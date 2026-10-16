72 нафар генерал норози: АҚШда шов-шувли ўлим жазосининг очиқ намойиши тўхтатилди

·6·Дунё
72 нафар генерал норози: АҚШда шов-шувли ўлим жазосининг очиқ намойиши тўхтатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ президенти Доналд Трамп, 2009 йилда Форт-Худ ҳарбий базасида 13 кишини ўлдириб, 30 дан ортиқ кишини яралаган собиқ маёр Нидал Ҳасан нинг ўлим жазосини тўғридан-тўғри эфирда намойиш этиш режасини бекор қилди.
  • Бу режа 72 нафар истеъфодаги генерал ва адмиралнинг норозилигига сабаб бўлган эди, улар бундай намойиш инсон қадр-қимматини ерга уриши ва қуролли кучлар шаънига доғ тушириши мумкинлигидан хавотир билдиришган.

АҚШ президенти Дональд Трамп Форт-Худ ҳарбий базасида қонли қирғин уюштирган армиянинг собиқ майори Нидал Ҳасаннинг ўлим жазосини тўғридан-тўғри эфирда намойиш этиш режасини бекор қилди. Отиб ўлдириш жараёни оммавий трансляция қилинмайди, бироқ чиқарилган ўлим ҳукми ўз кучида қолмоқда — Ҳасанни 3 декабрь куни қатл этиш режалаштирилган.

Мазкур масала сўнгги кунларда АҚШ ҳарбий доиралари ва жамоатчилиги орасида кескин баҳс-мунозараларга сабаб бўлаётган эди.

Трампнинг тушунтириши: «Адолат қарор топиши керак»

Президент ўзининг Truth Social тармоғидаги расмий саҳифасида жонли эфир нима сабабдан тўхтатилганига тўхталиб ўтди:

  • Президент баёноти: «Менимча, қатл трансляцияси Америка Ҳасан каби террорчилар ва аблаҳларга қандай чора кўришини дунёга кўрсатадиган кучли намуна бўлиши мумкин эди, бироқ кўплаб жуда яхши инсонлар унинг ўлимини томоша қилмасликни афзал кўради», — деб ёзди Трамп;

  • Қурбонлар оилалари учун рухсат: Давлат раҳбарининг қўшимча қилишича, қурбонларнинг яқинлари ўз ихтиёрига кўра қатл жараёнида шахсан ҳозир бўлиши мумкин. «Улар адолат қарор топишига гувоҳ бўлишга тўлақонли ҳақли!» — дея таъкидлади у.

2009 йилги қонли қирғин: Форт-Худдаги фожиа тарихи

Нидал Ҳасан иши АҚШ ҳарбий базалари тарихидаги энг мудҳиш жиноятлардан бири ҳисобланади:

  • Қурбонлар ва ярадорлар: 2009 йил ноябрь ойида собиқ майор Техасдаги Форт-Худ базасида жойлашган тиббиёт марказида ўз хизматдошларига қарата тўсатдан ўқ узган. Оқибатда 13 нафар ҳарбий хизматчи ҳалок бўлган, яна 30 дан зиёд киши оғир яраланган;

  • Трибунал ҳукми: Ҳасан суд жараёнида адвокатлар хизматидан очиқчасига воз кечиб, ўз хатти-ҳаракатларини Афғонистондаги мусулмонлар ва толибларни ҳимоя қилиш мақсади билан изоҳлаган. 2013 йилда махсус ҳарбий трибунал уни олий жазо — ўлим ҳукмига маҳкум этган.

72 нафар генерал ва адмиралнинг очиқ эътирози

Қатл жараёнини бутун дунёга жонли эфирга узатиш ғояси Пентагоннинг истеъфодаги юқори мартабали раҳбарлари томонидан кескин норозилик билан қарши олинган эди:

  • Очиқ мурожаат: Истеъфодаги 72 нафар америкалик генерал, адмирал ва юқори мартабали ҳарбийлар очиқ хат билан чиқиб, оммавий теле-қатл ўтказилишини қоралашган;

  • Асосий хавотир: Ҳарбий экспертлар қатлнинг оммавий намойиш этилиши «инсон қадр-қимматини ерга уриши ва қуролли кучлар шаънига жиддий доғ тушириши», шунингдек, ашаддий қотил ва террорчини радикал гуруҳлар кўз ўнгида «жафокаш» (шаҳид) қиёфасига айлантириб қўйиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирган.

Трампнинг охирги қарори жамоатчиликдаги кескин қаршиликни пасайтирган бўлса-да, Ҳасан устидан чиқарилган 13 йиллик ҳукмнинг ижроси 3 декабрда якунига етиши кутилмоқда.

Дональд ТрампФорт-ХудНидал ҲасанҚўшма Штатлар ҳарбий базаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

CNN шов-шуви: 80 йил ичида биринчи марта америкалик ҳарбий отиб ўлдириладими?CNN шов-шуви: 80 йил ичида биринчи марта америкалик ҳарбий отиб ўлдириладими?6 октябр 21:14АҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этиладиАҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этилади30 сентябр 09:03Таиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўрадиТаиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўради1 август 19:029 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябр 10:22АҚШ судида мисли кўрилмаган воқеа: Ўлим жазосини кутган эркакнинг айбсизлиги исботландиАҚШ судида мисли кўрилмаган воқеа: Ўлим жазосини кутган эркакнинг айбсизлиги исботланди1 октябр 14:19АҚШда ўлим жазоси тикланди: Энди маҳкумлар отиб ўлдириладиАҚШда ўлим жазоси тикланди: Энди маҳкумлар отиб ўлдирилади25 апрел 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди