CNN шов-шуви: 80 йил ичида биринчи марта америкалик ҳарбий отиб ўлдириладими?

·28·Дунё
CNN шов-шуви: 80 йил ичида биринчи марта америкалик ҳарбий отиб ўлдириладими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ мудофаа вазири Пит Ҳегсет, президент Доналд Трамп тасдиғи билан, 2009 йилда Форт-Ҳуд ҳарбий базасида 13 кишини ўлдириб, 32 кишини яралаган маёр Нидал Ҳасанни отиб ўлдиришга ҳукм қилди.
  • Агар ушбу ҳукм ижро этилса, бу АҚШ армиясида 1945 йилдан бери биринчи марта ҳарбийнинг отиб ўлдирилиши бўлади.
  • Нидал Ҳасан 2013 йилда ҳарбий трибунал томонидан ўлимга ҳукм қилинган, аммо унинг жазоси Президент томонидан тасдиқланиши керак эди.

АҚШда ҳарбий адлия тарихида сўнгги саксон йил ичида кузатилмаган мисли кўрилмаган воқелик юз бериши мумкин. CNN телеканалининг Пентагон манбаларига таяниб хабар беришича, АҚШ мудофаа вазири Пит Ҳегсет Форт-Ҳуд ҳарбий базасида қонли отишма уюштирган майор Нидал Ҳасанни ўқотарлар гуруҳи (расстрел) ёрдамида қатл этиш ташаббуси билан чиқди, президент Дональд Трамп эса ушбу қатъий қарорни расман тасдиқлади.

Мудофаа вазирлиги матбуот котиби Шон Парнелл масалага ойдинлик киритар экан: «2009 йилда Форт-Ҳудда қуролсиз америкалик аскарларга қарата ўт очган жиҳодчининг қатл этилиш вақти ва жойини Ҳегсет белгилайди. У 13 кишини ўлдирди ва яна 32 кишини яралади. Ниҳоят, Ҳасан учун жазо куни етиб келди», — дея билдирди.

Форт-Ҳуд фожиаси ва 13 йил кутилган жазо

Келиб чиқиши фаластинлик бўлган АҚШ фуқароси, армия майори ва ҳарбий психиатр Нидал Ҳасан 2009 йилнинг ноябрида АҚШ тарихидаги энг даҳшатли ҳарбий ички ҳужумлардан бирини амалга оширган эди:

  • Қуролсиз аскарларга қирғин: Ҳасан базада Афғонистонга жўнатилиш олдидан тиббий кўрикдан ўтиш учун навбатда турган қуролсиз сафдошларига қарата тўсатдан ўт очган. Кейинчалик у бу ҳаракатини «ноқонуний урушда» иштирок этмоқчи бўлган аскарларга қарши кураш деб атаган;

  • Фалажлик ва суд: Полиция билан отишмада оғир яраланган Ҳасан белидан пасти фалаж бўлиб, шу кунгача ногиронлар аравачасида юради. 2013 йилда ҳарбий трибунал уни 13 нафар одамни қасддан ўлдириш ва яна 32 кишининг ҳаётига суиқасд қилишда айбдор деб топиб, ўлим жазосига ҳукм қилган.

АҚШ ҳарбий қонунчилигига кўра, армия хизматчисига чиқарилган ҳар қандай ўлим ҳукми фақат мамлакат Президентининг шахсий имзоси билан кучга киради ёки енгиллаштирилиши мумкин.

Тарихий параллел: 1945 йилги Словик ва 1961 йилги охирги қатл

Агар Трамп тасдиқлаган ҳукм амалга оширилса, бу АҚШ армиясида 1945 йилдан бери амалга оширилган илк отиб ўлдириш ҳолати бўлади:

  • Эдди Словик иши (1945 йил): Америка армиясида отиб қатл этилган сўнгги ҳарбий Эдди Словик бўлиб, у 1945 йил январида Францияда қочқинликда айбланиб отиб ташланган. Иккинчи жаҳон уруши давридаги 50 минг қочқин ҳарбий орасидан фақат Словик генерал Эйзенхауэр буйруғи билан бошқаларга ибрат сифатида қатл этилган. Журналист Чарлз Гласснинг ёзишича, Словик аслида ёмон аскар бўлмаган, шунчаки қўрқувдан таслим бўлган, унинг оиласига эса ҳақиқат яширилиб, эри фронтда ҳалок бўлгани айтилган;

  • 1961 йилдаги сўнгги осиш: Умуман олганда, АҚШ ҳарбийлари устидан сўнгги бор ўлим ҳукми 1961 йилда ижро этилган бўлиб, 11 ёшли қизни зўрлаган Жон Беннет осиб ўлдирилган эди.

Шу тариқа, орадан 60 йилдан кўпроқ вақт ўтиб АҚШ ҳарбий трибунали чиқарган ўлим жазосининг ижроси яна кун тартибига қайтди. Таҳлилчилар ушбу қарор нафақат жиноят учун жазо муқаррарлигини, балки Трамп маъмуриятининг ҳарбий интизом ва хавфсизлик бўйича кескин сиёсий позициясини ҳам кўрсатишини қайд этмоқда.

Нидал ҲасанДональд ТрампПит ҲегсетФорт-Ҳуд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оқ уйдан кутилмаган қадам: YouTube’да 24 соатлик Trump TV ишга тушдиОқ уйдан кутилмаган қадам: YouTube’да 24 соатлик Trump TV ишга тушди22 сентябр 10:59СИ хатоси сабаб АҚШ Хитой кемасига ҳужум қилишга шайланди: Уруш чиқишига бир бахя қолдиСИ хатоси сабаб АҚШ Хитой кемасига ҳужум қилишга шайланди: Уруш чиқишига бир бахя қолди19 сентябр 19:15CNN асосчиси Тед Тернер вафот этдиCNN асосчиси Тед Тернер вафот этди8 май 13:49Путин Украина уруши якунланиши мумкинлигига ишора қилдиПутин Украина уруши якунланиши мумкинлигига ишора қилди12 май 00:22АҚШда ўлим жазоси тикланди: Энди маҳкумлар отиб ўлдириладиАҚШда ўлим жазоси тикланди: Энди маҳкумлар отиб ўлдирилади25 апрел 16:18Эрон дунёни интернетсиз қолдириши мумкин – CNNЭрон дунёни интернетсиз қолдириши мумкин – CNN18 май 17:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?