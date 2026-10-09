АҚШда 13 ҳарбийни ўлдирган собиқ маёр қатл этилиши жонли эфирда кўрсатилади

·5·Дунё
АҚШда 13 ҳарбийни ўлдирган собиқ маёр қатл этилиши жонли эфирда кўрсатилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2009-йилда Форт Ҳуд ҳарбий базасида 13 нафар америкалик ҳарбийни ўлдириб, 32 нафарини яралаган собиқ маёр Нидал Малик Ҳасаннинг қатл этилиши жонли эфирда намойиш этилиши маълум қилинди.
  • Бу воқеа 3 декабр куни айнан мазкур ҳарбий база ҳудудида амалга оширилади ва Ҳасан 1945-йилдан бери АҚШ ҳарбийлари томонидан отиб ўлдириладиган биринчи маҳкумга айланади.

2009 йилда АҚШнинг Форт Ҳуд ҳарбий базасида 13 нафар америкалик ҳарбийни ўлдириб, яна 32 нафарини яралаган Нидал Малик Ҳасаннинг қатл этилиши жонли эфирда намойиш этилиши маълум қилинди. Бу ҳақда Reuters ахборот агентлиги хабар берди.

Нидал Ҳасан АҚШ армиясининг собиқ маёри ва психиатри бўлиб, у оғир жиноятни Техас штатидаги Форт Ҳуд ҳарбий базасида содир этган. Пентагон вакилининг маълум қилишича, қатл 3 декабрь куни айнан мазкур ҳарбий база ҳудудида амалга оширилади. Ҳасан 1945 йилдан бери АҚШ ҳарбийлари томонидан отиб ўлдириладиган биринчи маҳкумга айланади.

56 ёшли Ҳасанни отиб ўлдириш таклифини АҚШ уруш вазири Пит Ҳегсет илгари сурган. Мамлакат президенти Дональд Трамп ҳам ушбу ташаббусни қўллаб-қувватлаган. Ҳасан 13 кишини қасддан ўлдириш ва яна 32 нафар инсонни ўлдиришга уринишда айбдор деб топилган.

Фожиали ҳодиса 2009 йил 5 ноябрь куни содир бўлган. Ўша пайтда ҳарбий хизматчилар тиббий кўрикдан ўтиш ва эмланиш учун навбат кутаётган бўлган. Отишма ҳарбий база ҳудудидаги тиббиёт биносида юз берган ва кўплаб инсонларнинг ҳаётига зомин бўлган.

Ҳасан ўз ҳаракатларини Афғонистонда яна одамлар ҳалок бўлишининг олдини олиш истаги билан изоҳлаган. Бироқ 13 кишининг ҳаётига зомин бўлган ва 32 нафар инсоннинг яраланишига сабаб бўлган мазкур ҳужум АҚШ ҳарбий базасида жанговар ҳаракатлар билан боғлиқ бўлмаган энг қонли ҳужум сифатида қайд этилган.

АҚШда ҳарбийлар учун ўлим жазоси қандай қўлланилади?

АҚШда ҳарбий жиноятлар учун ўлим жазосини қўллашнинг ўзига хос ҳуқуқий тартиби мавжуд. АҚШ Қуролли Кучлари апелляция суди 1983 йилда ҳарбий судларда ўлим жазосини тайинлашни конституцияга зид деб топган эди. Бироқ бир йил ўтиб, ўша вақтдаги президент Роналд Рейган буйруғи билан ўлим жазоси қайта тикланган.

Ҳарбий жиноятлар учун тайинланадиган қатл жазоси фуқаролик судлари доирасида амалга ошириладиган қатллардан ҳуқуқий тартиби жиҳатидан фарқ қилади. АҚШда ўлим жазоси, асосан, штатлар даражасида ижро этилади. Ҳозирда мамлакатнинг 27 штатида ушбу жазо тури қонунан сақланиб қолган.

Нидал Ҳасан иши эса АҚШда ҳарбий жиноятлар учун ўлим жазосини қўллаш масаласини яна кун тартибига олиб чиққан ҳолатлардан бири ҳисобланади.

Нидал Малик ҲасанФорт Ҳуд2009 йил Форт Ҳуд ҳужумиАҚШ армияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Икки доза ўлим дорисидан кейин ҳам маҳбус тирик қолдиИкки доза ўлим дорисидан кейин ҳам маҳбус тирик қолди1 октябр 15:22CNN шов-шуви: 80 йил ичида биринчи марта америкалик ҳарбий отиб ўлдириладими?CNN шов-шуви: 80 йил ичида биринчи марта америкалик ҳарбий отиб ўлдириладими?6 октябр 21:14Ўлим инъекциясидан кейин ҳам тирик қолган Криста Пайк: АҚШда қатл ижроси тўхтатилдиЎлим инъекциясидан кейин ҳам тирик қолган Криста Пайк: АҚШда қатл ижроси тўхтатилди1 октябр 15:30АҚШда қатлдан омон қолган маҳкума ҳушига келиб гапирдиАҚШда қатлдан омон қолган маҳкума ҳушига келиб гапирди7 октябр 21:01АҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этиладиАҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этилади30 сентябр 09:0325 сентябрь — Қозоғистонда миллий мотам куни: Манғистовдаги фожиа тафсилотлари25 сентябрь — Қозоғистонда миллий мотам куни: Манғистовдаги фожиа тафсилотлари25 сентябр 08:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?