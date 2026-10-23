Жанубий Кореяда жиноятларни камайтириш учун голограмма полициячилар пайдо бўлди

·48·Дунё
Жанубий Кореяда жиноятларни камайтириш учун голограмма полициячилар пайдо бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сеул шаҳрида жиноятчиликнинг олдини олиш ва аҳоли хавфсизлигини кучайтириш мақсадида голографик полициячилар синов тариқасида ишга туширилди.
  • Ҳолограммика компанияси томонидан яратилган ва бўйи 170 сантиметрдан баланд бўлган ушбу уч ўлчамли модел ҳар куни соат 19:00 дан 22:00 гача Жудонг №3 боғида намойиш этилади.

Жанубий Корея пойтахти Сеулда аҳоли хавфсизлигини ошириш ва жиноятларнинг олдини олиш мақсадида ҳаётдагидек кўринадиган голографик полициячилар синовдан ўтказилмоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, ушбу технология жамоат жойларидаги жиноятлар сонини камайтиришга ёрдам берган.

Ҳар куни кечқурун соат 19:00 дан 22:00 гача Сеулнинг Чунг-гу ҳудудидаги одамлар гавжум Жудонг №3 боғида бўйи 170 сантиметрдан баланд, полиция формасидаги эркак тасвири пайдо бўлади. У фавқулодда вазиятларда полиция зудлик билан етиб келишини ва атрофда кузатув камералари мавжудлигини эслатиб туради.

Бироқ бу ҳақиқий полициячи эмас, балки фуқароларда хавфсизлик ҳиссини кучайтириш ва тартибсизликларнинг олдини олиш учун яратилган уч ўлчамли голограммадир. Голографик технологияларга ихтисослашган Hologrammica компанияси ишлаб чиққан ушбу модель ўтган йилнинг октябрь ойида синов тариқасида ўрнатилган.

Жиноятлар сони 22 фоизга камайган

Жунбу полиция бўлими раҳбари Ан Донг Хённинг таъкидлашича, голограмма фуқароларнинг хавфсизлик ҳиссини оширадиган ва қонунбузарликларнинг олдини олишга психологик таъсир кўрсатадиган замонавий восита ҳисобланади.

Унинг айтишича, полиция сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда жиноятчиликка қарши курашиш чораларини кенгайтиришни режалаштирмоқда.

Сеул Метрополитен полиция агентлиги маълумотларига кўра, голограмма ўрнатилишидан олдинги ва кейинги бир хил даврлар таққосланганида, боғ ҳудуди ва унинг атрофида содир этилган жиноятлар сони тахминан 22 фоизга камайган.

Tunda politsiyachi qiyofasidagi yoritilgan karton figura turibdi.

Полиция ушбу технология жиноятчиларни бевосита қўлга ололмаслигини тан олса-да, у қонунбузарликларнинг олдини олиш ва одамларда хавфсизлик ҳиссини шакллантиришда самарали бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда. Келгусида унинг қўлланиш доираси натижаларга қараб кенгайтирилиши мумкин.

Полиция вакилларининг фикрича, голограммага яқиндан қаралганда унинг ҳақиқий инсон эмаслиги билинади. Бироқ полиция ходими шу ерда тургани ҳақидаги тасаввурнинг ўзи ҳам одамларнинг хатти-ҳаракатларига таъсир кўрсатган.

Интернет фойдаланувчилари голограммани арвоҳга ўхшатди

Полиция технологиянинг ижобий натижаларини таъкидлаётган бўлса-да, интернет фойдаланувчилари унга ҳазиломуз муносабат билдиришган. Кўпчилик голограммани замонавий қўриқчи қўғирчоққа ўхшатиб, жиноятлар камайишига одамларнинг боғга киришдан қўрқиб қолгани сабаб бўлган бўлиши мумкинлигини айтган.

«Бу нима бало, бу ерда полициячи арвоҳ кезиб юрибди-ку! Одамлар нима деб ўйлаяпти ўзи?» — деб ёзган фойдаланувчилардан бири.

Шундай қилиб, Сеулдаги тажриба замонавий технологиялар ёрдамида жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг янги усулларини кўрсатмоқда. Бироқ голографик полициячиларнинг узоқ муддатли самараси ва бошқа ҳудудларда қўлланилиши келгуси натижаларга боғлиқ.

СеулГолографик полициячиHologrammicaЖамоат хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сеул кўчаларида юзлаб Пикачу пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солдиСеул кўчаларида юзлаб Пикачу пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди6 октябр 16:41Президент: “Эрталабдан бери ҳатто сув ҳам беришмади” (видео)Президент: “Эрталабдан бери ҳатто сув ҳам беришмади” (видео)16 сентябр 13:42Шавкат Мирзиёев Сеулда ўзбек талабалари ва олимлари билан учрашди (видео)Шавкат Мирзиёев Сеулда ўзбек талабалари ва олимлари билан учрашди (видео)15 сентябр 22:07Сеул осмонида Ўзбекистон байроғи: кутилмаган манзара барчанинг эътиборини тортдиСеул осмонида Ўзбекистон байроғи: кутилмаган манзара барчанинг эътиборини тортди15 сентябр 13:49БРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан бордиБРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан борди14 сентябр 13:30Сеулда самимий учрашув: Шавкат Мирзиёев Кореядаги ўзбек ёшлари билан мулоқотда бўлдиСеулда самимий учрашув: Шавкат Мирзиёев Кореядаги ўзбек ёшлари билан мулоқотда бўлди13 сентябр 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди