BTS аъзоси Жин Сеулда 7,2 миллион долларлик бино сотиб олди
BTS гуруҳи аъзоси Жин (Ким Сокжин) Жанубий Корея пойтахти Сеул шаҳрининг Ҳаннам-донг туманида жойлашган тижорат биносини 9,6 миллиард вон (тахминан 7,18 миллион доллар) эвазига сотиб олди.
Кўчмас мулк бозори вакиллари ва мулк реестри маълумотларига кўра, бино аввал «Ourhome» компаниясининг собиқ раиси Ку Ми Хён ва унинг оиласига тегишли бўлган. Жин ушбу объектга эгалик ҳуқуқини 4 ноябрь куни расмийлаштирган.
1990 йил май ойида қурилган бино бир ерости ва тўрт ер усти қаватидан иборат. Унинг умумий майдони 303 квадрат метрни ташкил этади. Объект Сеулдаги ҳашаматли турар жой мажмуалари — Hannam The Hill ва Nine One Hannam яқинида жойлашган.
Ку Ми Хён оиласи бинога 2025 йил июль ойида 6,8 миллиард вонга эгалик қилган. Шундан сўнг унда кенг кўламли реконструкция ишлари олиб борилган. Тахминан бир йилу тўрт ой ўтиб, бино 9,6 миллиард вонга Жинга сотилган. Шу тариқа, аввалги эгалари харид ва сотув нархлари ўртасидаги фарқ ҳисобидан 2,8 миллиард вон фойда кўрган. Бунда таъмирлаш харажатлари ва солиқлар ҳисобга олинмаган.
Бинога эгалик ҳуқуқи ўзгарганидан кейин унинг номи «Жини» деб ўзгартирилган. Ҳозирда бинода ички таъмирлаш ишлари давом этмоқда. Жин ундан қандай мақсадда фойдаланиши ҳозирча маълум эмас.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…