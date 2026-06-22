NASA олимлари Титанни коинотдаги улкан ёнилғи базасига айлантиришни таклиф қилмоқда

·0·Техно
NASA олимлари Титанни коинотдаги улкан ёнилғи базасига айлантиришни таклиф қилмоқда

NASAнинг Годдард космик парвозлар маркази тадқиқотчилари Сатурннинг энг йирик йўлдоши — Титанни келажакдаги узоқ коинот миссиялари учун стратегик ресурс базаси сифатида кўриб чиқмоқда. Астроном Конор Никсон бошчилигидаги гуруҳ хулосасига кўра, ушбу самовий жисм ўзининг бой углеводород захиралари билан космик кемаларни ёнилғи ва зарур материаллар билан таъминловчи улкан станцияга айланиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Титан Қуёш тизимидаги ўзига хос объектдир: у Ерга ўхшаш зич атмосферага эга ягона йўлдош ҳисобланади. Унинг сиртида суюқ метан ва этандан ташкил топган кўллар ҳамда денгизлар мавжуд. Олимлар ИСРУ (ин ситу ресоурсе утилизатион) — ресурслардан жойида фойдаланиш концепцияси доирасида ушбу табиий бойликларни ўзлаштиришни режалаштирмоқда. Бу Ерда ишлаб чиқарилган тонналаб ёнилғини коинотга ташиш харажатларини кескин камайтириш имконини беради.

Коинотдаги "ёқилғи қуйиш шохобчаси"

Тадқиқот муаллифларининг таъкидлашича, Титан бу борада Ой ва Марсдан сезиларли даражада устунликка эга. Ундаги мураккаб углеводородлар Ер юзидаги пропан, бутан ва керосин каби моддаларга ўхшаш бўлиб, улардан нафақат ракета ёнилғиси, балки пластик, синтетик материаллар ва турли кимёвий реагентлар ишлаб чиқаришда фойдаланиш мумкин. ixbt.com маълумотига кўра, бу ресурслар коинотда автоном инфратузилмани яратиш учун пойдевор бўлади.

Бироқ Титандаги шароитлар ўта мураккаб: ўртача ҳарорат Цельсий бўйича -179 даражани ташкил этади, тортишиш кучи эса Ерникидан етти баравар кучсизроқ. Атмосферада эркин кислород деярли мавжуд эмас, шунинг учун ёниш жараёнини амалга ошириш учун зарур бўлган оксидловчи моддаларни, масалан, сув музидан электролиз орқали олиш талаб этилади.

Шунга қарамай, NASA мутахассислари Титанни Қуёш тизимининг ташқи қисмларига, хусусан, Юпитер ва Сатурндан кейинги сайёраларга йўл оладиган экспедициялар учун оралиқ тўхташ ва қайта қувватланиш пункти сифатида баҳоламоқда. Бундай ёндашув инсониятнинг коинотни тадқиқ қилиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Ҳозирда NASA яқин ўн йилликларда Титанга юборилиши режалаштирилган Dragonфлй миссиясини тайёрламоқда. Ушбу қурилма йўлдош сиртини батафсил ўрганиб, унинг кимёвий таркиби ва ресурслардан фойдаланиш имкониятлари ҳақидаги назарияларни амалда текшириб кўради. Гарчи бу лойиҳалар ҳозирча узоқ муддатли ва назарий характерга эга бўлса-да, келажакдаги коинот иқтисодиёти айнан шундай обеклар устига қурилиши шубҳасиз.

NASAТитанСатурнКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Физиклар коинотнинг энг кучли кучини рекорд даражадаги аниқлик билан ўлчашга муваффақ бўлишдиФизиклар коинотнинг энг кучли кучини рекорд даражадаги аниқлик билан ўлчашга муваффақ бўлишдиБугун, 05:26Бразилияда дунёдаги энг йирик биоёқилғи заводларидан бири барпо этиладиБразилияда дунёдаги энг йирик биоёқилғи заводларидан бири барпо этиладиБугун, 04:55Эркаклар саломатлигида янги тренд: «Спермани оптималлаштириш» оммалашмоқдаЭркаклар саломатлигида янги тренд: «Спермани оптималлаштириш» оммалашмоқдаБугун, 04:28Ойдаги қурилишда инқилоб: Олимлар реголитдан шиша ва керамика олиш усулини топдиОйдаги қурилишда инқилоб: Олимлар реголитдан шиша ва керамика олиш усулини топдиБугун, 03:51Атом энергетикасида инқилоб: Валар Атомикс 9 ой ичида янги микрореакторини ишга туширдиАтом энергетикасида инқилоб: Валар Атомикс 9 ой ичида янги микрореакторини ишга туширдиБугун, 03:26АҚШ мудофаа саноатида инқироз: Northrop Grumman ракета двигателлари тақчиллигига жавоб бердиАҚШ мудофаа саноатида инқироз: Northrop Grumman ракета двигателлари тақчиллигига жавоб бердиБугун, 02:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди