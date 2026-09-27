Коинотдан келган сирли радио сигнал олимлар эътиборини тортди

·0·Дунё
Коинотдан келган сирли радио сигнал олимлар эътиборини тортди

Хитойдаги FAST радио телескопи ёрдамида 33 та сайёра тизимидан олинган маълумотларни қайта таҳлил қилган олимлар K2-155 юлдузи йўналишидан келган ноодатий радио сигнални аниқлади. Бироқ тадқиқотчилар ҳозирча ушбу сигнални Ердан ташқари цивилизация билан боғлаш учун етарли далил йўқлигини таъкидламоқда. Бу ҳақда TRT Haber ва ScienceAlert хабар берди.

Маълум қилинишича, олимлар коинотда технологик жиҳатдан ривожланган бошқа ҳаёт шаклларининг изларини топиш мақсадида радио сигналларни ўрганмоқда. Бу йўналиш SETI — Ердан ташқари ақлли ҳаётни излаш тадқиқотлари доирасига киради.

Тадқиқотда Хитойнинг 500 метрлик FAST радио телескопи 2021 йилда кузатган 33 та экзосайёра тизимига оид маълумотлар янги усуллар ёрдамида қайта кўриб чиқилган. Олимлар табиий коинот жараёнларида кам учрайдиган, жуда тор диапазондаги ва вақт ўтиши билан частотаси ўзгарадиган радио сигналларни излаган.

Қайта таҳлил жараёнида дастлаб 139 мингдан ортиқ сигнал қайд этилган. Турли фильтрлар ва радио халақитларни аниқлаш усулларидан сўнг улардан атиги иккитасига алоҳида эътибор қаратилган. Улардан бири аввал ҳам аниқланган ва кейинчалик Ер манбали халақит экани маълум бўлган сигнал бўлса, иккинчиси K2-155 тизими йўналишидан келган янги сигнал бўлган.

K2-155 йўналишидаги сигнал

NBS 260108 деб номланган сигнал Ердан тахминан 238 ёруғлик йили узоқликдаги K2-155 қизил митти юлдузи йўналишида қайд этилган. Ушбу тизимда учта супер-Ер мавжуд бўлиб, улардан ташқи сайёра юлдузнинг яшашга яроқли зонасига яқин жойлашган.

Сигнал 1148,4167 мегагерц частотада қайд этилган ва тор диапазонли бўлиши ҳамда вақт давомида частотасининг силжиши билан тадқиқотчилар эътиборини тортган. Бундан ташқари, у FAST телескопининг K2-155 томон йўналтирилган асосий нурида қайд этилиб, атрофдаги бошқа нурларда кузатилмаган.

Бироқ кейинги текширувлар сигналнинг Ердан ташқари цивилизацияга тегишли эканини тасдиқламаган. Сигнал фақат битта қутбланиш каналида кучли намоён бўлган. Шунингдек, яқин частоталардаги ўхшаш сигналлар бошқа учта юлдуз кузатувида ҳам қайд этилган. Бу эса унинг Ер ёки телескоп қурилмаларидан келиб чиққан радио халақит бўлиши эҳтимолини кучайтирган.

Тадқиқотчилар сигналнинг аниқ манбасини ҳозирча аниқлай олмаган. Шу сабабли NBS 260108 ҳозирча номаълум сигнал сифатида қолмоқда ва унинг Ер ёки асбоб-ускуналардан келиб чиққан бўлиш эҳтимоли Ердан ташқари манбадан келиб чиққан бўлиш эҳтимолидан юқорироқ баҳоланмоқда.

Радио халақитлар асосий муаммолардан бири

Коинотдан келаётган заиф сигналларни аниқлашда Ернинг ўзидаги радио тўлқинлар катта муаммо туғдиради. Сунъий йўлдошлар, самолётлар, алоқа ва навигация тизимлари каби қурилмалар астрономик кузатувларга халақит бериши мумкин.

FAST телескопининг 19 та алоҳида нур ёрдамида бир вақтнинг ўзида турли йўналишларни кузатиши эса бундай сигналларни ажратишга ёрдам беради.

Олимларнинг қайд этишича, мазкур тадқиқот ҳозирча Ердан ташқари ҳаёт мавжудлигига далил бермайди. Бироқ янги машинали ўрганиш ва сигналларни фильтрлаш усуллари келажакда коинотдан келаётган технологик сигналларни излашда қўлланиши мумкин.

FAST радио телескопиK2-155NBS 260108SETI
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирдаМисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирда11 сентябр 00:06Ким Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очдиКим Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очди11 сентябр 09:14Қора рицарь: Сиднейнинг рамзи устида пайдо бўлган Бетмен бутун шаҳарни оёққа турғиздиҚора рицарь: Сиднейнинг рамзи устида пайдо бўлган Бетмен бутун шаҳарни оёққа турғизди19 сентябр 09:59 Боливия тоғларида мушукларнинг янги тури топилди — Зоология оламида аср сенсацияси! Боливия тоғларида мушукларнинг янги тури топилди — Зоология оламида аср сенсацияси!18 сентябр 21:11Канаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлдиКанаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлди3 сентябр 13:59Бишкекнинг собиқ амалдори МХДҚ ертўласида: Азамат Кадировнинг сирли ҳибсга олиниши...Бишкекнинг собиқ амалдори МХДҚ ертўласида: Азамат Кадировнинг сирли ҳибсга олиниши...25 сентябр 09:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота