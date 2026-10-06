Сеул кўчаларида юзлаб Пикачу пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди

·5·Дунё
Сеул кўчаларида юзлаб Пикачу пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди

Жанубий Корея пойтахти Сеул марказида юзлаб Пикачу образидаги иштирокчилар иштирокида ноодатий оммавий шоу бўлиб ўтди. Тадбир акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, фойдаланувчилар эътиборини тортди.

Маълум қилинишича, мазкур тадбир Pokémon франшизасининг 30 йиллигига бағишланган фестиваль доирасида ташкил этилган. Унда Покéмон оламининг энг машҳур қаҳрамонларидан бири — Пикачу образидаги юзлаб иштирокчилар Сеул кўчаларига чиқиб, биргаликда намойиш уюштирган.

Ранг-баранг либослар ва кўплаб Пикачулар иштирокидаги шоу шаҳарнинг марказий қисмида ўзига хос манзарани юзага келтирди. Фестиваль Покéмон мухлисларини бир жойга жамлаб, уларга севимли қаҳрамонлари билан боғлиқ тадбирда иштирок этиш имконини берди.

Тадбирдан олинган лавҳалар эса ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, Сеулдаги ноодатий манзарага қизиқиш уйғотди.

Покéмон 30 йиллигиСеулПикачуПокéмон фестивали
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссиядаПикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссияда19 сентябр 18:25Президент: “Эрталабдан бери ҳатто сув ҳам беришмади” (видео)Президент: “Эрталабдан бери ҳатто сув ҳам беришмади” (видео)16 сентябр 13:42Шавкат Мирзиёев Сеулда ўзбек талабалари ва олимлари билан учрашди (видео)Шавкат Мирзиёев Сеулда ўзбек талабалари ва олимлари билан учрашди (видео)15 сентябр 22:07Сеул осмонида Ўзбекистон байроғи: кутилмаган манзара барчанинг эътиборини тортдиСеул осмонида Ўзбекистон байроғи: кутилмаган манзара барчанинг эътиборини тортди15 сентябр 13:49БРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан бордиБРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан борди14 сентябр 13:30Сеулда самимий учрашув: Шавкат Мирзиёев Кореядаги ўзбек ёшлари билан мулоқотда бўлдиСеулда самимий учрашув: Шавкат Мирзиёев Кореядаги ўзбек ёшлари билан мулоқотда бўлди13 сентябр 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?