси ва давом этаётган тергов жараёнига оид саволларга жавоб беришдан бош тортди. Унинг таъкидлашича, кенгаш зарур деб ҳисоблаган тақдирдагина қўшимча маълумот тақдим этади.
«Директорлар кенгаши акциядорларимиз номидан компания дуч келаётган оқибатларни бартараф этиш, шунингдек, келгусида ўзининг назорат қилиш имкониятларини мустаҳкамлаш устида фаол иш олиб бормоқда», — деди Жонс.
Бу баёнот Ҳуангнинг компания раҳбарлигига қайтиш истаги билан боғлиқ вазиятга аниқлик киритди. Кенгаш ҳозирча унинг қайтишига розилик билдирмаган.
Ҳуангнинг ўзи лавозимига қайтишга тайёрлигини айтганди
Женсен Ҳуанг бир кун олдин бош директорликка қайтиш имкониятига очиқ эканини маълум қилган эди.
«Агар директорлар кенгаши қайтишим акциядорларимиз, ходимларимиз, компаниямиз ва Америка манфаатларига мос келади, деб ҳисобласа, бу чақириқларга жавоб беришдан ва бош директорлик лавозимига қайтишдан мамнун бўламан», — деган у.
Ҳуангнинг айтишича, кўплаб ходимлар, инвесторлар, бизнес ҳамкорлар ва мижозлар унинг компания раҳбарлигига қайтишини сўраган.
Бироқ директорлар кенгашининг сўнгги позицияси бундай қайтиш ҳозирча кун тартибида эмаслигини кўрсатмоқда.
Nvidia янги бош директор қидирмоқда
Компания доимий бош директорни танлаш учун раҳбар кадрларни саралашга ихтисослашган Heidrick & Struggles фирмасини жалб қилди.
NBC News маълумотига кўра, ушбу компания технологик корпорациялар учун юқори лавозимли раҳбарларни танлаш тажрибасига эга. Жумладан, у 2013–2014 йилларда Microsoft компаниясига Стив Балмер ўрнига янги бош директор топиш жараёнида ҳам иштирок этган.
Ҳозирда Nvidia’нинг вақтинчалик раҳбари вазифасини молия директори Колетт Кресс бажармоқда.
Ҳуангнинг истеъфосига нима сабаб бўлган?
Женсен Ҳуанг Nvidia компаниясига 1993 йилда асос солган ва 2026 йил кузига қадар уни бошқарган.
Унинг шахсий ҳаёти билан боғлиқ можаро октябрь ойида оммага маълум бўлган. Нашрлар хабарларига кўра, Ҳуангнинг Megaspeed компанияси раҳбари Элис Ҳуанг билан ишқий муносабатлари ҳақида маълумотлар тарқалган. Америка махсус хизматлари ушбу аёлни Хитой фойдасига жосуслик қилишда гумонлагани айтилган. Кейинчалик Ҳуангнинг компанияда ишлаган яна икки ходим билан ҳам муносабатлари бўлгани ҳақида хабарлар пайдо бўлган.
Шундан сўнг Nvidia директорлар кенгаши уни президент, бош директор ва кенгаш аъзоси лавозимларидан четлатгани ҳақида маълумот берилган.
Financial Times нашри эса Ҳуанг ўз атрофидагилар билан бош директорликка қайтиш имкониятини муҳокама қилаётгани ва бу жараёнда Оқ уйнинг қўллаб-қувватловига эришишни кўзлаётганини ёзган.
Ҳозирги вазиятда Nvidia олдида иккита муҳим вазифа турибди: компаниянинг бошқарув тизимига бўлган ишончни мустаҳкамлаш ва янги доимий раҳбарни танлаш. Ҳуангнинг қайтиш истагига қарамай, директорлар кенгаши ҳозирча бошқа йўлни танлаётганини маълум қилди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…