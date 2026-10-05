32 йиллик нохуш серияга чек қўйиладими? Ўзбекистон эртага Жанубий Корея билан ўйнайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон терма жамоаси 6-октябр куни Жанубий Корея билан ўртоқлик учрашувини ўтказади.
- Иккала жамоа шу кунга қадар 16 марта тўқнаш келган, уларнинг 11 тасида Жанубий Корея ғалаба қозонган, 4 та ўйин дуранг билан якунланган, Ўзбекистон эса фақат бир марта зафар қучган.
Эртага, 6 октябрь куни Ўзбекистон миллий терма жамоаси навбатдаги халқаро FIFA кунлари доирасидаги муҳим ва якуний ўртоқлик учрашувини ўтказади. Вакилларимиз қитъанинг энг кучли грандларидан бири — Жанубий Корея миллий жамоасига қарши саф тортади.
Ушбу қарама-қаршилик нафақат жамоаларнинг жорий ҳолатини синовдан ўтказиш, балки ўзбек футболи тарихидаги энг узоқ давом этаётган ноқулай анъаналардан бирини синдириш нуқтаи назаридан ҳам улкан аҳамиятга эга. Икки мамлакат бош жамоалари нақ 8 йиллик катта танаффусдан сўнг яна бир бор яшил майдонда юзма-юз келишмоқда.
16 та ўйин тарихи: Рақамлар ва ягона тарихий ғалаба
Ўзбекистон ва Жанубий Корея терма жамоалари шу кунга қадар халқаро майдонда жами 16 маротаба куч синашган. Ўзаро баҳслар статистикаси қуйидагича кўриниш олган:
Жанубий Корея ғалабаси: 11 та учрашув;
Дуранглар: 4 та баҳс;
Ўзбекистон ғалабаси: 1 та ўйин;
Тўплар нисбати: 14:34 (рақиб фойдасига).
Миллий жамоамизнинг «Осиё йўлбарслари» устидан қозонган ягона ғалабаси 1994 йилдаги тарихий Осиё ўйинларига тўғри келади. Ўшанда Хиросимадаги мусобақада вакилларимиз 1:0 ҳисобида устун келиб, кейинчалик олтин медалларни қўлга киритган эди. Шундан буён, яъни нақ 32 йилдан бери Ўзбекистон миллий термаси кореяликларни мағлуб эта олмай келмоқда.
Сўнгги баҳс ва реванш кайфияти
Жамоаларнинг ўзаро охирги учрашуви 2018 йилнинг ноябрь ойида, Австралияда ўтказилган ўртоқлик мақомидаги баҳсга тўғри келган. Ўша беллашувда Жанубий Корея вакиллари жамоамиз дарвозасига жавобсиз 4 та тўп киритиб, 4:0 ҳисобида ғалаба қозонган эди.
Орадан саккиз йил ўтиб, янгиланган, ёшарган ва халқаро тажрибага эга авлод билан тўқнашувга киришаётган миллий жамоамиз учун ушбу баҳс реванш ва мухлислар кўнглидаги 32 йиллик интиқликни тарқатиш учун энг қулай имкониятдир.
Ўйин қачон ва соат нечада бошланади?
FIFA кунлари доирасидаги мазкур муросасиз ўртоқлик беллашуви 6 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 16:00 да старт олади. Учрашув миллий жамоамиз мураббийлар штаби учун қитъа кубоклари ва Жаҳон чемпионати саралашлари олдидан кучларни яна бир бор текшириб олишда муҳим синов вазифасини ўтайди.
Изоҳлар 0
…