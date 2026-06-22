NASA олимлари Титанни коинотдаги улкан ёнилғи базасига айлантиришни таклиф қилмоқда
NASAнинг Годдард космик парвозлар маркази тадқиқотчилари Сатурннинг энг йирик йўлдоши — Титанни келажакдаги узоқ коинот миссиялари учун стратегик ресурс базаси сифатида кўриб чиқмоқда. Астроном Конор Никсон бошчилигидаги гуруҳ хулосасига кўра, ушбу самовий жисм ўзининг бой углеводород захиралари билан космик кемаларни ёнилғи ва зарур материаллар билан таъминловчи улкан станцияга айланиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Титан Қуёш тизимидаги ўзига хос объектдир: у Ерга ўхшаш зич атмосферага эга ягона йўлдош ҳисобланади. Унинг сиртида суюқ метан ва этандан ташкил топган кўллар ҳамда денгизлар мавжуд. Олимлар ИСРУ (ин ситу ресоурсе утилизатион) — ресурслардан жойида фойдаланиш концепцияси доирасида ушбу табиий бойликларни ўзлаштиришни режалаштирмоқда. Бу Ерда ишлаб чиқарилган тонналаб ёнилғини коинотга ташиш харажатларини кескин камайтириш имконини беради.
Коинотдаги "ёқилғи қуйиш шохобчаси"Тадқиқот муаллифларининг таъкидлашича, Титан бу борада Ой ва Марсдан сезиларли даражада устунликка эга. Ундаги мураккаб углеводородлар Ер юзидаги пропан, бутан ва керосин каби моддаларга ўхшаш бўлиб, улардан нафақат ракета ёнилғиси, балки пластик, синтетик материаллар ва турли кимёвий реагентлар ишлаб чиқаришда фойдаланиш мумкин. ixbt.com маълумотига кўра, бу ресурслар коинотда автоном инфратузилмани яратиш учун пойдевор бўлади.
Бироқ Титандаги шароитлар ўта мураккаб: ўртача ҳарорат Цельсий бўйича -179 даражани ташкил этади, тортишиш кучи эса Ерникидан етти баравар кучсизроқ. Атмосферада эркин кислород деярли мавжуд эмас, шунинг учун ёниш жараёнини амалга ошириш учун зарур бўлган оксидловчи моддаларни, масалан, сув музидан электролиз орқали олиш талаб этилади.
Шунга қарамай, NASA мутахассислари Титанни Қуёш тизимининг ташқи қисмларига, хусусан, Юпитер ва Сатурндан кейинги сайёраларга йўл оладиган экспедициялар учун оралиқ тўхташ ва қайта қувватланиш пункти сифатида баҳоламоқда. Бундай ёндашув инсониятнинг коинотни тадқиқ қилиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Ҳозирда NASA яқин ўн йилликларда Титанга юборилиши режалаштирилган Dragonфлй миссиясини тайёрламоқда. Ушбу қурилма йўлдош сиртини батафсил ўрганиб, унинг кимёвий таркиби ва ресурслардан фойдаланиш имкониятлари ҳақидаги назарияларни амалда текшириб кўради. Гарчи бу лойиҳалар ҳозирча узоқ муддатли ва назарий характерга эга бўлса-да, келажакдаги коинот иқтисодиёти айнан шундай обеклар устига қурилиши шубҳасиз.
…