32 йиллик нохуш серияга чек қўйиладими? Ўзбекистон эртага Жанубий Корея билан ўйнайди

·47·Спорт
32 йиллик нохуш серияга чек қўйиладими? Ўзбекистон эртага Жанубий Корея билан ўйнайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон терма жамоаси 6-октябр куни Жанубий Корея билан ўртоқлик учрашувини ўтказади.
  • Иккала жамоа шу кунга қадар 16 марта тўқнаш келган, уларнинг 11 тасида Жанубий Корея ғалаба қозонган, 4 та ўйин дуранг билан якунланган, Ўзбекистон эса фақат бир марта зафар қучган.

Эртага, 6 октябрь куни Ўзбекистон миллий терма жамоаси навбатдаги халқаро FIFA кунлари доирасидаги муҳим ва якуний ўртоқлик учрашувини ўтказади. Вакилларимиз қитъанинг энг кучли грандларидан бири — Жанубий Корея миллий жамоасига қарши саф тортади.

Ушбу қарама-қаршилик нафақат жамоаларнинг жорий ҳолатини синовдан ўтказиш, балки ўзбек футболи тарихидаги энг узоқ давом этаётган ноқулай анъаналардан бирини синдириш нуқтаи назаридан ҳам улкан аҳамиятга эга. Икки мамлакат бош жамоалари нақ 8 йиллик катта танаффусдан сўнг яна бир бор яшил майдонда юзма-юз келишмоқда.

16 та ўйин тарихи: Рақамлар ва ягона тарихий ғалаба

Ўзбекистон ва Жанубий Корея терма жамоалари шу кунга қадар халқаро майдонда жами 16 маротаба куч синашган. Ўзаро баҳслар статистикаси қуйидагича кўриниш олган:

  • Жанубий Корея ғалабаси: 11 та учрашув;

  • Дуранглар: 4 та баҳс;

  • Ўзбекистон ғалабаси: 1 та ўйин;

  • Тўплар нисбати: 14:34 (рақиб фойдасига).

Миллий жамоамизнинг «Осиё йўлбарслари» устидан қозонган ягона ғалабаси 1994 йилдаги тарихий Осиё ўйинларига тўғри келади. Ўшанда Хиросимадаги мусобақада вакилларимиз 1:0 ҳисобида устун келиб, кейинчалик олтин медалларни қўлга киритган эди. Шундан буён, яъни нақ 32 йилдан бери Ўзбекистон миллий термаси кореяликларни мағлуб эта олмай келмоқда.

Сўнгги баҳс ва реванш кайфияти

Жамоаларнинг ўзаро охирги учрашуви 2018 йилнинг ноябрь ойида, Австралияда ўтказилган ўртоқлик мақомидаги баҳсга тўғри келган. Ўша беллашувда Жанубий Корея вакиллари жамоамиз дарвозасига жавобсиз 4 та тўп киритиб, 4:0 ҳисобида ғалаба қозонган эди.

Орадан саккиз йил ўтиб, янгиланган, ёшарган ва халқаро тажрибага эга авлод билан тўқнашувга киришаётган миллий жамоамиз учун ушбу баҳс реванш ва мухлислар кўнглидаги 32 йиллик интиқликни тарқатиш учун энг қулай имкониятдир.

Ўйин қачон ва соат нечада бошланади?

FIFA кунлари доирасидаги мазкур муросасиз ўртоқлик беллашуви 6 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 16:00 да старт олади. Учрашув миллий жамоамиз мураббийлар штаби учун қитъа кубоклари ва Жаҳон чемпионати саралашлари олдидан кучларни яна бир бор текшириб олишда муҳим синов вазифасини ўтайди.

Ўзбекистон миллий терма жамоасиЖанубий Корея миллий жамоасиFIFA кунлари6 октябрь
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Оқ бўрилар” Сурия ва Жанубий Кореяга қарши: Ўзбекистоннинг кейинги синовлари ҳақида“Оқ бўрилар” Сурия ва Жанубий Кореяга қарши: Ўзбекистоннинг кейинги синовлари ҳақида26 сентябр 22:49Осиё ўйинларида илк финалчи: Жанубий Корея камбэк қайд этиб, 4-бор финалга чиқдиОсиё ўйинларида илк финалчи: Жанубий Корея камбэк қайд этиб, 4-бор финалга чиқди30 сентябр 15:58«Фарғонада Осиё дербиси»: Ўзбекистон ва Эрон тўқнашуви олдидан барча интригалар«Фарғонада Осиё дербиси»: Ўзбекистон ва Эрон тўқнашуви олдидан барча интригалар24 сентябр 12:099 та голли драма: Ўзбекистон қизлари Кореяга қарши ўйинда ярим финални бой берди9 та голли драма: Ўзбекистон қизлари Кореяга қарши ўйинда ярим финални бой берди25 сентябр 18:59Ўзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам борЎзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам бор15 сентябр 18:34Можарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлдиМожарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлдиКеча 01:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди