Vantor сунъий йўлдоши Сатурнни коинотдан суратга олди

·4·Дунё
Vantor сунъий йўлдоши Сатурнни коинотдан суратга олди

Vantor компаниясининг Ер орбитасида жойлашган сунъий йўлдоши Ердан қарийб 1,5 миллиард километр узоқликдаги Сатурн сайёрасини суратга олди. Бу ҳақда «Naked Science» нашри хабар берди.

Қайд этилишича, аввал Maxar Intelligence номи билан танилган Vantor компанияси Ер орбитасидан туриб коинотдаги объектларни суратга олиш технологияларини ривожлантирмоқда. Компания бундан олдин ҳам бошқа сунъий йўлдошлар ва космик аппаратларни орбитадан туриб тасвирга олишга муваффақ бўлган.

Жумладан, 2025 йил декабрь ойида WorldView-3 сунъий йўлдоши Ердан 240 километр баландликда носоз ҳолатда бўлган Starlink аппаратини суратга олган. 2026 йил апрель ойида эса WorldView Legion 4 сунъий йўлдоши «Hubble» космик телескопини қарийб 61,8 километр масофадан тасвирга туширган.

Компания маълумотларига кўра, унинг еттита сунъий йўлдоши Ер орбитасидаги объектларни кузатиш ва суратга олиш имкониятига эга. Тасвирларнинг энг юқори аниқлиги ҳар бир пикселга 2,5 сантиметргача етиши мумкин.

Сатурннинг суратга олиниши компаниянинг космик объектларни кузатиш имкониятларини намойиш этувчи навбатдаги натижа бўлди.

ВанторМаксар ИнтеллектСатурнWorldView-3
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотда умумий кузатув: АҚШ сунъий йўлдоши Хитой ракетасини суратга олдиКоинотда умумий кузатув: АҚШ сунъий йўлдоши Хитой ракетасини суратга олди6 июн 19:27Сатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилдиСатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилди3 сентябр 17:58Самарқандда кучли ёнғин: «Сатурн» омбори атрофини қора тутун қопладиСамарқандда кучли ёнғин: «Сатурн» омбори атрофини қора тутун қоплади12 июл 16:16Ростех ўзининг янги «Сатурн» учувчисиз учиш аппаратлари линиясини намойиш этдиРостех ўзининг янги «Сатурн» учувчисиз учиш аппаратлари линиясини намойиш этди10 июл 03:52Марсдан кейинги манзил Титан: Инсоният Сатурн йўлдошини забт этишни режалаштирмоқдаМарсдан кейинги манзил Титан: Инсоният Сатурн йўлдошини забт этишни режалаштирмоқда1 июл 02:2126 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!26 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!26 июн 23:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди